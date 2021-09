Plan de transfert systématique : sachez quand STP est une meilleure stratégie d’investissement

Le STP convient aux investisseurs qui ont un montant forfaitaire en main et qui souhaitent profiter de la moyenne des coûts et de la volatilité.

Le plan d’investissement systématique, communément appelé SIP, est une stratégie d’investissement populaire parmi les investisseurs. Dans le cadre de cette stratégie, les investisseurs adoptent une approche d’investissement disciplinée où ils peuvent investir un montant régulier chaque mois en tant qu’investissement à long terme dans des fonds négociés en bourse et des fonds communs de placement.

En fait, les SIP sont le meilleur moyen de gérer la volatilité des investissements en raison de l’avantage de la moyenne des coûts en roupies. Cependant, discutons d’une autre stratégie connue sous le nom de plan de transfert systématique ou STP qui vous aidera à atteindre votre objectif financier dans la cible souhaitée d’investissement dans les fonds communs de placement.

Mécanique et avantages

Certes, le STP est une variante du SIP qui offre aux investisseurs la possibilité de transférer une somme fixe à intervalles réguliers d’un régime à un autre avec la même société de gestion. Cette facilité aide les investisseurs à rééquilibrer leur portefeuille d’investissement en passant de manière transparente entre différentes classes d’actifs, ce qui réduira la volatilité et contribuera à atteindre les objectifs financiers souhaités.

Prenons un investisseur qui gagne un montant forfaitaire de Rs 20,00,000 grâce à la vente d’une propriété. Il pourrait investir la totalité du montant dans un marché monétaire ou un fonds liquide, puis donner mandat à la maison de fonds de transférer 1 000 000 roupies chaque mois dans un fonds commun de placement en actions sur une période de 20 mois. Cela aidera à lutter contre la volatilité et à réduire le coût d’acquisition.

Cette stratégie aide les investisseurs en étalant leur investissement forfaitaire sur une période donnée afin qu’ils ne se retrouvent pas bloqués dans un fonds à sa valeur liquidative maximale (VNI). Le même processus STP pourrait être suivi dans l’autre sens, d’un fonds d’actions à un fonds de dette tout en sortant d’un régime d’actions à la retraite ou en atteignant les objectifs financiers souhaités.

Types de STP

Il existe différents types de STP que l’on peut suivre. Par exemple, dans le cadre du STP fixe, les investisseurs transfèrent une somme fixe d’un fonds d’investissement et la transfèrent à un autre fonds. Dans l’appréciation du capital STP, les investisseurs retirent le profit qu’ils ont réalisé sur un investissement et investissent dans un autre fonds d’investissement. Dans Flexi STP, les investisseurs pouvaient choisir de transférer un montant variable. Le montant fixe serait le montant minimum et le montant variable dépend de la volatilité du marché.

STP vs SIP

Comme indiqué ci-dessus, STP fonctionne en effet comme un mécanisme SIP dans lequel un montant fixe est investi dans un fonds particulier. Cependant, si vous avez un montant forfaitaire à investir, il est préférable de l’investir via STP. Ainsi, il serait préférable d’investir la somme forfaitaire dans un fonds de dette à faible risque, puis de programmer un STP sur des fonds d’investissement de votre choix. Cependant, les investisseurs doivent vérifier les frais de sortie imposés par les sociétés de fonds communs de placement si l’argent est retiré avant certains intervalles spécifiés, généralement un an pour les fonds d’actions. Cependant, il n’y a pas de charge de sortie sur les fonds liquides et la plupart des STP transfèrent de l’argent d’un fonds liquide vers un fonds d’actions sans aucune charge de sortie.

Pour conclure, STP et SIP sont deux stratégies d’investissement différentes avec des avantages et des limites associés. Le STP convient aux investisseurs qui ont un montant forfaitaire en main et qui souhaitent profiter de la moyenne des coûts et de la volatilité.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

