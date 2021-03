Planification financière: six conseils pour vous aider à faire face à toute crise financière

Par conséquent, la mise en place d’une assurance vie et maladie adéquate devrait également être l’une de nos plus grandes priorités.

D’innombrables personnes sont confrontées à de nouvelles réalités financières un an après la première annonce du verrouillage de Covid-19. L’année écoulée n’a peut-être pas été aussi difficile pour nous tous, mais elle a sûrement forcé chacun d’entre nous à repenser ses priorités financières. Avec une recrudescence des cas dans de nombreuses régions et des vaccinations encore à leurs débuts, la pandémie de Covid-19 est loin d’être terminée.

La clé est de déterminer avec quelle rapidité et quelle efficacité nous pouvons nous adapter aux nouvelles réalités financières sans baisser la garde. Voici quelques conseils utiles à cet égard:

Économies d’urgence

Les pertes d’emplois généralisées, les réductions de salaire et la réduction des revenus ont malheureusement défini les 12 derniers mois et beaucoup n’ont pas encore été en mesure de se remettre des chocs financiers de la pandémie. Cependant, la gestion des dépenses quotidiennes malgré des problèmes majeurs de trésorerie a été relativement plus facile pour ceux qui disposaient d’un fonds d’urgence adéquat.

En tant que tel, la création d’un fonds de prévoyance capable de supporter toutes les dépenses (y compris les nécessités et les dettes) pendant au moins 6 à 9 mois devrait être la priorité absolue de tous. Si vous aviez utilisé votre épargne d’urgence l’année dernière et que vos canaux de revenus sont à nouveau sur la bonne voie, il est temps de vous concentrer sur le réapprovisionnement de votre fonds au plus tôt.

Protection d’assurance

La pandémie a exposé nos vulnérabilités comme jamais auparavant et nous devons prendre des mesures pour nous assurer que nos finances (et celles des membres de notre famille à charge) ne sont pas détruites si quelque chose de fâcheux nous arrive soudainement. Par conséquent, la mise en place d’une assurance vie et maladie adéquate devrait également être l’une de nos plus grandes priorités.

Gestion des prêts

Beaucoup ont eu du mal à rembourser leurs prêts au cours de l’année écoulée. La RBI a annoncé plusieurs mesures pour atténuer le stress lié à l’endettement des emprunteurs, mais cela n’a pas modifié le fait que les prêts doivent encore être remboursés à un stade ultérieur avec des intérêts supplémentaires dans de nombreux cas. La pandémie nous a fait prendre conscience que les prêts doivent être gérés de manière disciplinée pour en faire les grands outils qui permettent la réalisation de nos objectifs de vie.

Prenez des mesures comme le maintien d’un fonds d’urgence adéquat pour le remboursement de la dette, même lorsque les canaux de revenu sont obstrués, en minimisant les prêts inutiles et en évitant d’emprunter plus que votre capacité de remboursement. Consolidez les prêts à intérêt élevé ou passez à une facilité de prêt moins chère après une diligence raisonnable, évitez l’utilisation imprudente des cartes de crédit et assurez-vous que votre pointage de crédit est toujours supérieur à 750-800 en remboursant la dette en temps opportun pour obtenir les meilleures offres de prêt à l’avenir.

Réajustez vos objectifs financiers

Les problèmes de flux de trésorerie induits par le verrouillage ont forcé de nombreuses personnes à vivre avec des finances serrées qui ont eu un impact sur leurs économies et leurs investissements, qu’ils avaient consentis pour atteindre leurs objectifs financiers. Après un an, il est temps d’évaluer ce que vous avez perdu et conservé. Vérifiez vos économies et vos investissements restants, estimez votre taux d’épargne actuel et cherchez des moyens d’augmenter votre épargne en réduisant les dépenses non essentielles. Vous devez également déterminer quels sont les objectifs financiers que vous pourrez atteindre maintenant et envisager de réduire certains de vos objectifs peu prioritaires pour atteindre les objectifs cruciaux.

Rééquilibrez votre portefeuille

La structure de votre portefeuille d’investissement n’est peut-être plus la même qu’avant le verrouillage. Votre tolérance au risque peut également avoir changé de manière significative. En tant que tel, vous devez maintenant vérifier si votre portefeuille d’investissement est en ligne avec les nouvelles réalités et voir s’il est excessivement biaisé vers une classe d’actifs particulière. Si tel est le cas, vous pouvez envisager de diversifier de manière optimale vos investissements pour atteindre les rendements souhaités. Le rééquilibrage du portefeuille peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers mis à jour en fonction de votre capacité financière actuelle.

Restez investi

De nombreux produits d’investissement avaient traversé une situation de marché volatile sans précédent. Cependant, la situation semble s’améliorer un an plus tard. De nombreux investisseurs qui sont restés patients et ont continué à investir récoltent désormais de riches dividendes, tandis que beaucoup d’autres qui ont quitté leurs investissements dans la panique regrettent maintenant leur décision. La nouvelle réalité est que les investisseurs doivent se concentrer sur le long terme et viser à continuer à faire des investissements réguliers en ligne avec leurs objectifs et leur appétit pour le risque pour obtenir de bons rendements.

L’écrivain est PDG de BankBazaar.com

