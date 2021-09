Planification de la retraite : investir de manière cohérente et répétée est la solution

La planification de la retraite est un processus délicat et il est important de ne pas commettre d’erreurs à long terme.

En raison des effets de la croissance composée, un petit manque d’épargne-retraite pourrait maintenant se prolonger en un manque massif à la vieillesse, en particulier pour la génération Y. À mesure que l’espérance de vie s’améliore, le besoin d’épargne-retraite augmentera également. L’argent est important, mais le temps compte aussi. Du temps a été perdu en raison de la pandémie, et donc la nécessité de se remettre rapidement sur les rails doit être reconnue. Plus tôt les milléniaux pourront reprendre leur quête de la retraite à l’âge de leur choix, mieux ce sera pour eux.

L’investissement à long terme consiste à répéter régulièrement de petites étapes sur une très longue période. En supposant que vos finances soient en mesure de supporter de petites contributions d’investissement chaque mois, commencez à partir de là pour vous remettre sur la bonne voie. Un SIP de Rs 10 000 dans un fonds d’actions qui rapporte 15 % par an sur 30 ans crée une bourse de Rs 7 crore. Votre revenu augmentera également avec le temps, et une augmentation annuelle de seulement 10 % de votre contribution mensuelle dans le même plan créera un crore de Rs 15,02. Si un tel plan fonctionne, vous pourriez prendre votre retraite paisiblement.

Soyez intelligent

La planification de la retraite n’est pas une question d’épargne. Il s’agit d’investir pour des rendements plus élevés, ce qui vous permettra de battre l’inflation. Par exemple, un FD d’un an aujourd’hui vous donnera environ 5%. Cependant, le taux d’inflation actuel est également d’environ 5 %, vos rendements réels sont donc de 0 %. À moins que vous n’investissiez pour obtenir des rendements plus élevés sur les marchés des valeurs mobilières, vous ne pourrez pas vaincre l’inflation. La planification de la retraite est un processus délicat et il est important de ne pas commettre d’erreurs à long terme.

Par exemple, dans le plan d’investissement ci-dessus, si vous investissez pour 5 % par an, où les intérêts sont imposés à 30 %, vous créerez un sac à main de seulement 2,77 crores de Rs au lieu de 15,02 crores de Rs, donc en deçà de votre épargne. besoins par une longue marge. Consultez des planificateurs de placements et découvrez comment épargner au mieux. Il faut aussi penser aux économies d’impôt. Au début de votre carrière, combiner des investissements à long terme tels que l’EPF et l’ELSS avec vos besoins d’économie d’impôt peut aider à créer de la richesse ainsi qu’à réaliser des économies d’impôt. Évitez les plans d’investissement opaques où vous devez immobiliser votre argent et où vous êtes assuré d’un taux de rendement « assuré » qui peut ne pas être suffisant pour vaincre l’inflation.

Évitez de devenir riche rapidement mentalité

Alors que les rendements des titres à revenu fixe baissent, les personnes âgées deviennent des investisseurs à long terme pour des rendements plus élevés tandis que les jeunes cherchent à gagner de l’argent rapidement sur les marchés boursiers à court terme.

Les chances que vous achetiez cette action qui change instantanément votre vie sont minces, voire nulles. La plupart des gens ne deviendront pas riches rapidement en investissant. Mais ils peuvent atteindre leurs objectifs de création de richesse en étant systématiques et réfléchis sur une très longue période. Pour les jeunes, l’approche la plus sensée pour une retraite anticipée serait de penser à long terme, d’acheter des titres de haute qualité qui peuvent croître rapidement à l’avenir et de rester investi pour laisser la capitalisation faire son travail.

La pandémie pose son lot de défis. Et la retraite pour les jeunes d’aujourd’hui semble être un voyage de mille milles. Mais ce voyage doit commencer par une seule étape. Et cette étape pourrait aussi bien être une petite contribution mensuelle à votre compte de placement.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

