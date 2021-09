Planifier une visite à Dubaï : voici 5 façons de voyager différemment maintenant

Surnommé le plus grand salon du monde, l’Expo de Dubaï devrait se tenir du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.

Après une longue attente, les Émirats arabes unis ont ouvert leurs frontières et levé l’interdiction des voyageurs en provenance d’Inde. Les services de vol étant désormais opérationnels, c’est le moment idéal pour les voyageurs de reprendre leurs voyages internationaux avec un voyage à la très attendue “Dubai Expo 2020”. Surnommé le plus grand salon du monde, l’Expo de Dubaï devrait se tenir du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.

Alors que les voyageurs fréquents devraient être bien familiarisés avec l’exercice conventionnel des voyages internationaux, une expérience assez différente attend alors que beaucoup se préparent à partir pour un premier voyage international depuis le monde post-pandémique.

Voici une liste de contrôle intelligente des choses à retenir pour les voyageurs internationaux.

1. Le premier port d’entrée

Bien que plusieurs aspects du voyage aient changé, tous les voyages internationaux commencent par l’obtention d’un visa. Des documents précis pour les visas et les passeports sont la chose la plus importante à remplir à partir de votre liste de contrôle de voyage. Bien que le processus d’obtention d’un visa puisse sembler long et laborieux, VFS Global est là pour vous. Associé au gouvernement des Émirats arabes unis via Emirates Airlines depuis 2002, VFS Global facilite les services de visa pour les voyageurs du transporteur phare dans 16 pays du monde via des centres de demande de visa en Afghanistan, en Algérie, au Ghana, en Inde, en Indonésie, en Côte d’Ivoire, en Jordanie, au Kenya, Liban, Nigéria, Philippines, Afrique du Sud, Sri Lanka, Taïwan, Turquie et EAU. Les voyageurs sur Emirates ou les agents de voyages faisant une demande au nom des clients peuvent entrer et demander le visa EAU. VFS Global propose également des services de demande de visa en ligne sur emirates.com permettant aux résidents de plus de 180 pays de demander leur visa EAU facilement.

2. Réservez maintenant ou ruez plus tard

La prochaine étape cruciale pour vivre le méga rassemblement culturel consiste à réserver vos billets à l’avance. De cette façon, vous pouvez explorer en toute transparence l’itinéraire que vous avez choisi à l’Expo. L’Expo 2020 Dubaï propose une variété de pass pour répondre aux besoins de chacun ; des billets standard, y compris les laissez-passer d’une journée, l’expérience premium aux billets groupés, y compris les forfaits familiaux et l’expérience Jubilee. Vous pouvez réserver vos places via VFS Global, un revendeur de billets autorisé pour Dubai Expo 2020 dans le CCG, l’Inde, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

3. Au-delà des passeports et visas

Même si les cas de covid-19 ont diminué, les mises à jour sur les informations d’identification Covid-19 ainsi que le statut de vaccination sont devenues une exigence obligatoire pour toutes les formes de voyage. Actuellement, à destination de Dubaï, les voyageurs doivent présenter un certificat de test Covid-19 négatif valide délivré dans les 48 heures suivant le prélèvement de l’échantillon et auprès d’un prestataire de services de santé agréé, qui utilise le système de code QR, ainsi qu’un rapport de test PCR rapide. effectué à l’aéroport de départ 6 heures avant le départ, muni d’un système de code QR. Aucune approbation GDRFA ou ICA n’est requise pour les touristes voyageant aux EAU. Les voyageurs seront invités à présenter une preuve de toute durée de test, de quarantaine ou d’isolement nécessaire dans leurs pays de départ et de destination. On peut être incapable d’entrer ou de quitter le pays, ainsi que de monter à bord d’une compagnie aérienne, si l’on ne présente pas ces documents. Étant donné que ces réglementations sont susceptibles d’être modifiées, il est conseillé aux voyageurs de visiter les sites Web respectifs des compagnies aériennes et du gouvernement avant le départ.

4. L’itinéraire crucial de l’Expo

Dubai Expo 2020 est un événement plein d’action, que vous recherchiez des perspectives commerciales, que vous souhaitiez exprimer votre créativité, explorer un monde de saveurs ou laisser aller votre technicien intérieur, il y a toujours de quoi être enthousiasmé. Pour éviter le stress de manquer une expérience, il est préférable de programmer à l’avance vos activités préférées à l’Expo de Dubaï. L’Expo propose une pléthore d’expériences intéressantes telles que les précipitations intérieures du pavillon des Pays-Bas, les cuisines d’environ 200 restaurants, les grands opéras, les spectacles de théâtre, les concerts, la thérapie de vente au détail de marques exclusives et bien d’autres.

5. Liez-vous d’amitié avec la technologie et contribuez à sauver la planète

Après la pandémie, l’industrie du voyage et de l’hôtellerie a pris d’énormes mesures pour renforcer la confiance des voyageurs en fournissant des services sans contact et sans contact ainsi que réalisables. Les services sans contact deviennent la norme plutôt que l’exception ; des paiements numériques à la soumission d’applications à distance, des passerelles numériques à la reconnaissance faciale pour un accès plus rapide, les voyages sont aujourd’hui véritablement numériques de bout en bout. Ainsi, les voyageurs doivent s’habituer à l’idée d’utiliser des services sans contact et trouver confort et facilité tout en utilisant une technologie nouvelle génération qui garantit la sécurité des voyages. D’un autre côté, le passage au numérique favorise également sans le savoir les voyages écologiques, une habitude qui était dans nos esprits mais qui n’avait pas été mise en œuvre jusqu’à présent. L’industrie du voyage utilise la technologie pour trouver des possibilités et créer des solutions qui aideront les voyageurs à reconnaître les avantages environnementaux à long terme d’un voyage prudent. Les pistes papier sans fin sont désormais concises et rassemblées à un clic de la soumission, ce qui permet de se lancer efficacement dans le voyage vert.

Même avec un éventail de changements dans les voyages compte tenu de la pandémie, notre volonté de voyager est toujours vitale. Cela dit, l’Expo 2020 Dubaï est également une expérience unique dans la vie et ne pas avoir à profiter au maximum du voyage en raison d’une mauvaise planification peut être une déception. Par conséquent, gardez cette liste de contrôle à portée de main et profitez au maximum de vos vacances internationales tant attendues.

