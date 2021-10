Plans de Google pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs : la sécurité sur Internet est devenue la chose la plus importante non seulement pour nous chez Google, mais pour tout le monde dans la société : Sanjay Gupta

Même si le nombre de personnes utilisant Internet en Inde reste faible à 30-35%, je pense qu’il s’accélérera très rapidement à 50-60%, déclare Gupta.

En août de cette année, Google a reçu 35 191 plaintes d’utilisateurs de toute l’Inde, selon son dernier rapport sur la transparence. Sur cette base, 93 550 éléments de contenu ou d’informations ont été supprimés. En outre, 6 51 933 éléments de contenu ont été supprimés après la détection automatique grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à l’apprentissage automatique (ML). Au fil des ans, l’entreprise technologique semble avoir renforcé sa capacité à détecter les contenus frauduleux, abusifs et flagrants. Alors que les utilisateurs passent plus de temps en ligne, la sécurité est un sujet de préoccupation majeur, en particulier celle des enfants. La société prétend analyser de manière proactive ses plateformes à la recherche de contenu potentiel d’abus sexuels sur des enfants (CSAM) et de contenu abusif afin qu’il puisse être supprimé.

Dans une conversation avec Anushree Bhattacharyya de Financial Express Online, Sanjay Gupta, chef de pays et vice-président de Google India, parle de l’importance de créer un environnement numériquement sécurisé à la fois pour les utilisateurs et les marques. (extraits édités)

En raison de la pandémie, tout le travail a été déplacé en ligne, de la participation aux cours à la création et à l’exécution de solutions commerciales. Pourquoi est-il important de créer un Internet plus sûr ?

Au cours des 12 à 18 derniers mois, deux grands changements se sont produits. Premièrement, pour la première fois, les enfants ont commencé à utiliser davantage Internet parce que les parents le leur avaient demandé. De l’apprentissage de la danse en ligne à la musique, etc., toutes les activités se sont déplacées en ligne. Il s’agit d’un grand changement par rapport à l’époque pré-pandémique où les enfants avaient un accès restreint à Internet. Le prochain grand changement a eu lieu dans l’espace des paiements. Avant la pandémie, c’était un luxe et non une nécessité. Nous avons près de trois milliards de transactions chaque mois, susceptibles de devenir 30 milliards au cours des 12 à 24 prochains mois.

Même si le nombre de personnes utilisant Internet en Inde reste faible à 30-35%, je pense qu’il va s’accélérer à 50-60% très rapidement. Contrairement à la Chine qui a mis une décennie pour passer de 30% à 70%, nous avancerons plus vite, en partie à cause du Covid-19. Par conséquent, la sécurité sur Internet est devenue la chose la plus importante non seulement pour nous chez Google, mais pour tout le monde dans la société. Par conséquent, la nécessité de la sécurité a augmenté. Par conséquent, la chose la plus importante est d’améliorer la sensibilisation à la sécurité.

En ligne est devenu une partie de notre vie de base. Ainsi, la sécurité sur Internet pour tous est devenue très importante. Dans mon esprit, il y a trois questions que les gens se posent sur la sécurité : mes enfants sont-ils en sécurité ? Mon argent est-il en sécurité ? Suis-je en sécurité ? La troisième question est posée par des utilisateurs plus évolués.

Quelles sont les mesures prises par Google pour garantir la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, en particulier lorsqu’il propose de nombreux produits directement destinés aux consommateurs (D2C) tels que YouTube ?

Premièrement, le contrôle doit être avec les utilisateurs en termes de ce qu’ils font et par conséquent de ce qui apparaît. Par exemple, est-ce que je veux vous parler de moi ou faut-il connaître ma localisation ? Si vous regardez les produits Google maintenant, il y a une icône qui montre mon compte dans laquelle vous pouvez voir tous les paramètres que vous souhaitez contrôler en tant qu’utilisateur. Nous donnons aux mineurs plus de contrôle sur leur empreinte numérique en permettant à toute personne de moins de 18 ans, ou à son parent ou tuteur, de demander la suppression de ses images des résultats Google Image. Nous introduisons un certain nombre de changements dans les comptes Google pour les personnes de moins de 18 ans. Sur YouTube, nous définissons par défaut le paramètre de mise en ligne sur l’option la plus privée disponible pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans ; nous avons activé SafeSearch pour les utilisateurs existants de moins de 18 ans et en faisons le paramètre par défaut pour les adolescents qui créent de nouveaux comptes. Nous avons également veillé à ce que l’historique des positions reste désactivé sans possibilité de l’activer pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

