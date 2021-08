Planification de la retraite : Les régimes de retraite sont-ils une bonne option pour la planification après la retraite?

in

Les régimes de retraite sont une combinaison de régimes d’assurance avec rente. Les experts de l’industrie disent que la façon idéale d’y investir est de commencer à investir à la fin des années 20, où la prime est relativement faible par rapport aux années plus tard.

La retraite est le moment de prendre les décisions de vie les plus importantes comme la planification successorale, décider du régime de retraite, investir l’épargne d’une vie, etc. Cependant, il ne faut pas attendre la retraite pour prendre ces impératifs cruciaux. Il faut planifier sa retraite tôt pour en profiter plus tard.

Ankit Agarwal, MD, Alankit Ltd, déclare : « La vie des professionnels est devenue si mouvementée de nos jours que les gens ont à peine le temps de vivre leur passion. Il n’y a pas de temps pour vivre dans le présent, mais on a toujours la pression d’assurer son avenir en planifiant un bon fonds de retraite sur lequel dépendre plus tard dans la vie ou si vous prévoyez de partir en retraite anticipée pour réaliser vos objectifs et vos rêves personnels.

Il ajoute en outre : « Ergo, il est fortement recommandé de commencer une planification financière complète à la fin de la vingtaine ou au début de la quarantaine pour profiter des avantages de la capitalisation. »

Par conséquent, la vie à la retraite est cette période de votre vie où vous devriez avoir le meilleur plan possible. Les experts disent que la planification initiale nécessite une compréhension détaillée de facteurs, tels que :

Capacité de risqueHorizon d’investissementExigences de liquiditéImplications fiscalesÉvaluation des actifs et passifs existantsAutres situations personnelles et professionnelles, le cas échéant défavorables

Quels sont les avantages des régimes de retraite pendant la retraite?

La plupart des retraités préfèrent une vie sans risque, c’est pourquoi ils recherchent des opportunités d’investissement qui comportent un degré de risque extrêmement faible.

Cependant, Agarwal dit « c’est une stratégie d’investissement attrayante pour le retraité, mais le taux de rendement réel est faible ou pourrait également être faible ou négatif au moment de la retraite compte tenu du taux d’inflation puisque l’inflation nominale est équivalente au taux de rendement réel. . La nécessité d’évaluer les implications fiscales est un must avant de poursuivre tout investissement de votre argent durement gagné. Par conséquent, certains régimes de retraite et fonds communs de placement deviennent une alternative judicieuse pour recevoir un revenu régulier.

Notez que ces plans comportent un risque négligeable, mais que le rendement est également extrêmement faible si nous le comparons à d’autres instruments d’investissement. Le rendement net ne peut être évalué qu’après avoir analysé l’incidence fiscale sur le taux de rendement réel de l’investissement. Les retours sont généralement libres d’impôt. La plupart de ces plans sont offerts par LIC Life Insurance, ICICI Prudential Life Insurance, HDFC Life Insurance, etc.

Variations des plans de rente ;

Rente immédiate : Avec ce plan, une prime unique est payée en une somme forfaitaire et non plusieurs fois. Un individu recevra un paiement garanti à intervalle de temps régulier. Agarwal ajoute: “Il devrait être acheté par les personnes qui sont sur le point de prendre leur retraite et qui s’attendent à recevoir un revenu régulier chaque mois avec effet immédiat.”

∙ Rente différée : Un autre plan dans lequel vous commencez à investir pour une période particulière à un âge précoce pour constituer un corpus d’investissement et recevoir un revenu régulier après un intervalle d’un intervalle choisi.

∙ Rente fixe : Avec la rente fixe, le versement de la rente sera le même pendant toute la durée du paiement. Les ressources sont généralement investies dans des instruments à revenu fixe. Ainsi, il y a une évolution minuscule de la somme composite cotisée sur la période d’accumulation du régime de rente. Agarwal déclare : « C’est idéal comme versement de prestations car ce cadre assure un revenu aux individus après la période de retraite. »

∙ Rente variable : Contrairement aux plans de rente susmentionnés, ceux-ci sont liés à des actions et pourraient générer de bons rendements si les marchés boursiers se comportent bien. Les experts disent que c’est un choix idéal pour les jeunes investisseurs, car les marchés ont tendance à bien se porter sur de longues périodes. Notez que ces plans sont plus risqués et doivent donc être choisis avec soin.

∙ Rente forfaitaire : La rente prévoit des versements réguliers après une période stipulée ; cependant, les investisseurs ont également une alternative pour fournir le paiement sous forme de somme forfaitaire. Il faut comprendre que le versement forfaitaire est une alternative et n’est accessible qu’à une période déterminée.

