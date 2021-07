Un propriétaire d’entreprise de la ville de New York a reproché à CNN ce matin de son amour pour les blocages gouvernementaux et les mandats de masque. Après que le maire Bill De Blasio a menacé de réinstituer les mandats de masque la semaine prochaine en raison de variantes de coronavirus, le marchand d’art Eli Klein est venu sur CNN pour faire exploser la décision comme “un plan pour des restrictions gouvernementales indéfinies à New York”.

Le co-animateur John Berman a commencé l’interview en lisant un tweet de Klein critiquant le retour des mandats de masques d’intérieur avant d’accueillir son invité à l’émission et de lui donner le temps de partager son opinion. Le marchand d’art a expliqué que personne n’a de problème à porter un masque, mais ce n’est jamais juste un masque, c’est un “plan pour des restrictions gouvernementales indéfinies à New York”. Il a ajouté qu’avec les vaccins largement disponibles, “il doit y avoir une rampe de sortie :”

Si nous sommes soumis à de vastes mandats de masques maintenant en été, vous savez, soyons honnêtes, nous ne savons pas quand les niveaux de covid seront jamais plus bas qu’ils ne le sont actuellement à New York. Et cela pourrait nous mettre sur une pente glissante vers toutes sortes de restrictions auxquelles nous avons été soumis l’année dernière. Je veux dire, des choses comme le ciblage des micro-clusters, les limites de capacité et les fermetures d’entreprises. Il n’y a pas que le masque. Je pense qu’aucun de nous n’a de problème à simplement mettre un masque. C’est vraiment bien plus que ça. C’est un plan pour des restrictions gouvernementales indéfinies à New York pour lesquelles nous avons des vaccins disponibles pour tous les 12 ans et plus depuis de nombreux mois. Et il doit y avoir une fin de partie. Il doit y avoir une rampe de sortie.

Bien qu’amical, Berman a passé le reste de l’entretien à harceler Klein pour qu’il accepte l’idée que davantage de mandats et de restrictions gouvernementaux étaient nécessaires.

S’inquiétant de la variante Delta, l’animateur de CNN a demandé si cela faisait une différence à son avis. Mais Klein a de nouveau fait valoir que les vaccins étaient largement disponibles et efficaces, de sorte que cela ne devrait pas être une raison pour le retour du port du masque. Il ajouta:

Et vous savez, il est évident qu’il y a des problèmes de tolérance personnelle au risque et ainsi de suite, mais cela ne change rien au fait que la réimplémentation des mandats de masques à New York retarderait notre reprise, diminuerait le tourisme et de nombreux aspects de la vie. Cela écraserait des entreprises qui ont déjà été écrasées.

Mais Berman a continué d’essayer. Il demanda ensuite : “Donc, vous n’aimez pas l’idée des mandats de masque. Qu’en est-il des mandats de vaccination ? »

Klein a fait valoir que ces mandats et ces blocages étaient en fait discriminatoires à l’égard des minorités, car les blocages faisaient peser le fardeau sur les travailleurs essentiels et les minorités hésitaient de manière disproportionnée à la vaccination, mais avaient également des niveaux plus élevés d’immunité naturelle contre l’impact disproportionné du virus.

Selon le site Web COVID-19 de New York, c’est encore plus disproportionné : au 29 juillet, seulement 12,6 % des Afro-Américains éligibles à New York avaient pris au moins une dose de vaccin.

Mais Berman de CNN s’en tenait à ses arguments, car il continuait d’insister sur la nécessité de plus de restrictions gouvernementales, ce qui a conduit Klein à expliquer à nouveau pourquoi c’était à la fois anti-business et discriminatoire : [click expland]:

KLEIN: Sont-ils techniquement une restriction, je suppose que oui, si quelqu’un vérifie le statut vaccinal à l’entrée, c’est le cas. Mon plus gros problème avec ça, c’est que cela interdit effectivement 60% des Noirs à New York de ma galerie, par exemple. Et suis-je prêt à interdire à la majorité des Noirs de visiter ma galerie, absolument pas, John.

KLEIN : Je veux juste être clair que mon souci n’est pas égoïste. Ce n’est pas basé sur les gens qui viennent dans ma galerie. Ma préoccupation est que je suis un new-yorkais de longue date. Né et élevé dans le village de Greenwich. Ma préoccupation concerne New York en général et la réapplication de ces restrictions.

Lire la transcription :

30/07/21

Nouveau jour

JOHN BERMAN: Le maire de New York, Bill De Blasio, a déclaré que de nouvelles directives sur l’utilisation des masques d’intérieur à New York seraient publiées dès lundi. Ce n’est qu’en mai que les New-Yorkais ont été autorisés à rentrer sans masque à l’intérieur après un an de restrictions et de blocages qui ont durement frappé les entreprises. La perspective du masquage à l’intérieur ne convient pas à Eli Klein, propriétaire d’une galerie d’art à New York. Il a tweeté « un mandat de masque est un ralentissement pour tous les lieux de divertissement intérieurs, stades, gymnases, théâtres, concerts, clubs, centres commerciaux, magasins, etc. Les gens ne veulent pas faire ces choses s’ils doivent se couvrir le visage. Et Eli Klein me rejoint ici maintenant en studio. Très sympa de te voir.

