Le plan directeur national aborderait cette question et conduirait à une utilisation optimale des ressources.

Soulignant comment des infrastructures de qualité pourraient accélérer le développement et la compétitivité économique du pays et déplorant le « gaspillage » de ressources au fil des ans en l’absence d’une approche holistique et bien coordonnée de cet élément vital de l’édification de la nation, le Premier ministre Narendra Modi Mercredi a lancé un plan directeur national pour la « connectivité multimodale », et l’a appelé PM Gati Shakti.

La nouvelle initiative est une plate-forme SIG avec jusqu’à 600 couches, capturant tous les services publics et les liens de réseau dans divers clusters économiques. Des objectifs ambitieux ont été fixés dans le cadre du plan d’ajout de capacité dans divers secteurs d’infrastructure pour 2024-25 (voir graphique).

Le nouveau plan complétera le pipeline national d’infrastructures de Rs 111-lakh-crore et les multiples efforts visant à générer des ressources pour celui-ci, y compris le pipeline national de monétisation et l’institution de financement du développement (DFI) en cours de mise en œuvre.

Gati Shakti contribuera à réduire les coûts logistiques, à augmenter la capacité de manutention des marchandises dans les ports et à réduire les délais d’exécution, a déclaré Modi ici, s’adressant à un rassemblement après l’inauguration d’un nouveau complexe d’exposition à Pragati Maidan. L’idée est de donner plus de puissance et de vitesse aux projets en connectant tous les départements concernés sur une seule plate-forme, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les projets d’infrastructure de divers ministères et gouvernements des États seraient conçus et exécutés avec une vision commune.

Gati Shakti rejoindrait différents départements pour le développement coordonné de projets allant de la route aux chemins de fer, de l’aviation à l’agriculture, a déclaré le Premier ministre. Cela, a-t-il dit, donnera un coup de pouce à l’Inde en tant que destination d’investissement. « Tout comme la trinité JAM (Jan Dhan, Aadhar, Mobile) a révolutionné l’accès des installations gouvernementales à la population, le Premier ministre Gati Shakti fera de même pour le domaine des infrastructures », a déclaré Modi.

Modi a déclaré que l’argent des contribuables dans le passé était « insulté » par une approche léthargique du travail de développement, avec des départements travaillant en silos et un manque de coordination sur les projets. Il a affirmé que son gouvernement se concentrait sur l’achèvement des projets d’infrastructure dans les délais impartis ou même à l’avance.

Le coût élevé de la logistique en Inde, à 13 % du PIB, avait un impact sur la compétitivité des exportations, a-t-il noté. Cela, a-t-il dit, donnera un coup de pouce à l’Inde en tant que destination d’investissement.

« Il est mondialement admis que la création d’infrastructures de qualité pour le développement durable est une voie éprouvée, qui donne lieu à de nombreuses activités économiques et crée des emplois à grande échelle », a déclaré le Premier ministre. Il a ajouté qu’en raison du « grand écart entre les problèmes de planification macro et de mise en œuvre micro du manque de coordination, le manque d’informations préalables, la réflexion et le travail en silos entraînent une construction entravée et un gaspillage de budget ».

L’industrie accueille favorablement la nouvelle initiative. Le président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, a déclaré : « Ce programme exploite la puissance de la numérisation, il utilise des informations géospatiales multicouches pour générer des tableaux de bord en temps réel, des rapports MRS et des images 3D. Je ne peux penser à aucun autre programme gouvernemental, où que ce soit dans le monde, d’une telle envergure et d’une telle technologie pour permettre un suivi en temps réel des projets de développement à grande échelle.

Le célèbre expert en infrastructure Vinayak Chatterjee l’a qualifié de « approche de haute technologie de la planification d’infrastructure intégrée ».

« La vision de Gati Shakti soulignerait la primauté accordée par le Premier ministre au développement d’infrastructures de classe mondiale, ce qui est crucial pour améliorer le climat des affaires et accélérer la vision du pays pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars dans un avenir proche », TV Narendran , a déclaré le président de la Confédération de l’industrie indienne.