Planification de la succession : besoin de l’heure pour sécuriser la richesse et les affaires avant que l’incertitude ne frappe

Par Gautami Gavankar

En ces temps incertains, alors même que nous faisons face à la réalité de la pandémie et mettons nos finances en ordre, une partie du puzzle financier qui est souvent négligée est la nécessité d’un plan de relève efficace. Bien que la complexité de l’exercice puisse différer en fonction d’un certain nombre de facteurs tels que la taille et le type d’actifs, le nombre de bénéficiaires, etc., ce qui est irréfutable, c’est que la planification de la relève s’adresse à tous et est indispensable pour assurer la transmission transparente des informations personnelles. richesse tout en préservant le bon fonctionnement de son entreprise.

La planification de la relève est le besoin de l’heure et s’assurer que l’on prend le temps de planifier la façon dont sa succession personnelle et son entreprise seront léguées est la chose la plus importante que nous puissions faire pour notre famille et nos employés dès maintenant. La mise en place d’un plan assurera la transmission sans heurts des actifs de manière libre et amicale tout en veillant à ce que les membres de la famille à charge soient pris en charge selon ses souhaits et que l’entreprise et l’héritage soient également sauvegardés.

Dernièrement, nous avons vu de nombreux clients nous approcher pour compléter leur plan de relève. Les familles ressentent le besoin de s’assurer que leur succession est réglée et qu’elles ont un plan en place. Et à juste titre. Permettez-moi de partager l’importance de la planification de la relève avec quelques exemples.

M. Gupta* n’avait pas de testament ni de fiducie ; en fait, il avait longtemps ignoré cet aspect de la planification financière. Il est décédé subitement et de manière inattendue en 2020. Comme il est décédé sans testament, en vertu de la loi, ses deux enfants mineurs, sa mère et sa femme avaient une part égale dans sa succession. Sa femme a fait face à beaucoup de difficultés dans une période aussi difficile, devant la justice pour s’occuper de la transmission des biens, et essayant de gérer la succession qui est passée d’une manière non conforme aux intentions familiales. Cela peut prendre jusqu’à deux ans, même avec des actifs simples, pour s’assurer que tous les actifs sont transmis au plus proche parent en l’absence de testament ou de fiducie.

Il est extrêmement important de prendre le temps et de planifier sa succession, qu’il s’agisse de biens personnels ou de biens d’entreprise. Les testaments sont nécessaires et chaque individu doit avoir un testament de base pour s’assurer que ses biens sont légués conformément à ses intentions. Sans testament de base, la succession d’actifs pourrait être considérablement retardée et plus compliquée que nécessaire. La famille peut devoir s’adresser au tribunal pour qu’un administrateur soit nommé pour la succession.

Il est également important de penser au-delà de la succession de base et de poser des questions difficiles. Mon conjoint sera-t-il capable de prendre des décisions financières? Mes enfants sont-ils à un âge où ils peuvent gérer de gros montants qui leur reviennent en héritage en cas de problème ? Est-ce que je souhaite m’assurer que les intérêts de ma famille sont protégés mais qu’ils ne sont pas grevés de décisions financières et administratives ? Est-ce que je veux m’assurer d’avoir créé un pécule pour ma famille ? Si la réponse à l’une de ces questions est oui, il est temps d’envisager la création d’une fiducie privée.

Alors qu’un testament peut assurer une succession de base et est très important pour chaque personne, une fiducie peut prendre en charge une planification plus holistique. Une fiducie privée peut garantir que les intérêts de sa famille sont protégés, que la succession se déroule sans heurts et sans entrave, que les actifs sont protégés des incertitudes futures et si un fiduciaire professionnel est nommé, les aspects administratifs et opérationnels de la fiducie peuvent également être pris en charge. de manière systématique.

M. Mehta*, un entrepreneur de première génération et promoteur de ce qui est maintenant une grande entreprise, est décédé subitement. Il était le guichet unique pour toutes les prises de décision ainsi que toutes les signatures dans son entreprise. Il gérait personnellement tout ce qui avait de l’importance dans son entreprise et son successeur était assez junior. Il avait une épouse qui ne s’était jamais inquiétée des questions financières et ses enfants étaient encore à la fin de leur adolescence. Non seulement cette situation a conduit à une perte personnelle tragique, mais a également donné lieu à de nombreux problèmes liés à la gestion et à l’avenir de l’entreprise, qui n’était pas équipée pour survivre sans son promoteur clé.

Il est important que les promoteurs, les entrepreneurs et les chefs d’entreprise réfléchissent à leur leadership clé et s’il existe un plan pour la succession de leurs rôles décisionnels. Cela peut aider à protéger l’avenir de l’entreprise ainsi que de ses employés. Il est important d’élaborer un plan et de former les membres suivants pour qu’ils assument ce rôle au cas où quelque chose tournerait mal.

La planification de la relève peut aider à atténuer le risque de changements soudains de direction, la planification de la continuité peut aider à maintenir la confiance du conseil d’administration et des actionnaires et, plus important encore, elle aide à créer une communication claire avec tous les membres concernés de l’entreprise et de la famille sur la vision et le plan futurs de l’entreprise. Ceci est essentiel pour assurer le succès continu de toute entreprise.

Une mort subite est traumatisante et la perte d’un être cher ne peut être remplacée. Mais une planification patrimoniale bien conçue peut au moins aider les familles à sécuriser leur richesse durement gagnée et permettre aux entreprises de survivre et de se développer.

*nom changé pour protéger la vie privée.

(Gautami Gavankar est PDG – Planification successorale et fiduciaire et responsable – Family Office, Kotak Mahindra Group. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir)

