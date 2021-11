Planet Fashion lance des NFT fonctionnels pour les fashionistas, y compris un voyage de luxe tout compris à Monaco Swim Week et au Grand Prix de Monaco

Miami, Floride, le 26 novembre 2021,

– Planet Fashion, l’un des principaux consultants en matière de médias de mode et de production d’événements, a annoncé son partenariat avec The Lewis Trust et O Events UK pour lancer des NFT fonctionnels qui servent de laissez-passer VIP pour un voyage tout compris à Monaco pendant le Grand Prix de Formule 1 et Monaco Swim Week en mai 2022.

Les NFT pour les œuvres d’art numériques authentifiées célébrant le Grand Prix de F1 et la Monaco Swim Week sont uniques, fonctionnant également comme des cartes d’accès VIP pour une expérience de voyage tout compris aux deux événements. Le forfait comprend le confort d’un vol charter privé de Miami ou de Londres à Nice, en France, avec trois jours d’hébergement dans le luxueux hôtel quatre étoiles Fairmont Monte Carlo. Les détenteurs de NFT bénéficieront également de sièges VIP au premier rang lors de plusieurs défilés de mode, du Grand Prix de Monaco, et recevront des invitations à des dîners, des fêtes et des événements où ils seront libres de se mêler à des dizaines de créateurs de mode célèbres, de beaux mannequins et d’autres personnalités.

Planet Fashion prévoit de supprimer un total de 20 NFT de niveau or et 40 NFT de niveau argent au cours des prochains mois, en commençant par deux premiers jetons sur Art Basel chez Rarible, un marché NFT centré sur les créateurs. Les tokens restants seront déposés sur plusieurs mois sur des plateformes telles que Nifty Gateway, Binance et Conflux.

Planet Fashion s’associe à Smart Seal pour créer une étiquette d’authentification qui sera utilisée sur les cartes VIP physiques envoyées à chaque acheteur NFT. Les acheteurs de NFT de niveau argent auront droit au forfait voyage complet, aux sièges VIP et aux invitations, moins les vols charters privés.

La première remise de jetons sur Art Basel à Rarible coïncidera avec une série d’événements promotionnels haut de gamme. Le 28 novembre, Planet Fashion et Empress Jets organiseront un événement spécial à l’aéroport de jet privé de Miami, parrainé par Moet et Rolls Royce. Au cours de l’événement, le PDG de Rarible, Alexei Falin, éditera en direct le premier des NFT. Une atmosphère animée est promise avec un spectacle de jazz en direct et des bouchées gastronomiques servies par le célèbre chef Brad Kilgore, tandis que les participants peuvent profiter d’un défilé de mode en direct de vêtements de couture et voir la galerie NFT de Planet Fashion sur le tarmac.

Le 1er décembre, Planet Fashion suivra une série de discussions NFT au Miami Security Building en début d’après-midi, accompagnées d’un événement de mode sur le tapis rouge avec des expositions d’art et NFT en soirée. Puis, le 2 décembre, Planet Fashion montera à bord du super yacht Hydraex de 12 millions de dollars pour la soirée afin d’organiser un événement de réseautage B2B en collaboration avec la startup d’infrastructure métaverse Viira.

Planet Fashion a déclaré que deux des NFT fonctionnels seront présentés et mis en vente lors de chacun des trois événements Art Basel.

Planet Fashion a déclaré s’associer à l’application Raiinmaker pour commercialiser les NFT. Raiinmaker est un outil d’engagement social décentralisé, alimenté par la blockchain, qui permet aux fans de découvrir, de grandir et de gagner des récompenses grâce à l’action sociale et d’aligner les incitations avec les objectifs de la marque, pour générer le bouche-à-oreille et développer l’affinité des fans. L’application propose un suivi transparent de l’influence numérique et une distribution démocratique de la valeur sociale, de la crypto-monnaie et des récompenses numériques créées par les fans et les communautés de créateurs.

Epik Games, basé à Singapour, et H20 Labs, basé à Londres, agiront en tant que représentants commerciaux des NFT.

Planet Fashion a produit des dizaines d’événements exclusifs sur la Côte d’Azur au cours des sept dernières années, au Grand Prix de Monaco, au Festival de Cannes et ailleurs. De plus, c’est le principal organisateur de la Miami Swim Week.

La Monaco Swim Week, dans sa première année, est présentée comme le pendant haut de gamme de la Miami Swim Week. Le lancement de NFT fonctionnels centrés sur l’événement est une extension organique et passionnante de la campagne promotionnelle de Planet Fashion, conçue pour s’adresser directement aux fashionistas épris d’art avec un goût pour la grande vie. L’estimé Lawrie Lewis, ancien PDG de Top Marques et actuel protecteur du Lewis Trust, rejoint Planet Fashion sur la production de la Monaco Swim Week.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.planetfashiontv.com

Pour en savoir plus sur l’application Raiinmaker, rendez-vous sur http://www.raiinmaker.com

À propos de PLANET FASHION TV :

Basée à Miami Beach, en Floride, Planet Fashion est une société de production de médias de mode et d’événements spécialisée dans les conseils en marketing 360 pour les marques de la mode médiatique, du marketing d’influence et de la technologie. Planet Fashion développe, octroie des licences et diffuse du contenu de mode et de style de vie à l’échelle mondiale.