Deuxièmement, nous avons des contrôles de sécurité intégrés dans tout, comme les e-mails, dans le contenu d’un téléphone avec Android et Chrome. À travers nos produits et services, nous voyons des millions de consommateurs avec des informations et des données frauduleuses. Nous lançons une nouvelle section de sécurité sur Google Play pour les applications qui suivent notre politique Familles ; et permettre aux administrateurs d’adapter plus facilement les expériences de leurs utilisateurs en fonction de leur âge à l’aide de Google Workspace for Education. La deuxième grande étape franchie a été de protéger les appareils en plus de nos produits et des consommateurs.

Le troisième domaine est de permettre la suppression du contenu préjudiciable. Nous publions un rapport de transparence sur le contenu sur Internet, ce qui inclut des plateformes telles que YouTube en plus des plaintes des utilisateurs, entre autres. Nous avons augmenté notre temps de réponse pour donner suite à une plainte. Nous avons une équipe de personnes qui déterminent la qualité du contenu grâce à la technologie et via la modération des personnes. Même si cela ne va jamais disparaître, nous déployons suffisamment d’efforts pour nous assurer que nous luttons contre cela.

C’est du côté des consommateurs, comment gérez-vous la confidentialité et la sécurité du côté de la publicité ?

Avec l’aide de la technologie, nous pouvons nous assurer que les bonnes publicités sont diffusées auprès des gens. Ce qui est également important, c’est que les utilisateurs fournissent les bonnes informations telles que l’âge reflété dans les comptes qui doivent être corrects. Je pense qu’avoir les bonnes informations, qui sont capturées dans le compte, est essentiel pour résoudre les problèmes. C’est un domaine qui demandera beaucoup de maturité, d’éducation et de compréhension pour qu’il fonctionne vraiment bien.

En ce qui concerne la publicité, nous élargissons les mesures de protection pour empêcher que les catégories d’annonces sensibles à l’âge ne soient présentées aux adolescents et bloquons le ciblage des annonces en fonction de l’âge, du sexe ou des intérêts des personnes de moins de 18 ans. Nous prenons des mesures pour bloquer le ciblage des publicités sur la base de l’âge, du sexe ou des intérêts des personnes mineures.

Comment vous assurez-vous que les marques œuvrent également à la création d’un monde numérique sûr pour les consommateurs ?

En fait, nous avons commencé notre voyage avec l’industrie en travaillant avec plusieurs organismes industriels et marques sur plusieurs fronts. Tout d’abord, nous avons commencé à éduquer les marques sur la façon de commencer à collecter des données de première partie lors de l’élimination progressive des cookies. Les marques doivent commencer à construire leur propre infrastructure autour des données de première partie qui protègent la confidentialité. La deuxième chose est que du point de vue de la sécurité, nous sommes également ouverts à partager nos KPI de contenu avec l’industrie pour les aider.

Étant donné que l’Inde compte plusieurs langues, comment prévoyez-vous d’accroître la sécurité dans les langues ?

Google Safety Center dispose déjà de huit langues et nous l’augmentons de trois autres pour en faire 11 d’ici la fin de cette année. Notre objectif est de nous assurer que les informations que les gens veulent voir sont disponibles dans leur langue locale. Pour nous, garder cette trajectoire d’investissement derrière les langues est la chose la plus importante. Notre intention est d’atteindre 22 langues en Inde au cours des prochains trimestres.

Comment envisagez-vous de répondre à la préoccupation selon laquelle les géants de la technologie comme Google ont non seulement accès aux données des utilisateurs, mais peuvent également cartographier l’empreinte numérique ?

Le vrai problème est qu’en tant qu’utilisateur, gérez-vous vraiment bien ce que vous voulez montrer au monde et qui est autorisé à vous suivre. Nous avons annoncé il y a quelque temps que les cookies prendraient fin, il s’agit d’une étape pour garantir que la sécurité des utilisateurs passe avant. Nous envisageons d’utiliser les données et les informations à un niveau agrégé plutôt qu’à un niveau individuel. