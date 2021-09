Plans de fidélisation des employés : jetez-vous votre argent ?

La lutte pour que le couvercle ne se ferme pas sur le dentifrice ne concerne pas vraiment le couvercle. C’est un endroit étrange pour commencer à parler de la rétention des employés, mais cela aura du sens. Restez avec moi.

De quoi s’agit-il vraiment

Le combat porte vraiment sur le manque de respect, d’attention, d’amour, de soutien ou de ne pas être entendu. Le couvercle est le symptôme, et l’émotion qui coule en dessous mène à la racine du problème. La rétention des employés est la même.

Le manque d’engagement et les taux de roulement élevés qui sont si coûteux pour les entreprises sont le symptôme d’un problème plus important, mais malheureusement, la racine du problème n’est pas abordée. Si le vrai problème n’est pas résolu, peu importe la qualité de votre plan de rétention, il ne fonctionnera pas et vous gaspillez de l’argent.

Où commencer

Lorsque nous pensons à des personnes passionnées par leur vocation ou leurs causes – les entrepreneurs et les bénévoles sont d’excellents exemples – nous les voyons travailler de longues heures pour peu ou pas de salaire. Ils le font parce qu’ils s’en soucient tellement. C’est une plus grande partie de qui ils sont, et c’est ce qui manque à de nombreuses entreprises.

Les employés peuvent réaliser au moins une partie de leur objectif grâce aux entreprises pour lesquelles ils travaillent, mais s’ils ne peuvent pas voir comment ils le font avec leur travail, ils n’auront pas le même niveau d’engagement qu’ils le feraient autrement. Cela signifie qu’ils seront beaucoup plus susceptibles de le chercher ailleurs.

Alors, plutôt que d’injecter de l’argent dans les plans de rétention des employés, et si les entreprises commençaient plutôt par développer une vision convaincante qui incite leurs employés à s’y appuyer lorsqu’elle leur est communiquée, puis définissait les valeurs pour guider cette vision ?

Ces deux choses donnent aux gens une raison de s’enthousiasmer pour l’entreprise pour laquelle ils travaillent, et avec les valeurs au premier plan de tout ce qui se fait dans l’entreprise, les employés auraient également un guide clair et très simple sur la façon de se comporter et ce qu’il faut faire. signifie faire ce qu’il faut dans l’entreprise. Lorsque les gens savent qu’ils font ce qu’il faut et que tout le monde autour d’eux fait de même, ils se sentiront tous plus confiants et satisfaits. Ce qui signifie qu’ils seront beaucoup plus susceptibles de rester. Je m’en suis rendu compte au cours de mon parcours professionnel avec mon entreprise, Kardia.

Passer au niveau supérieur

Si les entreprises investissent ensuite de l’argent dans le développement de programmes pour aider leurs employés à définir et à comprendre leurs propres valeurs personnelles et comment ces valeurs s’alignent avec le travail qu’ils font, la rétention serait plus élevée car chaque personne pourrait clairement voir comment et pourquoi l’entreprise pour laquelle elle travaille s’aligne avec personnellement, et les aide également à réaliser leur vision plus large de leur vie.

En plus de cela, ils seraient mieux en mesure de mesurer leurs propres progrès personnels et professionnels vers leurs objectifs. Et dans ce cas, pourquoi voudraient-ils partir ?

Problème de rétention résolu !

Ensuite, tout ce que vous ajoutez à un plan de rétention des employés est la cerise sur le gâteau, ce qui le rend encore plus agréable à rester.

Envelopper

Les plans de rétention des employés fonctionneront beaucoup mieux s’ils démarrent au bon endroit. Alors, avant d’allouer plus de budget au vôtre, demandez-vous si vos employés comprennent la vision plus large de l’entreprise ? Cette vision est-elle convaincante ? Est-ce que tout le monde dans votre équipe vit et respire vos valeurs ? Si vous répondez « non » à l’une de ces questions, commencez par là. Ensuite, développez votre plan de rétention.

Auteur : Christian Hiscock

Christan Hiscock est le PDG et co-fondateur de Kardia Financial Group, qui est né du désir de changer le secteur des services financiers grâce à des services centrés sur le cœur qui se concentrent sur ce qui est vraiment important ; les personnes. Basé à Calgary, Kardia Financial Group croit que l’industrie des services financiers ne devrait pas être uniquement… Voir le profil complet ›