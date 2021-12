Planification de la retraite : 5 points importants à prendre en compte avant de choisir un régime de retraite

Planification de la retraite : Il existe plusieurs régimes de retraite, également appelés régimes de retraite, dans lesquels les individus peuvent investir. Image représentative

L’évolution rapide des réalités sociales et l’augmentation du coût de la vie ont fait de la planification de la retraite un incontournable pour tous. Alors que dans le passé, lorsque les familles conjointes existaient, les générations plus âgées étaient prises en charge par les membres de la famille les plus jeunes. Cependant, les petites familles et les familles nucléaires deviennent la norme maintenant alors que la jeune génération continue de déménager dans les villes à la recherche de meilleures opportunités de revenus. Il est donc devenu important pour chaque individu d’avoir un revenu de retraite indépendant.

Les experts disent qu’avec une planification et des investissements appropriés pendant les années de revenus actifs, on peut accumuler suffisamment pour une vie de retraite paisible sans problèmes financiers. Cependant, peu de personnes semblent avoir pris la planification de la retraite au sérieux.

Une étude récente a révélé qu’une personne sur quatre n’avait même pas pensé à la retraite tandis que 50 pour cent des personnes interrogées pensaient que leurs économies s’épuiseraient d’ici 10 ans. De plus, pour la plupart des répondants, épargner ou investir pour la retraite ne figurait pas parmi les principaux objectifs financiers.

« Compte tenu de l’inflation toujours croissante, investir dans ces régimes est devenu primordial et donc, même s’il y a des économies considérables sur un compte bancaire, un régime de retraite sera toujours une condition préalable au maintien de la retraite », Sundara Rajan TK, associée chez DVS Advisors LLP, a déclaré FE Online.

Il existe plusieurs régimes de retraite, également appelés régimes de retraite, dans lesquels les individus peuvent investir. L’objectif premier de ces régimes est d’assurer un flux régulier de revenus après la retraite.

Un investisseur peut choisir n’importe quel régime de retraite. Cependant, les experts suggèrent qu’avant de choisir un régime de retraite, les individus devraient garder à l’esprit plusieurs facteurs comme le rendement positif après l’inflation, les implications fiscales et plus encore. Voici cinq points clés dont une personne devrait tenir compte avant de choisir un régime de retraite.

1. Rendements post-inflation positifs

Tout en investissant ou en épargnant pour la retraite, il est important de tenir compte de l’inflation. De tels investissements devraient garantir un rendement post-inflation positif.

« L’investissement à long terme doit garantir un rendement positif après l’inflation. Par exemple, si le taux d’inflation est de 6 % par an, la valeur de Rs. 100 aujourd’hui équivaudra à Rs. 94 après un an. Ainsi, si l’investissement dans le fonds de pension donne un rendement inférieur ou égal à 6%, ce ne sera pas une option viable pour planifier la retraite, a déclaré Rajan.

2. Ne cherchez pas plus de risques

Les experts en planification de la retraite disent que les investisseurs ne devraient pas rechercher plus de risques au moment de la retraite. Il est important de s’en tenir à un retour sur investissement garanti et, en outre, les investissements doivent refléter le corpus à faible risque pour lutter contre la volatilité croissante du marché.

3. Assurer une pension adéquate

Rajan a déclaré que lors du choix d’un régime de retraite, il faut s’assurer de recevoir un revenu de retraite adéquat après la retraite, qui devrait être suffisant pour couvrir les dépenses ainsi qu’une sauvegarde pour les besoins d’urgence.

4. Tenez compte du montant de la rente offerte

Les régimes de retraite diffèrent en termes de rente offerte. Alors que certains régimes peuvent fournir la rente pendant une certaine période seulement après la retraite, d’autres peuvent assurer un paiement régulier pendant toute la vie.

« Une autre considération pertinente est le montant de la rente offerte. Il existe différents régimes de retraite qui diffèrent en termes de rente offerte. Certains régimes peuvent prévoir le versement d’une rente uniquement pendant une certaine période après la retraite et certains peuvent assurer le versement régulier jusqu’au décès de la personne. Il existe des plans qui assurent la rente aux candidats même après le décès de la personne assurée », a déclaré Rajan.

5. Incidences fiscales

Les impôts sont probablement le facteur le plus important à considérer lors du choix d’un régime de retraite. L’aspect fiscal diffère en fonction du type de régime de retraite et de l’appétit pour le risque de l’investisseur.

