Planification patrimoniale : comment les HNI gèrent leur patrimoine grâce à une planification successorale en temps opportun

Par Asheesh Chanda, fondateur et PDG, Kristal.AI

La planification successorale est l’une des offres de services qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur de la gestion de patrimoine. La croissance est tirée par une augmentation du nombre de clients HNI en Inde. Selon les rapports de l’industrie, la population HNI en Inde devrait augmenter de 60 à 70 % au cours des 5 prochaines années. Mais au-delà de l’augmentation du nombre, il y a aussi un changement de comportement des consommateurs. Examinons ici quelques tendances qui façonnent l’industrie de la planification successorale.

Commencer de bonne heure

L’un des grands changements qui se produit est que les investisseurs recherchent des services de planification successorale tôt dans leur vie. Au lieu d’attendre la soixantaine, les clients planifient leur transfert de patrimoine au début de la quarantaine. La pandémie a été l’un des facteurs clés de ce changement. Un sentiment d’incertitude de la vie a incité de nombreux clients à mettre en œuvre la planification de leur héritage. Bien que la pandémie ait peut-être déclenché ce changement, elle a sensibilisé de nombreux clients aux mérites de la planification patrimoniale.

Prise de décision inclusive

Alors que le signataire du testament est toujours le membre masculin, la décision quant à savoir qui obtient quoi est prise avec l’assentiment actif du conjoint. Les femmes des familles HNI plus jeunes font également valoir leurs opinions de manière plus égale dans les décisions de richesse de la famille. Ils sont en train de devenir des influenceurs clés dans le processus de prise de décision.

En ce qui concerne les décisions de gestion de portefeuille, les investisseurs du nouvel âge impliquent également leurs enfants. Ils incitent leurs jeunes étudiants à participer aux discussions sur les investissements avec leurs conseillers et leurs gestionnaires de patrimoine. Ils recherchent leurs opinions sur les entreprises et les secteurs du nouvel âge. Bien qu’ils conservent encore la décision finale avec eux-mêmes, ils encouragent leurs successeurs à se familiariser avec le portefeuille et le conseiller.

Éviter le risque réglementaire

Contrairement à la croyance populaire, la plupart des investisseurs ne veulent prendre aucun risque réglementaire. Ils préfèrent être du bon côté de la loi, surtout lorsque leurs investissements internationaux sont en jeu. Étant donné que le gouvernement a été très actif dans la vérification des flux d’argent à l’échelle internationale, les investisseurs veulent éviter d’investir dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans. Ils choisissent des destinations sûres comme Singapour pour installer leurs family offices. Étant donné que la planification patrimoniale implique une planification fiscale importante, les investisseurs préfèrent opter pour des structures de propriété plus simples, plus faciles à déclarer et à éviter tout contrôle de la part des agences fiscales.

L’optimisation des risques prime sur la maximisation du rendement

Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions d’investissement, les investisseurs fortunés ont pris conscience du mérite de la gestion des risques et donc de l’allocation d’actifs. La plupart des investisseurs passent un temps considérable à comprendre les risques inhérents à chaque investissement. Ils recherchent des investissements qui peuvent préserver leur capital. Cependant, ils recherchent des opportunités génératrices d’alpha comme les fonds alternatifs, les actions non cotées et les produits structurés.

Family office offshore

De nombreux investisseurs préfèrent consolider leur patrimoine et leurs investissements dans des destinations offshore. Ils ont des enfants qui étudient ou se sont installés à l’étranger, c’est pourquoi ils préfèrent parquer leur fortune sur des comptes libellés en USD pour éviter l’impact de la roupie. Singapour, avec son offre de société à capital variable, attire de nombreux HNI mondiaux pour ouvrir leurs family offices à Singapour.

La planification de l’héritage offre une sécurité par rapport à l’héritage et doit être exécutée efficacement par les HNI. L’optimisation du portefeuille et la recherche d’un équilibre entre stabilité et tactique aideraient à long terme. Le maintien d’un patrimoine multigénérationnel grâce à une planification successorale intelligente assurera un avenir sans tracas à toutes les générations à venir.

