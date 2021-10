Planification de l’aéroport à Palghar : Aaditya Thackeray

Thackeray, qui a inauguré le conclave, a également discuté de divers programmes mis en œuvre par le gouvernement pour la croissance du tourisme dans l’État. (Source de la photo : IE)

Le ministre du Tourisme de Maharsahtra, Aaditya Thackeray, a déclaré vendredi que le gouvernement de l’État créerait un aéroport à Palghar, considérant que l’aéroport de Mumbai est utilisé à son plein potentiel tandis que l’aéroport de Navi Mumbai, qui sera opérationnel à l’avenir, pourrait être insuffisant pour répondre à conditions.

Thackeray a ajouté qu’une décision sur la zone de régulation côtière de Konkan (CRZ) devrait être prise d’ici janvier, des mesures sont prises pour créer un musée Bollywood et du cricket à Mumbai.

Il a fait cette annonce lors d’un conclave touristique, organisé par Loksatta, le quotidien marathi du groupe The Indian Express, pour discuter des opportunités de développement du secteur touristique dans l’Etat. Puneet Chhatwal, président du Comité national du CII sur le tourisme et l’hôtellerie et directeur général et PDG d’Indian Hotels Company Ltd était présent en tant qu’invité spécial.

Thackeray, qui a inauguré le conclave, a également discuté de divers programmes mis en œuvre par le gouvernement pour la croissance du tourisme dans l’État. « Par rapport aux installations disponibles à Mumbai, Palghar a moins d’installations et une plus grande attention y est accordée. À l’avenir, les aéroports de Mumbai et Navi Mumbai seront soumis à de fortes pressions et un autre aéroport est nécessaire. Compte tenu de la période de quelques années nécessaire pour développer un nouvel aéroport, la planification a déjà commencé pour la construction d’un aéroport à Palghar », a-t-il déclaré.

Il a noté que le gouvernement envisage de créer un musée du cricket au stade Wankhede et que la recherche est en cours pour trouver un emplacement approprié pour la création d’un musée de Bollywood.

« Même si tout a été bloqué en raison des restrictions de Covid, un certain nombre de décisions politiques ont été prises et la politique du tourisme a été formulée en consultation avec toutes les parties prenantes sur la façon de développer l’industrie du tourisme (dans l’État) au cours des prochaines années. Il a été décidé récemment de maintenir la zone CRZ à Mumbai jusqu’à 50 mètres et une décision devrait être prise d’ici janvier concernant Konkan CRZ », a déclaré Thackeray. « Dans de nombreuses villes importantes du monde, la vie continue 24 heures sur 24. Par conséquent, il est important d’avoir ‘Mumbai 24 Hours’ toute la journée de la semaine », a-t-il déclaré.

Chhatwal a déclaré que le secteur du tourisme, qui n’avait aucun revenu pendant la période de Covid, est maintenant en plein essor.

« D’autres pays n’ont pas encore ouvert leurs portes au tourisme. Cela profite actuellement au secteur du tourisme en Inde. Par conséquent, à l’heure actuelle, il y a 100 pour cent de réservation dans les hôtels dans tout le pays. On dit que c’est une sorte de tourisme de « revanche ». Mais les gens sortent pour leur bonheur », a-t-il déclaré, tout en remerciant Thackeray d’avoir accordé le statut d’industrie au secteur de l’hôtellerie et de réduire le nombre d’autorisations requises pour cela.

Commanditaire en titre : Direction du tourisme, Maharashtra ; Soutenu par : Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) ; Partenaire corporatif : Confédération de l’industrie indienne (CII)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.