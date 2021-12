PlanB dit que Bitcoin connaîtra un marché baissier sévère

PlanB, connu pour être le créateur du modèle Stock-to-Flow (S2F), a déclaré que Bitcoin verra un autre effondrement de 80 % lors du prochain « Crypto Winter ».

Pour mieux comprendre, le terme winter crypto (winter crypto en anglais) recouvre à la fois le refroidissement des marchés et leur stabilité.

On peut dire que l’hiver crypto a commencé au début et au milieu de 2018, après que Bitcoin est tombé en dessous de 20 000 $ et est resté dans une marge comprise entre 6 000 et 3 000 $. Sans plus de capital entrant (en raison de ce manque à nouveau de capital, il on dit que c’est l’hiver, car le manque de nouveaux capitaux a fait stagner le prix, faisant répéter le même schéma à toutes les crypto-monnaies).

Bitcoin verra un autre crash de 80% lors du prochain « Crypto Winter »

Fait curieux, les projections à long terme de Bitcoin (BTC) faites par de grands analystes tels que PlanB sont suivies par un grand nombre d’utilisateurs sur leurs réseaux sociaux.

Plus précisément, dans une interview sur la chaîne YouTube des affaires et de l’investissement de FamilyOffice, PlanB met l’accent sur certains signes qui vous indiquent que Bitcoin finira par entrer en territoire baissier.

« Tout d’abord, je suis l’un des rares à penser qu’il va y avoir un marché baissier à venir. Une chute comme celle que nous avons vue plusieurs fois auparavant.

En outre, il a ajouté : « Beaucoup de gens disent en ce moment que nous avons terminé le cycle de quatre ans. Et que nous n’aurons plus ce genre de volatilité et ce genre de marchés baissiers profonds. »

«Je pense que nous aurons ces marchés baissiers. Vous pouvez le voir dans les prix des options. Son prix est de 100% de volatilité. Il y a quelques mois, lorsque la Chine a abandonné l’exploitation minière de Bitcoin, nous étions en baisse de 50 % ou plus. Nous avons donc presque réussi. Nous avons eu une baisse de 50% là-bas. Cela me dit qu’une correction à 80 % lorsque quelque chose de vraiment important se produit n’est pas encore hors de question.

Tarifs selon les modèles S2F et S2FX

Effectivement, PlanB dit que la prochaine baisse est susceptible de se produire après que Bitcoin atteindra les objectifs de prix de ses modèles S2F et S2FX.

« Je pense qu’il va falloir remonter pas mal, au moins pour porter les valeurs S2F à 100 000 $ et 288 000 $. Mais après cela, nous allons à nouveau baisser de 80%. Je suppose que cela fait partie de l’accord, et cela fait également partie de la cupidité et de la peur des investisseurs. Les gens ne changeront pas.

A noter : « Il y aura FOMO (peur de rater quelque chose). Si, par exemple, nous atteignons le niveau de 100 000 $ en quelques mois, les gens entreront dans FOMO et cela augmentera. Ensuite, quelque chose d’horrible se produit : une autre interdiction de la Chine ou une interdiction de l’Inde ou quelque chose du genre. Tout le monde a de nouveau peur et la peur s’installe. Donc, je suppose que la peur et la cupidité ne disparaissent jamais dans Bitcoin. «

Bitcoin à 100 000 $ en 2022 ?

La fin 2021 est très proche, et les perspectives de cours du Bitcoin ne génèrent pas de tranquillité pour les investisseurs. Il y a ceux qui disent que 2022 pourrait être un hiver crypto.

En fait, le PDG de Kraken, Jesse Powell, a déclaré dans une interview avec Bloomberg, que nous pourrions être sur le point de commencer un hiver crypto.

De même, Michaël van de Poppe, un analyste renommé en crypto-monnaie, a déclaré que pour lui, l’histoire se répète, et la même chose se produira que les années précédentes. Pour le reste de décembre et début janvier, voyez le marché atteindre un creux.

Soit dit en passant, bien que la prédiction de 100 000 $ au final semble objectivement difficile à réaliser, celles faites par divers experts qui suggèrent que les prix du BTC atteindront et dépasseront 100 000 $ l’année prochaine semblent plus fiables.

Par exemple, le PDG de CoinList, Graham Jenkin, a prédit un prix de 100 000 $ pour février 2022.

Cependant, PlanB a déclaré : « Bitcoin a besoin d’un petit miracle pour 100 000 Noël. Vais-je abandonner le modèle S2F si cela ne se produit pas ? Non, j’aime bien être dans les bandes inférieures. En fait, j’ai posté le modèle dans les bandes inférieures en mars 2019 avec un BTC inférieur à 4K.’

Bitcoin a besoin d’un petit miracle pour un Noël 100K. Vais-je abandonner le modèle S2F si cela ne se produit pas ? Non, j’aime bien être dans les bandes inférieures. En fait, j’ai publié le modèle dans les bandes inférieures en mars 2019 avec un btc inférieur à 4K. pic.twitter.com/L1m0jFGNYM – PlanB (@ 100trillionUSD) 18 décembre 2021

Je termine avec cette phrase d’Aldous Huxley : « L’agnosticisme signifie simplement qu’une personne ne dira pas qu’elle sait ou croit ce qu’elle n’a aucune base pour prétendre croire.