ELI KLEIN : Merci de m’avoir reçu, John.

BERMAN : Merci d’être prêt à parler de ce que vous ressentez et de ce que vous voyez et venez en parler maintenant. Vous n’avez vraiment pas envie de retourner masquer à l’intérieur de votre galerie.

KLEIN : Eh bien, il ne s’agit pas seulement de ma galerie, il s’agit de New York en général. Si nous sommes soumis à de vastes mandats de masques maintenant en été, vous savez, soyons honnêtes, nous ne savons pas quand les niveaux de covid seront jamais plus bas qu’ils ne le sont actuellement à New York. Et cela pourrait nous mettre sur une pente glissante vers toutes sortes de restrictions auxquelles nous avons été soumis l’année dernière. Je veux dire, des choses comme le ciblage des micro-clusters, les limites de capacité et les fermetures d’entreprises. Il n’y a pas que le masque. Je pense qu’aucun de nous n’a de problème à simplement mettre un masque. C’est vraiment bien plus que ça. C’est un plan pour des restrictions gouvernementales indéfinies à New York pour lesquelles nous avons des vaccins disponibles pour tous les 12 ans et plus depuis de nombreux mois. Et il doit y avoir une fin de partie. Il doit y avoir une rampe de sortie.

BERMAN : Nous parlerons des vaccins dans une seconde. Je veux savoir parce que vous avez écouté, ici depuis le début de l’émission, vous avez entendu les nouvelles sur la variante delta, à quel point elle pourrait être plus contagieuse et le fait que cela pourrait rendre les gens encore plus malades. Cela a-t-il un impact sur votre point de vue?

KLEIN : Non. Évidemment, c’est une nouvelle catastrophique. Et c’est quelque chose que nous devrions tous prendre très au sérieux. Nous prenons le covid très au sérieux depuis le début. Et cela n’affecte pas mon point de vue en ce qui concerne la réimplémentation des restrictions. Le fait est que ces vaccins sont largement disponibles. Ils sont extraordinairement efficaces. Et vous savez, il est évident qu’il y a des problèmes de tolérance personnelle au risque et ainsi de suite, mais cela ne change rien au fait que la réimplémentation des mandats de masques à New York retarderait notre reprise, diminuerait le tourisme et de nombreux aspects de la vie. Cela écraserait des entreprises qui ont déjà été écrasées.

BERMAN : D’accord. Donc, vous n’aimez pas l’idée des mandats de masque. Qu’en est-il des mandats de vaccination?

…

BERMAN : Pourquoi ne pas accrocher une pancarte sur votre galerie qui dit que vous pouvez entrer ici sans masque si vous êtes vacciné ou si vous êtes testé négatif pour le covid ?

KLEIN : Eh bien, je veux dire, je pense que les gens connaissent les règles.

BERMAN: Non. Seriez-vous d’accord avec la situation où vous pouvez entrer sans masque, vous n’avez pas à porter de masque si vous n’êtes pas vacciné?

KLEIN : Il n’y a pas de directives gouvernementales qui m’obligent à le faire, alors…

BERMAN: Mais vous pourriez. Rien ne vous arrête.

KLEIN : Je pourrais faire n’importe quoi. Nous pourrions toujours faire des choses pour être plus en sécurité.

BERMAN: Mais si votre souci est que les gens ne veuillent pas entrer dans votre galerie, ce que j’entends est merveilleux, d’ailleurs.

KLEIN : Merci.

BERMAN : Masqués, eh bien, faites-les débloquer mais vaccinés.

KLEIN : Je veux juste être clair que mon souci n’est pas égoïste. Ce n’est pas basé sur les gens qui viennent dans ma galerie. Ma préoccupation est que je suis un new-yorkais de longue date. Né et élevé dans le village de Greenwich. Ma préoccupation concerne New York en général et la réapplication de ces restrictions.

BERMAN : Restrictions de masque.

KLEIN : La restriction des masques mène à toutes les restrictions. Nous savons que. Nous l’avons vu.

BERMAN : Considérez-vous les exigences en matière de vaccins comme une restriction ?

KLEIN: Sont-ils techniquement une restriction, je suppose que oui, si quelqu’un vérifie le statut vaccinal à l’entrée, c’est le cas. Mon plus gros problème avec ça, c’est que cela interdit effectivement 60% des Noirs à New York de ma galerie, par exemple. Et suis-je prêt à interdire à la majorité des Noirs de visiter ma galerie, absolument pas, John.