Plancha électrique pour cuisiner sans huile : caractéristiques, différences et tout ce que vous devez prendre en compte avant d’acheter | La vie

Qui n’aime pas les grillades ? Que ce soit un steak, du poisson ou des légumes, les assiettes nous offrent une façon simple et saine de manger.

Depuis quelque temps, les poêles plates et les plaques chauffantes traditionnelles ont été remplacées par des versions électriques qui n’ont besoin que d’une prise. Ils sont utiles si vous voulez perdre du poids sans perdre un iota de saveur.

Si vous envisagez d’acquérir une de ces machines, nous allons vous aider à mieux les connaître.

Qu’est-ce qu’un fer électrique et comment est-il utilisé ?

Ces appareils sont les remplacement des plaques au feu. Fondamentalement, ce sont des surfaces planes en acier ou en un autre matériau, qui sont chauffées pour pouvoir préparer toutes sortes d’aliments.

Ils sont généralement monté sur une résistance, en laissant un espace minimum pour pouvoir séparer facilement la plaque. Un certain trou est également généralement laissé pour la graisse, car ces appareils peuvent avoir un plateau inférieur où tombe la partie la plus malsaine de nos repas.

Leur utilisation est assez simple. Il suffit de les brancher sur une prise ou une prise de courant leur donner de l’énergie. Avec cela, la résistance qui mettra la plaque à une température plus élevée sera chauffée. Parfois, les fers électriques ont un sélecteur de température, donc ça ira aussi loin que nous le disons.

Après chauffage, les aliments peuvent être ajoutés en prenant soin de que la nourriture touche la plaque chauffante autant que possible. Il est très utile pour la viande, le poisson et les légumes. Bien qu’il soit conseillé que tout ce qui est jeté sur l’assiette ne soit pas particulièrement humide, car la nourriture en question pourrait être aggravée.

Que dois-je rechercher dans un fer à repasser électrique ?

Il y a plusieurs points clés qui sont très importants lors de l’achat d’un fer à repasser électrique. Ces peut être lié à votre performance, mais ils peuvent aussi avoir à voir avec les fonctions ou les possibilités qu’il peut nous offrir.

Puissance.- De toute évidence, la puissance est l’un des points clés de presque tous les appareils qui vont générer de la chaleur. Dans ce cas, les plaques électriques peuvent griller et même brûler les aliments lorsqu’ils atteignent une température comprise entre 100º et 250º C. Pour que cela soit pleinement garanti, nous devons assurez-vous que la machine a plus de 1 000 W de puissance.

Guide simple pour mieux comprendre les grils électriques, ainsi que leur fonctionnement, leurs avantages et inconvénients, avec des conseils sur lesquels sont les meilleurs.

Taille.- Ce facteur est également important. Selon l’usage que l’on va lui donner, nous aurons besoin d’une taille ou d’une autre de plaque. Pour préparer des portions pour une ou deux personnes, vous avez besoin d’un petit fer à repasser, tandis qu’une famille aura besoin d’un fer plus grand.

Matériaux.- Les fers électriques sont généralement en métal, mais il est également possible qu’ils soient en roche. Dans le rock tout se fait mieux et ils ont tendance à être plus chers, mais ils chauffent aussi plus uniformément. En tout cas, nous conseillons fortement que le matériau de la plaque soit antiadhésif et qui peut être mis au lave-vaisselle.

Accessoires.- Les extras qu’un produit peut avoir ajoutent toujours de la valeur. Dans le monde des fers à repasser électriques, il est toujours recommandé que la plaque puisse être utilisée des deux côtés ou qu’il a des zones de matériaux différents. Ils sont également conseillés petites casseroles pour séparer les aliments ou raclettes pour le fromage fondu.

Ensuite, nous allons vous donner quelques exemples des meilleurs fers à repasser électriques que l’on puisse trouver, choisi par une certaine capacité spécifique. Sûrement ce dont vous avez besoin est parmi eux.

Un exemple à suivre, Taurus 237724 Steakmax

C’est un bon exemple de minimum. Le fer dont nous allons parler contient tous les points clés pour être une bonne acquisition.

Pour commencer, il a un mesures importantes, mais pas excessives. Son assiette mesure 49 x 27 cm, ce qui suffit pour plusieurs personnes, mais aussi pour un seul filetón.

Sa construction est basée sur une triple couche antiadhésive qui permet une cuisson plus rapide et plus confortable. Empêche les aliments de coller et garantit un nettoyage très facile. Tout cela en ajoutant une cuisson uniforme et adaptée sans utiliser d’huile.

En parlant d’être en bonne santé aussi a un bac à graisse qui récupère l’excès de graisse des aliments et permet de cuisiner avec moins de fumée et d’odeurs. Il facilite également le nettoyage du fer en laissant moins de résidus.

Avec cette plaque chauffante électrique, vous pouvez cuisiner confortablement. Sa triple couche assure une torréfaction parfaite et ses poignées au toucher froid préviendront les accidents et les brûlures. Profitez-en pour faire un bon steak sans huile ni graisse.

Avec un câble amovible et poignées cool touch, il sera très confortable à manipuler. Nous ne nous brûlerons pas en le déplaçant et le câble ne sera pas une nuisance.

C’est une très bonne machine qui peut être la nôtre pour 50 euros. Un fer qui répond à toutes les exigences.

