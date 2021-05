Planifier une grossesse en cas de pandémie: conseils clés pour les couples qui suivent un traitement de FIV

Comme l’infection à covid est nouvelle pour l’humanité, son effet sur la mère enceinte et le fœtus n’est pas entièrement compris, mais il n’y a pas de données probantes pour une incidence plus élevée de fausse couche, de naissance prématurée ou de tout type de malformations congénitales.

Par le Dr ILA GUPTA,

Planifier une grossesse au milieu d’une pandémie qui, aussi, grâce au traitement de l’infertilité ou à la FIV est une question difficile. La plupart des patients sous traitement d’infertilité ont suspendu leur consultation et leur traitement par FIV, en attendant que la situation revienne à la normale. Il y a peur et appréhension de contracter une infection en se rendant fréquemment à l’hôpital.

Comme l’infection à covid est nouvelle pour l’humanité, son effet sur la mère enceinte et le fœtus n’est pas entièrement compris, mais il n’y a pas de données probantes pour une incidence plus élevée de fausse couche, de naissance prématurée ou de tout type de malformations congénitales.

La vaccination Covid est considérée comme sûre pendant le traitement ou pendant la grossesse, comme le rapporte une étude américaine sur des patientes enceintes. Il n’est pas nécessaire de retarder la planification de la grossesse après avoir pris le vaccin. Nous avons besoin de plus d’études et de données pour le prouver.

La planification d’un traitement de fertilité dans la situation actuelle est un choix purement personnel, il n’y a pas eu de lignes directrices limitant le traitement de fertilité.

Conseils clés pour les couples suivant un traitement de FIV

Les couples sous traitement doivent rester positifs, sains, calmes et émotionnellement équilibrés. Suivi avec votre médecin pendant le traitement Visites prénatales régulières Suivez sincèrement les conseils de votre médecin Évitez d’emmener trop de personnel avec vous à l’hôpital Mangez sainement et équilibré Évitez les aliments transformés et la malbouffe Exercices de respiration réguliers, yoga, méditation pour rester calme, détendu et en bonne santé.

Les patients ayant d’autres problèmes médicaux comme une pression artérielle élevée, le diabète, une maladie du foie, une maladie rénale ou pulmonaire ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs doivent consulter leur médecin avant de planifier un traitement et une grossesse.

Cherchez le centre spécialisé

Centres dédiés à l’infertilité et au traitement par FIV où le risque de contracter une infection est minimum. Il ne doit pas y avoir trop de patients en même temps, les plages horaires de rendez-vous doivent être correctement conçues pour minimiser la surpopulation.

Assainissement de routine de toutes les zones du centre avec formation du personnel de temps en temps. Le personnel doit être correctement équipé d’équipements de protection et de dispositifs d’assainissement. Il faut éviter les visites inutiles. En outre, la mise en œuvre de la consultation en ligne ou de la télémédecine pour éviter les consultations en personne peut être envisagée. Suivez la règle de la distanciation sociale appropriée même lorsque vous vous rendez à l’hôpital.

Si vous êtes entré en contact avec un patient positif à Covid ou si vous avez développé des symptômes de Covid pendant le traitement ou pendant la grossesse, évitez de vous rendre à l’hôpital et consultez votre médecin pour obtenir des conseils supplémentaires.

Avant de planifier une procédure invasive, effectuez un test RT PCR pour exclure la présence de covid. Continuez si elle est négative. S’il s’avère positif, annulez le cycle et consultez votre médecin pour obtenir des conseils supplémentaires.

Nous vous souhaitons un parcours de traitement sûr, une grossesse en bonne santé et un bébé en bonne santé.

(L’auteur est consultant principal en FIV et directeur clinique, Ferticity Fertility Clinics, Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

