Plan décrit alors que Southgate admet que Sancho ne «mérite» pas la place de l’Angleterre

Jadon Sancho ne mérite pas d’être en forme dans l’équipe d’Angleterre, admet Gareth Southgate, mais a été inclus pour la prochaine pause internationale car ils continuent de croire en l’attaquant de Manchester United.

Sancho n’a pas réussi à frapper le sol en courant depuis son transfert tant attendu du Borussia Dortmund à Manchester United. Les Red Devils ont passé plus d’un an à poursuivre l’ailier, mais il n’a pas encore marqué de but ou d’aide pour eux. Certains estiment que le retour de Cristiano Ronaldo n’a pas aidé son cas.

L’ailier a commencé cinq matchs jusqu’à présent, ajoutant trois autres apparitions de remplaçant. Mais cela a été un lent début de sa carrière à Old Trafford. Malgré tout, il a conservé sa place dans le L’équipe d’Angleterre pour la prochaine trêve internationale d’octobre.

Cependant, le manager Southgate a avoué que sa forme actuelle ne justifierait probablement pas son inclusion. Sa théorie, cependant, est d’essayer d’aider chaque individu de la meilleure façon possible.

Southgate a déclaré: “Mérit-il d’être dans ces performances au cours des dernières semaines? Eh bien probablement pas.

« Mais je pense que nous pensons que nous avons investi dans Jadon sur une période de temps. Nous pensons qu’il peut atteindre un niveau élevé.

“J’aimerais passer du temps avec lui pour discuter avec lui et aider ce processus qui se déroule également à Manchester United et je pense que pour lui, sentir que nous croyons en lui à ce stade est un bon message.

“Donc, encore une fois, nous parlons du fait qu’il n’y a pas de solution parfaite ici et vous pourriez facilement me jeter un autre nom que nous avons laissé de côté dans le passé et dire:” eh bien, vous n’avez pas traité avec eux de la même manière “.

«Nous essayons individuellement de faire la bonne chose au bon moment, d’envoyer le bon message et parfois le bon message est de laisser un joueur de côté et peut-être qu’il répond et c’est la bonne chose. Mais nous pensons qu’avec Jadon en ce moment, il est important pour nous de le garder avec nous.

Les difficultés de Sancho ne surprennent pas Southgate

Poursuivant ses conseils pour le joueur de 21 ans, Southgate a admis qu’il devait se montrer à la hauteur des rigueurs de la Premier League.

Il a déclaré: «Avec Jadon, je ne suis pas vraiment surpris.

« La Bundesliga est totalement différente ; Dortmund est un grand club mais Manchester United est l’un des plus grands au monde.

« Il y a une certaine adaptation à cela. Il y a une adaptation certaine à la ligue. Vous n’allez pas obtenir le nombre de buts et de passes décisives dans notre ligue, que vous êtes en Bundesliga.

« Il y a de très bonnes équipes mais c’est aussi une bonne ligue pour que les jeunes joueurs le développent car il y a des équipes qui ne sont pas à ce niveau.

« Dans notre ligue, chaque match est intense et difficile et il commence probablement tout juste à s’en rendre compte. »

LIRE LA SUITE: « Ça fait mal à mon âme » – Le chef de Dortmund présente une théorie sur le « problème » de Sancho à Man Utd