Planification financière : Quand devriez-vous utiliser vos fonds d’urgence ?

On met souvent l’accent sur le démarrage d’un fonds d’urgence, mais généralement, peu de choses sont documentées dans la littérature sur le moment où vous devriez puiser dans cet argent. Discutons de ce que vous devez savoir pour décider quand il est temps de retirer de l’argent de votre fonds d’urgence.

Perte d’emploi et réduction de revenu

La perte d’emploi est l’une des plus grandes urgences financières. En raison de la pandémie, il y a un impact négatif important sur les industries à travers le spectre. Lorsque vous perdez votre emploi, vous devez puiser dans votre fonds d’urgence pour couvrir les frais de subsistance tels que le logement, la nourriture, etc. Parfois, vous ne pouvez pas perdre votre emploi, mais vous pouvez vous retrouver avec une réduction des heures de travail ou une baisse de salaire. Dans un tel scénario, vous devrez peut-être combler l’écart en puisant dans vos économies d’urgence.

Factures médicales et réparations majeures

Les factures médicales sont une source majeure de stress et de détresse financière. Malgré une assurance maladie adéquate, on finit souvent par cotiser et couvrir les dépenses qui ne sont pas couvertes par les conditions générales de l’assurance. Dans un tel scénario, il peut être judicieux de se tourner vers votre fonds d’urgence pour payer la partie non couverte des factures médicales.

Si votre profil d’emploi nécessite de longs déplacements en voiture ou à vélo, vous devrez peut-être accéder à vos économies d’urgence pour payer les réparations imprévues de votre véhicule. De même, il y a un besoin urgent d’acheter un nouvel appareil s’il y a une panne majeure. Ainsi, puiser dans votre argent d’urgence pour couvrir ces dépenses pourrait être une meilleure option que d’utiliser une carte de crédit et de conserver un solde avec des frais d’intérêt plus élevés.

Évitez de dépenser pour des articles non essentiels

Il faut faire attention à ce qu’on appelle une urgence. Comme les temps sont stressants en ce moment, il est toujours logique de prendre du recul et de déterminer si vous dépensez pour des besoins ou des désirs. Essayez d’éviter d’utiliser vos économies sur des articles non essentiels. Un bon moyen de vérifier la même chose est de vous poser la question de savoir si vous en avez réellement besoin pour survivre. Sinon, réfléchissez-y à deux fois avant d’utiliser l’argent du fonds d’urgence pour l’achat.

Une autre façon consiste à examiner les tendances de vos dépenses au cours des deux derniers mois, puis à identifier les dépenses les moins importantes. Ce sont des coûts qui peuvent être réduits en cas d’urgence afin de réduire vos sorties de fonds globales et doivent puiser dans vos fonds d’urgence.

Reconstituer votre fonds d’urgence

Il est tout aussi important de reconstituer votre fonds d’urgence. Vous ne pouvez probablement pas remplacer l’argent que vous avez utilisé en une seule fois, il est donc bon de commencer petit. Calculez combien vous pouvez investir chaque mois, quel que soit le montant. Une fois votre situation financière stable, essayez d’augmenter le montant que vous avez mis de côté et de ramener le fonds d’urgence aux niveaux précédents.

Vous pourriez probablement constituer votre fonds d’urgence plus rapidement si vous obtenez une prime au travail ou un autre argent inattendu, un remboursement d’impôt, etc., et en utiliser une partie pour reconstituer votre fonds d’urgence.

Pour conclure, la pandémie s’apaise doucement, et la vie revient progressivement à la normale malgré la menace d’Omicron. On pourrait utiliser les choses à faire et à ne pas faire ci-dessus en ce qui concerne les fonds d’urgence, car la condition préalable à tout investissement est d’avoir un fonds d’urgence.

