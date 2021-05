Plan LIC: Pour Rs 15 lakh, Rs 9250 / mois de pension et remboursement total après 10 ans! Voici comment acheter PMVVY

Image représentative

Détails du schéma PMVVY: Les personnes âgées de 60 ans ou plus peuvent s’abonner à Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) via le site Web du LIC en ligne. Il s’agit d’un régime de retraite immédiat qui peut être acheté en ligne en payant un montant forfaitaire. Il fournit un montant déclaré à titre de pension pour la durée du contrat de 10 ans. Le prix d’achat est restitué à l’abonné au bout de 10 ans.

Sous PMVVY, un abonné senior peut obtenir une pension mensuelle de Rs 9250 pendant 10 ans en achetant le plan pour Rs 15 lakh. Après l’achèvement des 10 ans, le prix d’achat de Rs 15 lakh sera retourné à l’abonné.

Modes de pension

La pension au titre du PMVVY est fournie selon des modes mensuels, trimestriels et annuels. Le paiement de la pension dans le cadre de ce plan est effectué à la fin de chaque période selon le mode de paiement choisi par le souscripteur.

Si le mode mensuel est sélectionné, la pension commence dès le mois suivant.

Dernière date pour postuler

Les seniors peuvent souscrire au PMVVY jusqu’au 31 mars 2023. Ce plan ne peut être acheté que par les résidents indiens.

Examen médical

Aucun examen médical de l’abonné n’est requis pour souscrire au programme.

Facilité de prêt

Une facilité de prêt est disponible dans le cadre du plan après 3 ans. Le prêt maximum accordé sera de 75% du prix d’achat.

Prix ​​d’achat minimum et maximum et pension

Dans le cadre du PMVVY, le prix d’achat minimum d’une pension mensuelle est de 1,62,162 Rs. Cela prouvera une pension mensuelle de Rs 1000 par mois tandis que le montant de la souscription sera restitué après 10 ans.

Le prix d’achat maximal de la pension mensuelle sous PMVVY est de Rs 15 lakh. Cela garantira une pension mensuelle de Rs 9250 pendant 10 ans tandis que le montant initial de la souscription sera restitué après 10 ans.

Il existe plusieurs autres options de prix (voir ci-dessous). Il est à noter que l’option de paiement une fois choisie ne peut pas être modifiée.

Comment acheter

Vous pouvez acheter le plan PMVVY en ligne sur le site Web du LIC.

