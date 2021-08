Planet Marathi OTT nomme Arun Tyagi pour piloter ses relations avec les investisseurs

Tyagi rejoint la plateforme avec plus de 21 ans d’expérience dans la vente, le marketing, la planification et l’achat de médias.

Planet Marathi OTT a nommé Arun Tyagi pour diriger ses relations avec les investisseurs. La nomination de Tyagi orientera Planet Marathi OTT dans la bonne direction, compte tenu de sa vaste expérience dans la vente, le marketing, la planification et l’achat de médias, a déclaré Akshay Bardapurkar, CMD, Planet Marathi OTT. « Nous sommes impatients de construire une plate-forme de divertissement de pointe à la hauteur des attentes de notre public mondial. Planet Marathi OTT est désormais prêt pour un grand pas en avant », a ajouté Bardapurkar.

Dans son nouveau rôle chez Planet Marathi OTT, Tyagi façonnera de nouvelles initiatives et dirigera les relations avec les investisseurs. Pour Tyagi, la plateforme n’est pas seulement un leader dans l’industrie du divertissement marathi, mais c’est aussi un moteur de changement qui inspire l’industrie régionale du divertissement dans son ensemble. “Le travail de ma vie a consisté à façonner les marques pour atteindre l’excellence et à contribuer à cette vision plus grande que nature de l’équipe OTT de Planet Marathi correspond certainement à mes objectifs personnels”, a déclaré Tyagi.

Tyagi possède plus de 21 ans d’expérience dans la vente, le marketing, la planification et l’achat de médias. Auparavant, Tyagi avait un passage entrepreneurial chez 361 Degree World. La société a acquis une agence accréditée par l’INS nommée Sunflower Marketing and Advertising et a pris une participation substantielle dans une société de distribution de films, Whitelion Entertainment Pvt Ltd au cours des sept dernières années.

Au début de sa carrière, il a également travaillé chez BCCL, Jagran Prakashan Ltd, Amar Ujala, WPP (Group M India Ltd) et le groupe Reliance ADA. Alors qu’il était chef de groupe, médias, groupe Reliance ADA, il a également dirigé Big Cinemas en tant que chef d’entreprise en parallèle.

Planet Marathi OTT prétend avoir une bibliothèque de contenu de plus de 1000 heures comprenant des films, des émissions Web, des pièces de théâtre, de la musique, du karaoké. Il a récemment lancé son premier cinéma Marathi en juin et a donné le feu vert à cinq nouveaux spectacles originaux.

