Plan PMC: BharatPe et CFS infuseront collectivement entre Rs 500-3000 crore dans SFB

Par Ankur Mishra

Centrum Financial Services et BharatPe, infuseront collectivement entre 500 et 3 000 crores de roupies dans la petite banque financière (SFB) selon les besoins, selon le président du groupe BharatPe, Suhail Sameer. Dans une interaction avec FE, il a déclaré que les deux partenaires ont convenu de mettre un montant égal à la banque qui commencera avec un capital de Rs 500 crore. Il a également déclaré qu’un dernier appel aux déposants de PMC Bank serait pris après la préparation du plan de fusion par le régulateur.

“Une chose était claire dans notre discussion avec RBI que l’intérêt des déposants est suprême”, a déclaré Sameer. Selon lui, les nouveaux propriétaires veulent permettre aux déposants de PMC de retirer autant que possible de la banque. “Nous ne savons pas combien les déposants existants de PMC Bank pourront retirer, mais nous voulons leur permettre de retirer autant que possible”, a-t-il ajouté.

Sans partager les détails de l’inadéquation exacte des actifs et des passifs dans PMC Bank, Sameer a déclaré qu’ils avaient un plan en tête pour s’attaquer à la même chose, qui n’a pas encore été approuvé par le régulateur.

Au cours des 3-4 prochains mois, Centrum-BharatPe se concentrera sur la mise en place d’une petite banque de financement (SFB), après que la Reserve Bank of India (RBI) aura donné son approbation de principe pour créer la SFB vendredi. En vertu de l’article 45 de la loi sur la réglementation bancaire, on ne peut préparer un projet de fusion qu’entre deux banques et, par conséquent, le processus ne commencera qu’une fois la SFB créée. BharatPe prévoit d’étendre sa relation existante avec ses commerçants en leur offrant des comptes d’épargne et courants, ainsi que des services bancaires et de crédit.

“Au départ, les taux d’intérêt élevés sur les dépôts seront notre facteur d’attraction, mais dans l’ensemble, nous voulons offrir de la commodité à nos clients”, a déclaré Sameer. Avec la portée de BharatPe, la mobilisation des dépôts ne devrait pas être un problème pour notre banque, a-t-il ajouté.

BharatPe facilite chaque mois plus de Rs 200 crore de prêts à ses partenaires marchands via ses partenaires NBFC. La société a déployé plus de 50 000 machines de point de vente (PoS) et permet des transactions de plus de Rs 900 crore par mois sur des machines PoS. BharatPe est présent dans 75 villes du pays.