Le plus puissant, Princess 102325 Table Chef XXL

Un fer qui peut se vanter de puissance et de bonne taille. Clairement faite pour les familles nombreuses ou les fêtes, l’assiette de cette machine mesure 60 x 36 cm, espace plus que suffisant pour jusqu’à six personnes.

Bien que si ce que vous aimez, ce sont les chiffres, c’est aussi le plus puissant de la liste. A 2500 W de puissance. Il chauffera à pleine vitesse et préparera les aliments rapidement.

C’est aussi la faute de sa construction antiadhésive double couche de haute qualité. auquel s’ajoute un thermostat de précision qui nous permettra d’obtenir la température que nous voulons.

Qu’il soit si grand et puissant est idéal pour ceux qui font du camping avec toute la famille. D’ailleurs, ses anses ajoutent 10 cm de plus à la longueur, il faut donc bien voir où il est stocké.

Avec cette immense assiette de 60 x 36 cm, aucun rassemblement d’amis ne pourra vous résister. Avec son système de double couche antiadhésive et sa puissance de 2500 W, vous pouvez préparer n’importe quel type de nourriture en quelques minutes, confortablement, rapidement et facilement. Profitez de votre famille et de la bonne nourriture avec cette plaque chauffante XXL.

Bien qu’il ne puisse pas être mis au lave-vaisselle, sa plaque de cuisson est également facile à nettoyer. Il vous suffit d’essuyer la surface avec un chiffon humide quand il a refroidi. Il n’est pas compliqué et le gardera en parfait état.

Cet énorme fer à repasser électrique peut être chez vous pour 91,41 euros. Une telle taille et puissance nécessitent des dépenses supplémentaires.

A emporter partout, Tefal Compact CB500512

Cette plaque de gril électrique est compacte et facile à ranger. Ceci est dû à son format réduit de 25 x 35 cm. Il nous donne la possibilité de le ranger en position verticale, ce qui est très confortable.

Il a une puissance de 1800 W, étant moins puissant que les autres, mais c’est plus facile à gérer. De plus, sa plaque chauffante antiadhésive vous permet de cuisiner toutes sortes d’aliments sans utiliser d’huile.

Comprend également un plateau intégré et amovible qui récupère les jus. Il est assez facile à nettoyer et gardera votre table de cuisson en bon état en éliminant les liquides pendant la cuisson.

En ce qui concerne ses matériaux, tout le bord du fer, y compris les poignées, est en matériau thermoplastique très résistant. Cela évite les brûlures et se déforme également à haute température.

Ce fer électrique confortable se distingue par sa petite taille et sa manipulation facile. Avec un extérieur thermoplastique, vous ne vous brûlerez jamais et vous pouvez déplacer la machine librement et même la ranger verticalement. Ses petites dimensions le rendent parfait à transporter ou à placer n’importe où confortablement, c’est donc le meilleur pour faire des excursions.

Votre thermostat est amovible, vous pouvez donc le mettre au lave-vaisselle sans problème. Sans oublier qu’il possède quatre pieds antidérapants qui vous permettront de cuisiner très confortablement.

Mais c’est aussi bon marché, puisque vous pouvez l’obtenir pour 32,07 euros. Si vous voulez une option simple et que vous êtes peu nombreux à manger, c’est la meilleure option.

Le plus polyvalent, Cecotec Raclette Cheese & Grill 8400 Wood MixGrill

La machine avec le plus d’options vient de Cecotec. Pour commencer, il a un Puissance de 2 000 W suffisante pour griller et cuire toutes sortes d’aliments.

Sa taille n’est pas loin non plus, puisque peut cuisiner pour 8 personnes. C’est parce qu’il a une double surface composée d’une plaque en fonte d’aluminium 25,4 x 25,4 cm et un autre en pierre naturelle 25,3 x 25,3 cm. C’est-à-dire que vous pouvez cuisiner de la viande et des légumes, des fruits de mer et du poisson, offrant une expérience culinaire complète.

Mais cela ne s’arrête pas là, car il apporte également une multitude d’accessoires qui mettront chaque repas au goût du jour. Comprend 8 poêles antiadhésives individuelles pour la cuisson et la fonte du fromage, cuire des œufs au plat, même des desserts, plus 8 spatules en bois.

Vous pourrez faire fondre du fromage en un rien de temps et cuisiner une grande variété d’aliments à la fois. Malgré cela, puisque votre thermostat est enfichable, tu peux tout mettre au lave vaisselle, permettant un nettoyage plus facile.

Nous sommes face à une machine de cuisine complète qui coûte aussi peu. Il peut être acheté pour 47,90 euros et il nous semble l’option la plus complète du marché.

Une plaque chauffante électrique avec plus d’options que n’importe quelle autre qui vous permettra de faire toutes sortes de nourriture. Choisissez entre sa plaque en aluminium ou sa roche naturelle pour réaliser vos meilleurs plats et ajoutez une garniture de fromage fondu ou d’œufs avec leurs casseroles. De plus, sa taille vous permettra de préparer de la nourriture pour toute la famille sans problème.

Comme vous l’avez vu, les fers à repasser électriques ne sont pas très compliqués. Chauffer, mettre les aliments et attendre que ce soit fait pour goûter, il n’y a pas beaucoup de science.

Au lieu de cela, choisissez le meilleur si vous avez besoin d’une recherche appropriée. Nous espérons qu’avec les conseils et recommandations que nous avons formulés, vous trouverez celui qui vous convient le mieux.

