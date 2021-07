Planification financière : les femmes doivent aussi planifier leur retraite

Ainsi, les jeunes femmes devraient être considérées comme un marché de niche distinct et les conseillers financiers devraient fournir des conseils étape par étape et les encourager à commencer tôt la planification financière.

Par Sweta Tomar & Satish Kumar

D’ici 2050, environ 25 % de la population des pays de l’OCDE et 17 % de la population mondiale auraient plus de 65 ans, mais seulement 24,8 % des individus dans le monde épargnent pour leurs vieux jours. L’Inde ne fait pas exception à cette tendance. D’ici 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait être d’environ 315 millions.

Partout dans le monde, la plupart des hommes se chargent de la gestion financière et de la planification financière, y compris la planification de la retraite. La planification financière des femmes reçoit très peu d’attention. Discutons de la planification de la retraite et de la façon de planifier et d’exécuter avec succès la même chose du point de vue de la femme.

Qu’est-ce que la planification de la retraite?

La planification de la retraite fait référence à la préparation au moment où une personne quitterait le marché du travail et où le revenu lié au travail cesserait d’exister. Il s’agit d’une stratégie visant à établir un équilibre entre les dépenses courantes et l’épargne pour assurer une retraite financièrement sécurisée. La planification financière de la retraite est vitale pour une transition, un ajustement et une réussite en douceur pendant la retraite.

Pourquoi se concentrer sur les femmes ?

Aujourd’hui, plus de femmes participent au marché du travail. En outre, la vieillesse a des implications spécifiques pour les femmes car elles survivent souvent aux hommes, consacrent moins de temps au marché du travail en raison de leurs rôles de soignants, occupent généralement des emplois à temps partiel/des emplois moins rémunérés/des postes de service qui ne sont pas couverts par les régimes de retraite, bénéficier de moins de prestations de retraite et de salaires inférieurs en raison des différences entre les sexes, etc., qui ne peuvent pas les soutenir financièrement dans leur vieillesse.

Planification financière pour les femmes

Il faut commencer à investir dès le début de sa carrière lucrative. Comme la planification financière est un long voyage, avant de s’y lancer, tout le monde devrait souscrire une assurance santé adéquate et une police d’assurance vie adaptée. On peut être jeune, mais une mauvaise santé et des risques peuvent survenir à tout moment. Outre une assurance adéquate, il est également essentiel de constituer un fonds d’urgence qui devrait être égal à six mois de votre salaire net. Une fois que vous avez terminé avec ces bases, commencez à investir.

Produits financiers adaptés

À un plus jeune âge en général, les engagements financiers sont moindres et l’appétit pour le risque est plus important. Dans un tel scénario, il serait préférable d’investir dans des fonds communs de placement de préférence fondés sur des actions par le biais de plans d’investissement systématiques. Cela aidera à atteindre des objectifs à long terme tels que la sécurité financière après la retraite, l’achat d’une maison, etc. Après avoir atteint la deuxième phase du cycle de vie comme le mariage et devenir mère, les femmes recherchent certains autres produits tels que les produits non hautement cotés. -obligations convertibles, OPCVM orientés dette, Caisse publique de prévoyance, Régime national de retraite, etc.

Améliorer la planification financière par les femmes

De nombreuses études empiriques menées en Inde révèlent que les jeunes femmes sont moins actives dans la planification de la retraite. Les études citent des raisons telles que le manque d’expérience dans l’investissement, le choix parmi la gamme de produits financiers, selon le conjoint, etc. Ainsi, les jeunes femmes devraient être considérées comme un marché de niche distinct et les conseillers financiers devraient fournir des conseils étape par étape et encouragez-les à commencer tôt la planification financière.

Pour conclure, la culture antérieure consistant à limiter les discussions financières et la responsabilité des décisions d’investissement aux membres masculins de la famille s’estompe lentement et les femmes qui travaillent devraient sérieusement faire leur propre planification financière.

Sweta Tomar est chercheur et Satish Kumar est professeur (finance) au Département des études de gestion, MNIT Jaipur

