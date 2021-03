Plan quinquennal: pour augmenter le crore de Rs 1 lakh via TOT, dit Gadkari

Grâce à l’itinéraire TOT, NHAI a déjà monétisé deux faisceaux d’autoroutes totalisant 1 247 km qui ont valu à l’autorité Rs 14 692 crore.

Le gouvernement prévoyait de lever Rs 1 crore lakh au cours des cinq prochaines années grâce à la monétisation des tronçons d’autoroute financés par l’État via la route de péage-exploitation-transfert (TOT), a déclaré jeudi le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari.

Dans le cadre du modèle TOT, la NHAI transfère les projets routiers opérationnels à des entités privées en vertu d’un bail à long terme (15 à 30 ans) contre des paiements initiaux. Pendant la période de concession, l’opérateur TOT perçoit des frais d’utilisation sur les tronçons conformément aux tarifs fixés par le NHAI pour récupérer les investissements. L’entité, bien entendu, est tenue d’exploiter et d’entretenir les tronçons.

S’adressant à un événement de l’IIC, le ministre a déclaré que le programme de monétisation était une situation gagnant-gagnant à la fois pour le secteur privé et le gouvernement. Bien qu’il offre des opportunités d’affaires et d’investissement très intéressantes aux secteurs privés pour investir dans des infrastructures d’exploitation qui génèrent des rendements dès le départ, il aide également le gouvernement à libérer la valeur des investissements réalisés, à rembourser la dette et à réinvestir.

Grâce à l’itinéraire TOT, NHAI a déjà monétisé deux faisceaux d’autoroutes totalisant 1 247 km qui ont valu à l’autorité Rs 14 692 crore. Il a cependant dû annuler deux autres tentatives de monétisation (les deuxième et quatrième tours), les investisseurs n’ayant pas réussi à égaler les prix planchers fixés.

NHAI avait lancé un appel d’offres pour les deux lots dans le cadre de la cinquième ronde de TOT en septembre dernier. Adani Group a cité l’offre la plus élevée de 1011 crores de Rs pour le premier lot de 53,6 km de tronçon de route nationale dans le cadre du cinquième tour TOT, tandis que DP Jain, basé à Nagpur, a proposé de payer le plus élevé de 1251 crores de Rs pour prendre un bail à long terme. pour le deuxième faisceau de 106 km.

Le produit du programme de monétisation des actifs est également utilisé pour rembourser la dette de NHAI, qui s’est élevée à Rs 2,72 lakh crore, comme en novembre 2020, et pour développer les autoroutes.

Parlant du pipeline d’infrastructure nationale, Gadkari a déclaré qu’il avait été étendu pour couvrir plus de 7300 projets avec un investissement révisé de Rs 111 lakh crore d’ici 2025. Sur ce, des projets d’une valeur de Rs 44 lakh crore sont en cours d’exécution et des projets d’une valeur de Rs 34 lakh crore sont au stade de la conceptualisation et des projets d’une valeur de Rs 22 lakh crore sont en cours de développement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.