Planification de la retraite : les faibles coûts et les avantages fiscaux rendent le NPS attrayant

L’actif sous gestion (AUM) du National Pension System (NPS) et d’Atal Pension Yojana (APY) a atteint le jalon de Rs 6-lakh-crore le 26 mai et le dernier Rs 1 lakh crore est arrivé en sept mois. Outre les abonnés obligatoires des employés du gouvernement central et des États, de nombreux travailleurs indépendants et employés du secteur privé investissent de plus en plus dans le NPS en raison de la structure des coûts bas et des avantages fiscaux qui augmentent considérablement les rendements à long terme.

Au 21 mai 2021, le nombre total d’abonnés sous NPS et APY était de 4,28 crore. Il y a 74,10 lakh employés du gouvernement dans le régime et 28,37 lakh dans le secteur non gouvernemental. Un régime de retraite à faible coût, le NPS a été introduit pour tous les nouveaux employés du gouvernement central à partir du 1er janvier 2004 et a été adopté par la plupart des gouvernements des États pour leurs employés. En 2009, il a été étendu à tous les citoyens indiens sur une base volontaire et aux entreprises pour leurs salariés.

Retours de NPS

Les rendements varient en raison de la composition du portefeuille (fonds d’actions, fonds d’obligations de sociétés et fonds de gilt) et du facteur d’âge du souscripteur dans l’option de choix automatique. Cependant, sur une période de cinq ans, un investisseur conservateur (20 % en actions, 30 % en obligations d’entreprises et le reste en fonds d’État) aurait gagné environ 10,5 % ; un investisseur équilibré (33% dans chaque fonds) autour de 11% et un investisseur agressif (50% en actions, 30% en obligations d’entreprises et le reste dans des fonds dorés) auraient gagné environ 11,5%.

Avec les faibles taux d’épargne en baisse (le taux d’intérêt du Fonds de prévoyance publique est de 7,1 % pour les trois mois jusqu’en juin 2021), les particuliers devraient investir dans le NPS et tirer parti des avantages composés. Le blocage jusqu’à la retraite, à l’exception d’un retrait partiel pour certaines urgences, et la flexibilité de changer de caisse peuvent aider à constituer le pécule de manière disciplinée.

Avantages fiscaux

Les abonnés individuels bénéficient d’une déduction fiscale pouvant aller jusqu’à Rs 1,5 lakh en vertu de l’article 80C de la loi sur l’impôt sur le revenu et d’une déduction supplémentaire de Rs 50 000 en vertu de l’article 80CCD 1(B). De plus, les cotisations NPS des employeurs (jusqu’à 10% du salaire) sont autorisées en tant qu’avantages indirects déductibles pour les employés en vertu de l’article 80CCD (2), sous réserve d’un plafond de Rs 7,5 lakh au cours d’un exercice. Un employeur peut réclamer les cotisations NPS sur les comptes NPS des employés (jusqu’à 10 % du salaire) en tant que dépenses professionnelles exonérées en vertu de l’article 36 (1) (iva).

A l’échéance, 60 % du montant forfaitaire perçu par les souscripteurs est exonéré d’impôt et le solde investi pour l’achat de rente est également exonéré d’impôt. Tout montant retiré du NPS à des fins d’urgence est exonéré d’impôt en vertu de l’article 12B. De plus, la taxe sur les produits et services payée par un particulier lors de l’achat d’un produit de rente n’est pas prélevée lorsque le plan de rente est souscrit via NPS. Cependant, les revenus mensuels de rente perçus par l’investisseur sont imposés au taux marginal.

L’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension a également pris une multitude d’initiatives numériques pour l’intégration, les contributions et le service afin de rendre le NPS attrayant.

