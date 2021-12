Planification de la retraite : L’achat de plans de rente en ligne peut vous aider à obtenir de meilleurs rendements

Choisir le bon régime de retraite peut vous aider à planifier vos objectifs futurs de manière efficace.

La retraite est une étape importante de la vie de chacun. Bien que nous ne soyons peut-être pas en mesure de contrôler notre âge, nous pouvons certainement planifier notre avenir pour une retraite sûre et sécurisée. Après avoir travaillé dur pendant un bon nombre d’années, il est évident que vous aspirez à une retraite paisible et sans stress. Avec l’augmentation du coût des frais médicaux, le taux d’inflation, etc., il est pertinent d’avoir un plan concret pour profiter au maximum de votre deuxième manche. Pour ce faire, vous devez avoir un plan financier solide qui peut vous soutenir de manière à ce que vous profitiez du même style de vie que celui que vous viviez lorsque vous gagniez vos revenus.

Choisir le bon régime de retraite peut vous aider à planifier vos objectifs futurs de manière efficace. Une telle bonne option est la rente. Dans un régime de rente, vous devez payer un montant forfaitaire à l’assureur pour constituer un corpus qui vous sera accessible après la retraite. Ceci est payé par des paiements fixes qui peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Vous pouvez choisir l’option de paiement selon vos besoins.

Pourquoi investir dans des rentes ?

Les régimes de rente sont une meilleure option d’investissement que les autres régimes de retraite, car ils offrent un revenu garanti non seulement pendant 10 à 15 ans, mais à vie. De plus, les taux d’intérêt des régimes de rente sont immobilisés pour toute votre vie. Dans les régimes de rente, le taux de rendement varie entre 5 et 6,2 % et il reste constant. Par conséquent, il n’y a aucun risque de réinvestissement impliqué contrairement aux FD bancaires. De plus, le taux de dépôt fixe SBI en 10 ans a régulièrement baissé de 8,5% à 5,4%. Compte tenu de ces tendances au cours de la dernière décennie, les taux d’intérêt devraient encore baisser. Un autre avantage d’investir dans des rentes est qu’il n’y a pas de plafond d’investissement contrairement aux autres régimes de retraite. Dans un plan de rente, vous pouvez investir autant de montant que vous le souhaitez.

Vous pouvez également choisir différents types de rentes en fonction de votre groupe d’âge. Il existe deux principaux types de régimes de rente : la rente immédiate et la rente différée. Dans le cadre des régimes de rente immédiate, vous devez investir un montant forfaitaire et vous pouvez commencer à toucher une pension à partir du mois suivant. Ces régimes conviennent aux personnes qui sont sur le point de prendre leur retraite. En outre, il existe de nombreuses variantes de plans de rente immédiate, telles que l’option vie conjointe avec retour du prix d’achat, dans laquelle vous pouvez obtenir un revenu à vie et, en votre absence, votre conjoint reçoit une pension. Au décès du conjoint, la prime investie est restituée aux personnes à charge à titre d’héritage. Ainsi, la rente est une bonne option à investir pour que les dépenses futures de vos proches soient prises en charge en votre absence. Au fil des ans, de nombreuses variantes ont été introduites pour répondre aux besoins des clients.

Le deuxième type de régime de rente est la rente différée dans laquelle vous pouvez investir pour une période fixe et au moment de la retraite, vous commencez à toucher une pension. La rente différée convient mieux aux clients qui n’auront pas encore pris leur retraite dans 5 à 10 ans. Par exemple, si vous investissez un montant de Rs 20 lakh à l’âge de 50 ans pour une période de 10 ans, à l’âge de 60 ans, vous commencerez à percevoir une pension annuelle de Rs 2 16 776. De plus, un autre avantage d’investir dans une rente différée est que votre taux d’intérêt sera bloqué au fur et à mesure que vous commencerez à investir.

L’achat en ligne offre de nombreux avantages

Investir dans ces plans en ligne est toujours une meilleure idée en raison de nombreux avantages. Le plus grand avantage d’investir dans des plans de rente en ligne est que vous obtenez un paiement supplémentaire par rapport à l’achat hors ligne. Par exemple, si vous investissez un montant forfaitaire de Rs 20 lakh en rente immédiate en ligne, vous obtiendrez une pension annuelle de Rs 1,27 600 pendant 40 ans. Alors que, si vous investissez hors ligne, vous obtiendrez une pension annuelle de Rs 123 600 pendant 40 ans. Par conséquent, vous obtenez Rs 1,6 lakh de paiement supplémentaire si vous investissez en ligne.

Deuxièmement, il n’y a aucune commission impliquée contrairement à l’achat hors ligne. Troisièmement, il n’y a pas de frais cachés lorsque vous achetez en ligne. Il y a une transparence totale car les frais éventuels sont indiqués à l’avance afin que vous sachiez ce que vous achetez. Troisièmement, vous pouvez comparer de nombreux forfaits en ligne, connaître leurs caractéristiques et choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Enfin, l’achat en ligne implique beaucoup de facilité. Il n’y a aucun souci de rencontrer un agent. Les clients n’ont qu’à choisir le plan, effectuer le paiement et la police est émise instantanément.

Prendre note

Avant d’investir dans un plan de rente, vous devriez évaluer vos objectifs de vie. Tenez compte du taux d’inflation, des dépenses de santé, des dépenses de style de vie, etc. avant d’investir dans une rente afin que vous n’ayez pas à vous soucier des dépenses après la retraite. Assurez-vous d’avoir une estimation claire de vos besoins en matière de retraite afin de ne pas avoir à faire de compromis sur votre niveau de vie actuel.

(Par Vivek Jain, Head-Investments, Policybazaar.com)

