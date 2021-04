Planification de la retraite: Devriez-vous opter pour un régime d’assurance de rente?

Avec un produit de rente fixe, on sait bien à l’avance combien il recevra au début de la phase de rente, c’est-à-dire lorsque la compagnie d’assurance commencera à effectuer les remboursements.

Le plus grand défi auquel un individu est confronté après sa retraite est de savoir comment investir son épargne de manière à pouvoir mener le reste de sa vie sans aucune difficulté financière. Ici, le risque est que l’on puisse éventuellement survivre à ses économies. Pour éviter de tels risques, on peut envisager des régimes d’assurance de rente. Laissez-nous discuter de la même chose en détail.

Qu’est-ce qu’un régime d’assurance de rente?

La rente est essentiellement un produit d’assurance qui fournit un revenu garanti à vie ou pour une durée déterminée, mais ne fournit pas de couverture d’assurance-vie. Les compagnies d’assurance supportent le risque éventuel qu’un individu survive à ses propres ressources. Ces plans d’assurance assurent un revenu régulier à vie via une somme forfaitaire unique ou des placements réguliers.

Avec un produit de rente fixe, on sait bien à l’avance combien il recevra au début de la phase de rente, c’est-à-dire lorsque la compagnie d’assurance commencera à effectuer les remboursements. Contrairement à ce qui précède, les rentes variables fonctionnent dans un style différent. Dans le cadre de ce schéma, le rendement est basé sur la performance d’un panier de produits d’actions et d’obligations. Bien qu’il existe une chance de croissance par rapport à une rente fixe, il existe un risque important.

Cependant, certaines compagnies d’assurance permettent d’acheter un avenant qui offre un retrait minimum garanti, même lorsque le marché ne fonctionne pas bien. Dans le cadre d’un plan de rente immédiate, on paie à la compagnie d’assurance une somme forfaitaire et commence immédiatement à percevoir des paiements réguliers. Alors que, dans un produit de rente différée, on dépose un montant forfaitaire sur une période de temps. Le paiement commence après une période déterminée, généralement après l’âge de 60 ans. Outre les quatre principaux types de plans de rente ci-dessus, il existe d’autres plans modifiés.

Avantages

L’un des principaux avantages de l’investissement dans les rentes offertes par les compagnies d’assurance-vie est qu’il n’y a pas de plafond d’investissement. De plus, cela supprime le risque de réinvestissement, en particulier lorsque notre pays s’oriente vers un régime de taux d’intérêt plus bas. Cela offre également un sentiment de sécurité, car une rente donne un rendement mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, selon le cas.

Désavantages

Bien que les rentes vous procurent un revenu garanti après la retraite pour le reste de votre vie, elles ont aussi leurs inconvénients. Du point de vue de l’impôt sur le revenu, il n’y a aucun avantage car les paiements sont imposables selon la dalle fiscale du particulier. Un autre inconvénient majeur de la rente est qu’il ne s’agit pas d’investissements très liquides. Les compagnies d’assurance n’autorisent généralement pas le rachat prématuré des régimes de rente. Une fois qu’un investisseur achète un plan de rente, son capital est bloqué et il ne peut pas le retirer pour des exigences financières imprévues. Parfois, la possession d’une rente peut entraîner des frais et des dépenses plus élevés que certains autres véhicules de placement.

Lisez les petits caractères

Il faut lire les petits caractères du contrat de la compagnie d’assurance pour les frais de contrat annuels, les frais de rachat, comment les retraits peuvent affecter la prestation de décès / vie de votre rente, etc. Avant de vous engager dans un contrat de rente, vérifiez la stabilité et la solidité financière de la compagnie d’assurance en renvoyant aux rapports d’agences de notation indépendantes.

Pour mener une vie confortable et indépendante financièrement après la retraite, les plans de rente pourraient être votre meilleur choix. Cependant, comprenez les risques et les inconvénients associés avant d’investir.

(L’écrivain est professeur de finance et comptabilité, IIM Tiruchirappalli)

Revenus de rente

La rente est un produit d’assurance qui fournit un revenu garanti à vie ou pour une durée déterminée

Les paiements de rente sont imposables selon la dalle fiscale du particulier

Une fois qu’un investisseur achète un régime de rente, son capital est bloqué et il ne peut pas le retirer pour des exigences financières imprévues

On peut choisir un plan de rente immédiate ou opter pour un plan de rente différée

