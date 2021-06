Plan directeur de Delhi 2041 : Environnement plus vert, ville 24h/24, économie dynamique ! Vérifier la proposition

Le projet de plan directeur de Delhi (MPD) 2041 a été mis à disposition sur le site officiel de la Delhi Development Authority.

Master Plan de Delhi 2041 : La capitale nationale est prête à subir une rénovation massive ! Une économie dynamique, un environnement plus vert, le rajeunissement des zones patrimoniales de la ville, l’amélioration de la mobilité et la promotion de carburants plus propres sont parmi les domaines clés inclus dans le projet de plan directeur de Delhi 2041. Le projet de plan directeur de Delhi (MPD) 2041 a été mis à disposition sur Delhi Le site officiel de la Development Authority et les suggestions du public, des objections ont été sollicitées, selon un haut responsable de la DDA cité dans un rapport de la PTI. Selon le projet de plan, les principaux domaines d’intervention sont l’eau, l’environnement, les ressources critiques, le logement, la mobilité, l’environnement bâti et les lieux publics, la vulnérabilité, le potentiel économique, les actifs patrimoniaux et le suivi et l’évaluation.

Le projet de plan, dans le domaine de l’environnement, envisage de minimiser la pollution des véhicules grâce à des stratégies clés, notamment la migration vers des carburants plus verts pour les transports publics, l’adoption d’un développement axé sur les transports en commun (également connu sous le nom de TOD) et l’amélioration de la qualité de l’eau, qui est à prendre pour la rivière Yamuna ainsi que divers lacs, drains naturels et baolis. Il met également en évidence la vulnérabilité topographique de Delhi alors que la capitale nationale tombe dans la zone sismique quatre et présente un risque élevé d’inondations, de tremblements de terre et d’incendies. Le projet de plan intègre également les actifs patrimoniaux de Delhi. Il a dit que la ville est une capitale culturelle et possède plusieurs atouts patrimoniaux. Selon le projet, la préservation des actifs et leur réutilisation adaptative doivent être encouragées pour prévenir la dégradation ainsi que la perte des actifs et du tissu historiques.

Le projet de plan directeur de Delhi 2041 comprend également la promotion de l’économie nocturne dans le cadre du plan «ville 24 heures sur 24», la revitalisation du noyau commercial de Delhi, y compris Connaught Place, ainsi que le déplacement des activités de gros de la ville fortifiée. Pour attirer les touristes et les habitants, il appelle à identifier des nœuds et des circuits à Delhi pour poursuivre le travail, l’activité culturelle ainsi que les divertissements nocturnes. Le projet de plan propose que le déménagement améliore le rendement économique en étendant l’utilisation des espaces de travail, ainsi que la sécurité dans la ville en favorisant une vie nocturne animée.

Le projet de plan a également mis un accent particulier sur le développement de la ceinture verte ainsi que sur l’augmentation de l’interaction des personnes avec les « atouts verts et bleus » de la ville. Alors que la rivière Yamuna coule de la partie nord de la ville à travers l’est et le sud-est dans l’État de l’Uttar Pradesh, au moment où elle sort, elle peut à peine être appelée une rivière avec à peine de l’eau douce qui y coule. Une limite claire de la zone tampon près de la rivière Yamuna a été établie par le projet et comment la développer. Conformément au plan, une zone tampon verte d’une largeur de 300 mètres doit être maintenue dans la mesure du possible le long de tout le bord de la rivière. En outre, sur 25 à 30 mètres du bord de la rivière, de l’herbe sauvage ou toute autre végétation appropriée de couverture du sol doit être plantée et au-delà de cette ceinture d’herbe, des arbres peuvent être plantés, a-t-il déclaré.

Outre le nettoyage de la rivière et la revitalisation des plans d’eau mourants, DDA cherche également à créer des corridors de mobilité verte à utiliser comme allées piétonnes, ainsi que des pistes cyclables avec des eaux pluviales et des drains dans la ville. En outre, selon les propositions du projet de plan directeur pour Delhi 2041, la demande d’eau potable à usage domestique doit être rationalisée et progressivement réduite à 50 GPCD (gallons par habitant par jour) au lieu de 60 GPCD afin de sécuriser l’eau de Delhi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.