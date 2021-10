Plan directeur de Gati shakti : un multiplicateur de force potentiel

Par exemple, dans le secteur routier, alors que le NHAI supervise les autoroutes nationales, le département des travaux publics ou des routes de l’État est responsable des autoroutes de l’État, et la municipalité locale administre la connectivité du dernier kilomètre au parc industriel ou à la porte de l’usine.

On ne saurait trop insister sur la criticité du plan directeur national de Gati Shakti et les complexités auxquelles il doit faire face. La croissance économique de l’Inde au cours des prochaines années sera probablement tirée par des initiatives d’infrastructure coordonnées à grande échelle telles que le corridor industriel de Delhi Mumbai, le corridor industriel de Chennai Bangalore et le plus récent corridor économique de la côte est. Chacun d’eux comprend plus de centaines de projets impliquant le développement/la mise à niveau d’infrastructures, notamment des routes, des liaisons ferroviaires, des ports, des aéroports, des parcs industriels et logistiques, des services publics comme l’électricité et l’eau, et des infrastructures résidentielles et commerciales. De multiples agences au niveau des gouvernements central, étatique et local ont une juridiction administrative sur ces projets. Par exemple, dans le secteur routier, alors que le NHAI supervise les autoroutes nationales, le département des travaux publics ou des routes de l’État est responsable des autoroutes de l’État, et la municipalité locale administre la connectivité du dernier kilomètre au parc industriel ou à la porte de l’usine.

Bien que le nombre d’agences puisse être moindre pour les chemins de fer, les ports et les aéroports où le Centre a une juridiction pan-indienne, la plupart des infrastructures du dernier kilomètre sous forme de services publics d’électricité et d’eau, d’équipements au niveau de la ville, de parcs industriels, etc. la compétence des autorités étatiques et locales. Pour réduire les coûts logistiques de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, il est impératif que toutes ces agences fonctionnent de manière coordonnée.

Le plan directeur de Gati Shakti a l’intention d’atteindre cet objectif en utilisant une plate-forme numérique compatible avec le système d’information géographique (SIG) qui permettrait aux agences gouvernementales et aux autres parties prenantes de télécharger des plans directeurs ainsi que de suivre et d’aligner leurs propres projets avec des projets interdépendants mis en œuvre par autres agences. La plate-forme fournirait un plan directeur consolidé des projets d’infrastructure en cours de développement à travers le pays, ainsi que leur état actuel. Ces informations peuvent ensuite être utilisées par les hauts fonctionnaires pour identifier les projets prioritaires ainsi que les goulets d’étranglement et les problèmes à résoudre pour leur mise en œuvre rapide et efficace.

Compte tenu du grand nombre de projets d’infrastructure dans le cadre du National Infrastructure Pipeline, il serait important de donner la priorité à un ensemble de programmes/initiatives initiaux avec une liste de projets d’infrastructure sous-jacents à intégrer sur la plate-forme numérique. Les programmes/initiatives prioritaires peuvent être identifiés sur la base d’une combinaison de paramètres tels que (a) l’impact sur les secteurs cibles pour lesquels les programmes PLI et autres concessions ont été notifiés, (b) l’état du financement des projets d’infrastructure sous-jacents, (c) la volonté et la proactivité des agences d’exécution à rejoindre la plateforme.

L’autre défi majeur serait de télécharger les données SIG pertinentes et d’autres données pertinentes liées au plan directeur sur la plate-forme numérique Gati Shakti. Étant donné que de nombreux ministères de l’Union disposent déjà de plans directeurs numériques et de données connexes pour nombre de leurs projets, l’architecture de la plate-forme Gati Shakti devrait assurer la compatibilité avec la technologie utilisée par les grands ministères des infrastructures. Les dispositions nécessaires à la numérisation des données pour les agences qui n’ont peut-être pas actuellement une empreinte numérique significative devraient également être mises en place.

Enfin, il serait important d’inciter les agences gouvernementales étatiques et locales à rejoindre la plateforme numérique. Le financement étant l’une des contraintes majeures, le gouvernement de l’Union peut envisager de mettre en place un financement concessionnel à long terme pour les projets prioritaires de Gati Shakti aux niveaux des États et des collectivités locales.

Ce ne sont là que quelques-uns des défis de mise en œuvre que Gati Shakti est susceptible de rencontrer et d’autres sont susceptibles de faire surface au cours de son exécution. Pour que Gati Shakti émerge comme un multiplicateur de force pour améliorer la compétitivité de l’Inde, il est impératif que les agences gouvernementales centrales, étatiques et locales travaillent ensemble dans l’esprit du fédéralisme coopératif pour résoudre ces problèmes.

L’auteur est partenaire et leader – Govt & Public Services, Deloitte India

