Planet Nine serait sous nos yeux depuis 1980

17/11/2021 à 12:16 CET

Un objet mystérieux observé il y a des décennies aurait pu être la planète neuf, selon des recherches astronomiques qui ont passé en revue les données anciennes collectées par le télescope spatial du satellite astronomique infrarouge (IRAS), lancé en 1983. En seulement 10 mois, ce télescope a découvert environ 350 000 sources, y compris les galaxies starburst, les comètes et les astéroïdes. Sans le reconnaître, il aurait aussi détecté la présence de la planète mythique.

Les Planète neuf, également connue sous le nom de Phattie, est une énorme planète de glace hypothétique qui pourrait exister dans le système solaire externe. Son existence a été relevée à partir d’un travail scientifique publié en 2016, et a pu être déduite grâce au comportement d’un groupe d’objets transneptuniens.

L’énigme continue

Pour une partie importante de la communauté astronomique, il y a 90 % de probabilité que l’existence de cette étoile puisse être confirmée, bien qu’elle n’ait pas encore été officiellement identifiée. Ce serait la cinquième géante gazeuse présente dans notre voisinage galactique, qui aurait été expulsée du Système solaire intérieur (la zone où se trouvent les objets les plus proches du Soleil) par des phénomènes gravitationnels.

Les scientifiques pensent que les orbites étranges de certains objets dans le ceinture de Kuiper, le disque circumstellaire qui s’étend au-delà de l’orbite de Neptune, aurait son origine dans la présence et l’influence de Planet Nine. Et si Planet Nine était sous nos yeux depuis près de 40 ans et que nous ne nous en rendions jamais compte ?

C’est l’hypothèse posée par l’astronome Michael Rowan-Robinson, de l’Imperial College de Londres au Royaume-Uni. Dans une nouvelle étude publiée dans arXiv et approuvée pour sa prochaine publication dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, il soutient que la réinterprétation des données obtenues par le satellite astronomique IRAS dans les années 1980 indiquerait la présence d’un objet qui pourrait être la planète neuf, caché dans les confins froids et sombres de la zone extérieure du système solaire.

La planète neuf, qui ferait 10 fois la taille de la Terre et pourrait orbiter si loin qu’il faudrait 10 000 à 20 000 ans pour se terminer, n’aurait pas été identifiée à l’époque pour diverses raisons. En principe, son existence hypothétique a été évoquée scientifiquement plusieurs décennies plus tard et, d’autre part, la technologie disponible alors n’offrait pas les mêmes possibilités que celle utilisée aujourd’hui.

Un point de départ pour de futures observations

Selon un article publié dans ScienceAlert, l’examen effectué par l’astronome britannique ne sert peut-être pas à localiser spécifiquement la planète neuf, mais il sert à délimiter une région précise de l’espace et une série de conditions qui rendraient possibles de nouvelles observations dans le futur, qui pourraient finalement conduire à l’identification de l’étoile insaisissable et étrange.

L’étude dans l’infrarouge lointain de la 96 pour cent du ciel menée par l’IRAS semble avoir une richesse qui n’est pas pleinement appréciée jusqu’à aujourd’hui. Rowan-Robinson a décidé de ré-analyser les données, considérant qu’un objet ayant les caractéristiques de Planet Nine pourrait être caché dans l’une des zones étudiées par le télescope spatial.

Identifié un objet détecté par le satellite en juin, juillet et septembre 1983, qui se déplace dans une région de l’espace qui pourrait être liée aux paramètres proposés pour Planet Nine. Cependant, la présence de nuages ​​filamenteux pourrait indiquer que l’objet observé est en réalité le « bruit » causé par ces nuages.

Rowan-Robinson pense qu’il vaudrait la peine d’examiner les longueurs d’onde optiques et infrarouges dans la zone proche de l’objet détecté, pour confirmer ou exclure sa présence. Si ce corps était considéré comme réel et confirmait qu’il est le Planète neuf, sa taille serait considérablement inférieure à celle initialement prévue : elle aurait entre trois et cinq fois la masse de la Terre.

Référence

Une recherche de Planet 9 dans les données IRAS. Michael Rowan-Robinson. arXiv (2021).

photo: représentation artistique de Planet Nine. Crédits : Tomruen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.