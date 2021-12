Planification de la retraite : comment se constituer un corpus de retraite suffisant

La planification de la retraite exige beaucoup de planification et d’efforts sérieux. Voici ce que vous pouvez faire pour constituer un corpus de retraite suffisant.

La planification de la retraite ne se limite pas à acheter quelques régimes de retraite. La planification de la retraite nécessite des calculs plus que l’on ne lui accorde de crédit. Une approche mathématique appropriée aidera non seulement à identifier les besoins de retraite, mais aussi comment atteindre la cible, combien retirer régulièrement sans manquer de capital, etc.

Malheureusement, nous avons vu que, dans la plupart des cas, un individu n’a pas épargné suffisamment pour sa retraite.

Il a été observé qu’un individu aborde au hasard la planification de la retraite en achetant des régimes d’assurance avec des prestations de retraite ou par le biais de certains régimes de retraite. Nous nous concentrons trop sur les instruments du commerce, ou ceux qui font l’objet d’une large publicité, ou un régime soutenu par un gros fonds de pension, ou un régime qui prétend offrir un rendement très élevé sans tenir compte du risque derrière de telles affirmations.

Étapes de votre planification de retraite :

Besoin mensuel : L’un des points les plus importants à considérer dans la planification de la retraite est d’avoir une idée approximative de vos besoins financiers après la retraite, sans trop sacrifier votre niveau de vie. Avec ce nombre, une estimation en main, on peut aborder la planification de la retraite de manière scientifique.

Exigence de capital: La tâche suivante est de savoir combien de corpus vous avez besoin pour recevoir régulièrement un flux de trésorerie de ce montant. Ici, les mathématiques sont utiles. Il existe une règle empirique lorsque nous parlons de planification de la retraite, c’est ce qu’on appelle la règle des 4 pour cent.

La règle stipule que vous pouvez retirer 4 % de ce corpus d’investissement total au cours de votre première année de retraite. Pour les années suivantes, vous ajustez le montant à retirer en tenant compte de l’inflation. Suivre cette règle donne une chambre de 30 ans après la retraite.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’une règle empirique et que l’on peut modifier le taux de retrait en fonction de son estimation. La règle met en évidence le processus de réflexion nécessaire à la planification de la retraite plus qu’une formule mathématique.

L’allocation du capital: Pour atteindre le capital nécessaire au moment de la retraite, il faut commencer à épargner dès maintenant. Le capital à économiser et l’instrument à sélectionner pour atteindre l’objectif nécessitent une planification minutieuse.

Des calculs un peu complexes sont impliqués ici pour calculer le capital optimal requis et quels rendements seront idéaux pour atteindre vos objectifs de retraite. Mais on peut aussi utiliser une règle empirique standard pour atteindre l’objectif.

La règle 15-15-15 ou comment être une règle crorepati oblige un investisseur à économiser 15 000 Rs chaque mois pendant une durée de 15 ans dans un instrument qui génère un rendement de 15 %. On peut démarrer un plan d’investissement systématique de Rs 15 000 (SIP) de Rs 15 000 pour atteindre cet objectif.

D’autres règles sont de se faire une idée du temps mis pour doubler, tripler ou quadrupler son capital. La règle des 72 permet de calculer le temps nécessaire pour doubler votre capital. Diviser 72 par les rendements attendus ou le taux d’intérêt vous indiquera le temps qu’il faudra pour doubler votre investissement. De même, la règle du 114 vous oblige à diviser 114 par le ROI attendu vous donne le temps nécessaire pour tripler votre capital. Pour trouver le temps de quadrupler votre capital, divisez 144 par les rendements.

La clé ici est de connaître les rendements attendus des instruments, puis d’utiliser la sortie de la formule mathématique pour sélectionner l’instrument.

Points à considérer: Un portefeuille de planification de la retraite est généralement construit en mettant l’accent sur la protection du capital ainsi que sur les rendements. Il s’agit d’un mélange d’instruments de dette et d’instruments directement liés aux actions ou au marché des actions. Le défi consiste à sélectionner un mélange idéal des deux instruments. En fonction du corpus disponible pour l’épargne, des fonds nécessaires après la retraite et des flux de revenus possibles, le mélange est sélectionné.

Les impôts sont un facteur qui devient important dans la planification de la retraite. Certains des instruments disponibles sont taxés, tandis que d’autres sont exonérés. La planification doit être faite en tenant compte de ces taxes, cependant, celles-ci peuvent changer selon les règles du gouvernement.

De plus, comme la plupart des programmes d’emprunt ont une durée fixe, il faudrait équilibrer leurs besoins de trésorerie en sélectionnant également des programmes en fonction de la durée de leur échéance.

Les retraits sont un autre facteur important dont il faut tenir compte lors de la planification de la retraite. Étant donné que certains événements importants comme le mariage des enfants peuvent survenir après la retraite, il faut prévoir de tels retraits forfaitaires.

Inutile de dire que toute planification de retraite doit s’appuyer sur une solide assurance médicale qui prendra en charge toutes les urgences.

Instruments de planification de la retraite : Il existe divers régimes de retraite, certains parrainés par le gouvernement, qui sont disponibles sur le marché. On peut utiliser des instruments financiers tels que Pradhan Mantri Vaya Vanda Yojna, Senior Citizens Savings Scheme, RBI Floating Rate Bonds, Public Provident Fund, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificate, National Savings Monthly Income Scheme, Bank Fixed Deposits et obligations et dettes d’entreprises de haute qualité. fonds communs de placement. Des régimes équilibrés et en actions peuvent être envisagés pour l’appréciation du capital.

La planification de la retraite, comme le mot l’indique, nécessite beaucoup de planification et d’efforts sérieux, car avec un revenu nul ou inférieur pendant les années d’or, le flux de trésorerie provenant de l’épargne est tout ce qui aidera à se maintenir pendant cette période.

(Par Vikas Singhania, directeur, TradeSmart)

