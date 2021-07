Plans AT&T Unlimited Elite mis à niveau sans limitation, point d’accès de 40 Go et 4K HBO Max

AT&T a annoncé aujourd’hui de belles mises à niveau pour ses clients Unlimited Elite. Les abonnés au plan Elite ne verront désormais aucune limitation en fonction de l’utilisation des données, l’allocation de point d’accès passe à 40 Go et l’abonnement HBO Max inclus fonctionne désormais avec le contenu 4K sur cellulaire.

AT&T a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd’hui avec toutes les mises à niveau arrivant gratuitement aux utilisateurs d’Unlimited Elite :

Les clients adorent Unlimited Elite, c’est pourquoi nous améliorons encore notre meilleur forfait sans fil. À partir de cette semaine, vos données haut débit illimitées ne peuvent pas ralentir en fonction de votre consommation. Mais nous ne nous arrêtons pas là pour en donner plus à nos clients. Comme beaucoup continuent de se connecter à distance, nous augmentons également l’allocation de données de point d’accès mobile et augmentons la résolution vidéo à 4K Ultra Haute Définition. Et nous ajoutons automatiquement tout cela sans frais pour vous.

AT&T note qu’il n’y a rien à faire pour les clients Unlimited Elite pour obtenir les nouvelles fonctionnalités, “nous ajoutons automatiquement cet avantage au plan existant, vous n’avez donc rien à faire”.

Et avec la suppression de la limitation, AT&T indique que les utilisateurs recevront un message texte lorsque la modification aura été appliquée.

En plus de la prise en charge de 4K HBO Max sur 4G/5G, AT&T augmente l’allocation de point d’accès de 30 Go avec le plan Unlimited Elite à 40 Go.

Et le transporteur a également introduit un nouveau forfait International Day Pass à partir de 10 $/jour :

Utilisez votre téléphone comme vous le faites à la maison avec des données haut débit illimitées, des appels et des SMS dans plus de 210 destinations pour 10 $ par jour et la moitié des lignes supplémentaires

Prêt pour des vacances bien méritées ? Alors faites vos valises et votre téléphone, car nous emballons plus de valeur que jamais dans notre AT&T International Day Pass. Il est livré avec des données haut débit illimitées*, des appels et des SMS. De plus, vous bénéficierez de 50 % de réduction sur les lignes supplémentaires utilisées dans les mêmes 24 heures et ne paierez que 10 jours de service pour vous aider à économiser sur les longs trajets. Avec ce changement, vous pouvez utiliser votre téléphone comme vous le faites à la maison et utiliser toutes les données haut débit dont vous voulez profiter. Oubliez le souci d’accumuler des frais d’interurbains et recommencez à profiter de votre séjour prolongé.