Planifiez une nuit d’Halloween et nous vous dirons de quoi vous déguiser

Il reste moins de deux jours avant Halloween, alors vous devriez vraiment avoir pensé à un costume maintenant. Cependant, si vous vous demandez toujours à qui vous adresser, répondez à notre quiz et nous vous dirons exactement quoi porter pour Halloween.

Dans ce quiz, vous planifierez une nuit d’Halloween et à partir de vos réponses, nous vous dirons quel type de costume vous devriez porter. Il y a en fait toutes sortes de nuits d’Halloween. Il y a des soirées club, des fêtes à la maison et bien sûr courir dans un labyrinthe hanté, car pourquoi pas ?

Si vous voulez sortir dans un club chic avec du champagne et des Love Islanders, vous devriez probablement porter un costume basique de diable de chienne ou de chat sexy, car soyons honnêtes, vous n’aimez Halloween que pour les opportunités Instagram. Cependant, si vous êtes un vrai fan de films d’horreur et que vous assisterez certainement à un événement de style Fright Night, vous devez tout mettre en œuvre avec le costume. Je parle du look de Pennywise, Freddy Krueger ou Jason Voorhees.

Pour découvrir qui vous devriez vraiment être cet Halloween, planifiez une soirée effrayante et nous vous dirons en qui vous déguiser :

