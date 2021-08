Planification successorale : avez-vous nommé un prête-nom pour votre patrimoine ?

Lorsque vous écrivez les détails du candidat, indiquez clairement la date de naissance, la relation avec le candidat, l’adresse et d’autres informations.

Saviez-vous que le prête-nom d’un actif n’est pas le même qu’un héritier légal de cet actif ? Saviez-vous qu’être le prête-nom d’un actif peut ne pas vous donner son droit de propriété après le décès du propriétaire d’origine ? Si vous souhaitez transmettre votre héritage à son héritier légitime, la nomination du candidat souhaité peut ne pas suffire. Alors, que devez-vous faire pour vous assurer que vos candidats visés obtiennent vos actifs après votre décès ? Voici quelques points essentiels qui peuvent vous aider.

Pourquoi la nomination est-elle requise?

La nomination est indispensable pour la désignation d’une ou plusieurs personnes pouvant recevoir le bien en qualité de dépositaire après le décès de son propriétaire d’origine. Le devoir du prête-nom est d’agir avec diligence en transmettant la possession de l’actif à son véritable bénéficiaire. La nomination est sollicitée dans tous les types d’investissements tels que les fonds communs de placement, les FD, les investissements en actions, les petits comptes d’épargne, les comptes bancaires et même dans les produits d’assurance.

Par exemple, si vous n’avez pas mentionné les coordonnées du prête-nom sur votre compte bancaire, la banque essaiera de trouver l’héritier légal après votre décès. Chaque fois qu’un héritier légal contacte la banque, il exigera un certificat de succession ou un certificat testamentaire/d’héritier légal pour permettre l’accès au montant se trouvant sur le compte bancaire. En fait, en mars 2019, l’argent non réclamé pendant 10 ans sur divers comptes bancaires s’élevait à 25 000 crores de roupies, selon les données de RBI sur le Fonds pour l’éducation et la sensibilisation des déposants.

Différence entre un mandataire et un héritier légal

Un prête-nom est celui qui obtient le droit de revendiquer l’actif au décès du propriétaire de l’actif et agit en tant que dépositaire de ce bien jusqu’à ce qu’il soit remis à son ou ses héritiers légaux. D’autre part, les héritiers légaux sont les personnes qui succèdent à la propriété du bien après le décès de son propriétaire d’origine. Les noms des héritiers légaux sont mentionnés dans un testament établi par le propriétaire originel du bien ou conformément au droit successoral. Ainsi, un prête-nom peut également être un héritier légal, à condition que son nom soit mentionné dans le testament ou nommé par la loi en l’absence de testament.

Un prête-nom n’a le droit d’obtenir les actifs qu’après le décès du propriétaire. Lorsque vous investissez dans un produit financier ou que vous ouvrez un compte bancaire, vous devez vous assurer de remplir les coordonnées du candidat. Ne laissez jamais l’espace du candidat vide. Si vous avez oublié d’ajouter les détails du candidat dans l’un de vos comptes bancaires ou investissements, vous pouvez l’ajouter plus tard en soumettant le formulaire de candidature. Vous pouvez également supprimer ou ajouter un candidat à vos actifs à tout moment via une demande de modification ou de modification de nomination.

Lorsque vous écrivez les détails du candidat, indiquez clairement la date de naissance, la relation avec le candidat, l’adresse et d’autres informations. Il est recommandé de vérifier les détails de la nomination de temps en temps et de modifier la nomination en fonction de la situation à l’avenir. Il n’est pas nécessaire de garder le même candidat dans chaque investissement. Selon vos besoins, vous pouvez choisir différents candidats pour différents actifs ; par exemple, vous pouvez avoir un prête-nom différent dans vos FD dans les banques et vos investissements dans des fonds communs de placement. Vous devez cependant conserver une trace des nominés que vous avez mentionnés dans divers actifs et investissements.

Nomination dans divers types d’actifs

Dans un compte bancaire, vous pouvez avoir un seul candidat. Dans un compte conjoint, vous pouvez avoir plus d’un prête-nom. Un candidat peut être n’importe qui, par exemple un membre de la famille, un ami ou un parent. En assurance-vie, plusieurs candidats peuvent être inclus avec leurs parts respectives sous la nomination. Vous devez enregistrer les détails du nominé dans le compte Demat et DP pour la nomination dans vos investissements en actions.

L’ajout d’un prête-nom à vos investissements est une étape cruciale de la planification financière. Cependant, la nomination à elle seule peut ne pas être suffisante pour un transfert clair de l’héritage à l’héritier prévu ; en tant que tel, vous devez également rédiger un testament pour éviter tout type de litige à l’avenir.

