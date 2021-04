Planned Parenthood annule la fondatrice Margaret Sanger pour eugénisme et liens avec la suprématie blanche

Planned Parenthood dit qu’il prend ses distances avec la fondatrice Margaret Sanger sur ce qu’il considère comme ses croyances en l’eugénisme et les associations passées avec des groupes suprémacistes blancs.

Dans un article d’opinion pour le New York Times, le président et chef de la direction de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, a écrit que le groupe doit «tenir compte» des croyances de Sanger et la rendre «moins proéminente» dans l’organisation.

McGill a déclaré que le groupe le ferait en renommant les prix et en renommant le centre Planned Parenthood à New York.

«Sanger demeure une partie influente de notre histoire et ne sera pas effacé», a écrit McGill. «Mais alors que nous racontons l’histoire de la fondation de Planned Parenthood, nous devons assumer pleinement la responsabilité du tort que Sanger a causé à des générations de personnes handicapées et aux peuples noirs, latinos, asiatiques-américains et autochtones.

McGill soutient que Sanger est associée à des groupes suprémacistes blancs, comme lorsqu’elle a parlé au Ku Klux Klan en 1926, et son soutien aux programmes d’eugénisme.

L’eugénisme est défini comme l’étude de la manière de manipuler la reproduction au sein d’une population pour augmenter l’occurrence de caractéristiques souhaitables.

«Appliquer une politique sévère et rigide de stérilisation et de ségrégation à cette catégorie de population dont la progéniture est entachée ou dont l’héritage est tel que des traits répréhensibles peuvent être transmis à la progéniture[;] pour donner à certains groupes dysgéniques de notre population le choix de la ségrégation ou de la stérilisation », a écrit Sanger, selon The Daily Wire.

McGill a déclaré que l’organisation doit également réconcilier son passé et annuler les erreurs commises par Sanger et se concentrer sur l’aide aux personnes trans et non binaires, ainsi qu’aux personnes de couleur.

