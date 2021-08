Planification de la retraite : en aurez-vous assez pour votre retraite? Trouver

Idéalement, le meilleur moment pour commencer à planifier sa retraite est le jour où vous recevez votre premier chèque de paie.

La planification de la retraite nécessite une approche proactive pour planifier votre retraite. Plus vous préparerez votre retraite tôt, mieux vous vous porterez à l’avenir. Mais peu importe où vous en êtes au stade de la planification de votre retraite – ou combien vous devez mettre de côté pour d’autres objectifs, élaborez une stratégie en laquelle vous avez confiance financièrement et respectez-la pour atteindre vos objectifs de retraite.

Cependant, avant que nous ne prévoyions de vous aider à y parvenir, vous devez être convaincu pourquoi la planification de la retraite est cruciale pour vous.

Importance de la planification de la retraite

# Durées de vie plus longues : Aujourd’hui, les gens vivent en moyenne plus longtemps qu’avant. Et cela peut être votre toute première raison pour accélérer la planification de votre retraite. Une durée de vie plus longue signifie plus de fonds de retraite pour vivre une vie facile lorsque vous ne travaillez plus.

# Anticiper les obstacles financiers : Il est bon d’être positif sur son avenir. Mais il est également pragmatique d’anticiper qu’il peut y avoir des ralentisseurs à venir dans votre vie. Par conséquent, travailler sur votre retraite avec un plan de retraite solide peut vous permettre de surmonter tout problème d’argent à l’avenir.

# Laisser un héritage: En tant que parent, vous voulez en faire plus pour votre famille. Vous souhaitez laisser derrière vous un impact qui dure toute une vie et au-delà. Et pour ce faire, vous devez commencer dès aujourd’hui et mettre de l’ordre dans vos finances afin que vos héritiers puissent bénéficier de ce que vous semez.

Le bon moment pour commencer à planifier sa retraite

Idéalement, le meilleur moment pour commencer à planifier sa retraite est le jour où vous recevez votre premier chèque de paie. Ainsi, même si la retraite peut sembler lointaine, la planifier dans la vingtaine n’est pas trop tôt.

Si vous commencez à investir lorsque vous êtes jeune, vous avez le temps de commencer à développer de bonnes habitudes financières et de profiter du pouvoir de la capitalisation. Chaque année qui passe, votre investissement générera ses propres rendements, un avantage exceptionnel pour la constitution de patrimoine appelé capitalisation.

Quel que soit votre âge, le meilleur moment pour commencer à épargner en vue de la retraite est maintenant.

Un guide pour calculer votre corpus de retraite

Voici comment vous pouvez créer votre propre stratégie financière personnalisée en vue de votre retraite.

Étape 1 : Comprendre vos dépenses mensuelles

Notez toutes vos dépenses mensuelles du moment. Assurez-vous de séparer ceux qui cesseront à la retraite. Il est important de noter que certaines dépenses peuvent augmenter après la retraite (comme les soins médicaux) mais elles peuvent être compensées par des dépenses qui pourraient diminuer (comme les locations, les vêtements, etc.).

Ainsi, en supposant que vous soyez un père de famille âgé de 30 ans, vous catégorisez les dépenses de votre famille comme suit :

Étape 2 : Calculer le revenu attendu après la retraite

Supposons que vous vous attendiez déjà à un certain revenu après la retraite, basé sur les divers investissements que vous avez faits au cours des dernières années et que vous continuerez à faire jusqu’à l’âge de 60 ans.

Aux fins d’illustration, supposons les montants suivants dans le tableau ci-dessous.

Étape 3 : Calculez le revenu net nécessaire après la retraite

Étant donné que les revenus attendus de différentes sources pourraient vous aider à couvrir certaines de vos dépenses mensuelles après la retraite, déduisons-le de vos dépenses mensuelles actuelles. Sur la base de nos calculs hypothétiques jusqu’à présent, la valeur actuelle du revenu net nécessaire après la retraite serait de –

Étape 4 : Prise en compte de l’inflation

Maintenant, n’oublions pas que tout ce que vous prévoyez épargner pour votre retraite est susceptible d’être affecté par l’inflation.

