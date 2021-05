Plan d’épargne offrant un revenu régulier garanti, lancement de bonus supplémentaires – Vérifier les fonctionnalités

Le plan est livré avec des paiements de bonus flexibles qui peuvent être accumulés pour la création de richesse ou retirés pour un accès instantané à l’argent.

Aditya Birla Sun Life Insurance (ABSLI), la filiale d’assurance-vie d’Aditya Birla Capital Limited (ABCL), a annoncé le lancement d’un plan d’épargne flexible – ABSLI Vision LifeIncome Plus Plan – qui offre un revenu régulier garanti et des primes flexibles.

Ce plan individuel participant non lié a été conçu pour offrir diverses options de plan qui peuvent être personnalisées pour répondre parfaitement aux besoins financiers uniques des clients à différentes étapes de la vie. Ce plan d’épargne offre à l’assuré le confort d’un revenu régulier garanti jusqu’à 30 ans pour l’aider à atteindre ses objectifs de vie évolutifs tout en récoltant les avantages d’une couverture d’assurance vie complète. De plus, le plan apporte également un avantage grâce à des paiements de bonus totalement flexibles qui peuvent être accumulés pour la création de richesse ou retirés à la convenance du client pour un accès instantané à son argent.

Le plan ABSLI Vision LifeIncome Plus offre un revenu supplémentaire garanti non imposable à vie, en plus de fournir des liquidités ou des liquidités chaque fois que l’on a besoin de fonds.

Commentant le lancement, Kamlesh Rao, directeur général et chef de la direction, Aditya Birla Sun Life Insurance, a déclaré: «Au milieu de l’incertitude causée par la pandémie, des hauts et des bas de l’économie et des marchés, épargner suffisamment pour l’avenir – demain ou trois décennies après maintenant – est devenu extrêmement crucial. Les individus d’aujourd’hui ont besoin de plans qui peuvent être personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques à différentes étapes de la vie et peuvent assurer une sécurité complète des objectifs financiers futurs. Le plan ABSLI Vision LifeIncome Plus répondra à ce besoin immédiat des clients en maximisant leurs revenus et en minimisant les risques. Cette solution holistique aidera non seulement les individus à répondre à leurs besoins financiers à court et à long terme, à faire de la planification héritée, mais offrira également un revenu bonus pour accroître encore leur richesse ou constituer un fonds de prévoyance. »

Le plan ABSLI Vision LifeIncome Plus offre les avantages suivants, offrant ainsi suffisamment de flexibilité pour personnaliser le produit selon les exigences du client:

1. Choix de 3 options de prestations: Flexibilité de choisir parmi trois options de prestations, à savoir le revenu à court terme, le revenu à long terme et le revenu à vie entière (jusqu’à 100 ans ou jusqu’à 85 ans) pour répondre aux besoins des clients à toutes les étapes de la vie.

Revenu à court terme – Revenu mensuel garanti payable pendant 10 ans plus les primes. Cela peut être une solution idéale pour les personnes salariées de moins de 45 ans, qui peuvent prévoir un revenu garanti ou une retraite anticipée.Revenu à long terme – Revenu annuel garanti payable pendant 20, 25, 30 ans + bonus. Cela peut aider les individus à répondre à des jalons spécifiques et à bâtir un héritage. Revenu total – Revenu annuel garanti payable jusqu’à 85 ans ou 100 ans et plus. Il s’agit d’un plan idéal pour la planification de la retraite et de l’héritage.

2. Revenu régulier garanti: Un flux régulier de revenu garanti pour la période de versement des prestations choisie par les clients afin de protéger leur épargne

3. Paiements de bonus flexibles: Bonus déclaré sous forme de “ compléments payés ”, qui peuvent être accumulés pour constituer un corpus de richesse ou un fonds de prévoyance. Les «ajouts payés» peuvent également être servis en tant que paiements en espèces à partir de la première année d’assurance pour les besoins de liquidités instantanés. Le plan comprend également la flexibilité supplémentaire de retirer partiellement / entièrement les ajouts payés accumulés à tout moment pendant la durée du contrat.

4. Couverture vie complète: Le plan offre une couverture d’assurance-vie jusqu’à l’âge de 100 ans. Ce régime offrira une prestation forfaitaire au prête-nom, en cas de décès malheureux de la personne assurée à tout moment pendant la durée du contrat. De plus, en optant pour l’option Revenu à court terme, ce plan personnalisable offrira une garantie de maintien de la police intégrée, qui annulera les primes restantes en cas de décès malheureux de l’assuré et protégera ainsi l’avenir de la famille du client en son absence. .

5. avantages personnalisables: Possibilité de personnaliser ce plan complet en l’améliorant avec des cavaliers pour répondre aux exigences du client à un coût nominal.

