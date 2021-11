Plans de dîner d’esquive au poivre ‘The Masked Singer’ avec Pal Nicole Scherzinger

Il y a une raison Nicole Scherzinger ne peut pas verrouiller un dîner avec l’un de ses amis célèbres … la célébrité est DANS l’émission de télé-réalité du concours de chant que Nicole juge !!!

Des sources de production disent à TMZ … la star à l’intérieur du costume de Pepper dans « The Masked Singer » est amie avec Nicole dans la vraie vie, mais la panéliste n’a évidemment aucune idée que son copain est derrière le masque.

On nous dit que Nicole a envoyé un texto à cet ami pour faire des plans pour le dîner, et la célébrité s’est donné beaucoup de mal pour garder son identité cachée … FOX show… inventant une excuse pour être en dehors de la ville.

Cela ressemble à une façon ingénieuse d’essayer de faire oublier Nicole … donc, accessoires pour Pepper.

Nos sources disent également que Pepper travaille dur pour trouver plus d’alibis pour conjurer Nicole … au moins jusqu’à ce que leur identité soit révélée dans la série.

Rappelez-vous… Pepper est un joueur puissant d’Hollywood avec un Rolodex d’amis célèbres, qui comprend maintenant Nicole et peut-être Bob Dylan, et ils assemblent leur costume et leur performance en moins de 24 heures.

Et, obtenez ceci… nous avons plus d’informations sur le « Take It Off Buzzer »… il va être ENCORE activé !!!

Ken Jeong n’a peut-être pas deviné l’identité de Pepper ce soir après avoir été le premier panéliste à frapper la dernière tournure de cette saison: le « Take It Off Buzzer » … mais TMZ peut confirmer que le buzzer SERA ENCORE enfoncé la semaine prochaine.

Nous entendons dire que cette décision pourrait changer la donne qui solidifie le panéliste en lice pour le trophée Golden Ear et pourrait faire démasquer un chanteur sur place !!!