Ainsi, pour comprendre le pouvoir d’achat de votre roupie, vous devez examiner la valeur future (après 30 ans) de vos dépenses totales en incluant un taux d’inflation présumé.

Simplement basée sur la formule de composition, la valeur future de vos 30 000 aujourd’hui sera :



Ainsi, les dépenses ne seront plus les mêmes après 30 ans et vous devez vous équiper pour faire face à des dépenses aussi élevées tout au long des années de retraite.

Étape 5 : Calculer le corpus de retraite nécessaire à 60 ans

En supposant maintenant que vous prévoyez prendre votre retraite à 60 ans, regardons le tableau ci-dessous qui illustre le montant total qui doit être accumulé le jour de votre retraite, en fonction de 85 ans d’espérance de vie.

Ainsi, sur la base d’hypothèses, nous avons illustré que vous pourriez avoir besoin de 5 millions de roupies pour maintenir votre mode de vie actuel même après la retraite.

Où pouvez-vous investir pour votre retraite

Lorsque vous décidez d’une avenue d’investissement, n’oubliez pas d’examiner votre appétit pour le risque et les risques du véhicule d’investissement. Si votre retraite est dans plus de 10 ans, vous pouvez envisager d’investir dans des actions. Les actions ont le potentiel le plus élevé de générer des rendements. Il comporte des risques à court terme, mais qui peuvent être atténués si vous restez investi pendant une longue période.

Vous pouvez soit choisir de faire des investissements directs en actions, soit opter pour des fonds communs de placement.

Les fonds communs de placement peuvent non seulement vous donner une exposition à diverses classes d’actifs et réaliser une diversification, mais aussi vous aider à apprécier vos investissements à long terme avec de bons rendements.

Une façon éprouvée d’investir pour votre retraite est d’opter pour le Plan d’investissement systématique (SIP) en fonds communs de placement. Vous pouvez commencer un SIP mensuel qui débite automatiquement votre compte bancaire et investit dans des fonds communs de placement à une date prédéterminée chaque mois.

Investir via un plan d’investissement systématique –

Est plus léger pour votre portefeuilleFournit une approche disciplinée en matière d’investissementMoyenne le coût de vos achats (moyenne du coût de la roupie) à travers les cycles du marché et la volatilitéVous offre le bénéfice de la puissance de la capitalisation

L’illustration suivante peut vous aider à comprendre comment investir via un SIP mensuel peut vous aider à faire fructifier votre patrimoine :

Outre les SIP, on peut également inclure le PPF, le NPS, etc., ce qui aide à créer un portefeuille équilibré. Vous pouvez conserver une allocation plus élevée dans des investissements axés sur les actions au cours des premières années et réduire l’exposition aux actions à l’approche de l’âge de la retraite.

En tant qu’élément essentiel de votre bien-être financier, la planification de la retraite est cruciale. Parler à un conseiller financier spécialisé dans la planification de la retraite peut vous aider à économiser le bon montant pour vous et votre famille. Ils peuvent vous aider à analyser vos dépenses, prioriser vos objectifs financiers et vous montrer comment constituer un portefeuille d’actifs pour une retraite fructueuse et confortable.

Commencez à planifier votre retraite dès aujourd’hui et offrez-vous une tranquillité d’esprit ultime. Permettez au bon conseiller financier de vous aider à gérer vos actifs et de vous protéger contre les imprévus afin que vous ne soyez jamais touché par une récession. N’oubliez pas non plus une chose, n’utilisez pas l’investissement mis de côté pour la retraite pour d’autres objectifs. Vous devriez avoir des portefeuilles distincts pour chaque type d’objectif.

(Par Jeevan Kumar, conseiller en investissement en chef chez Geojit Financial Services)

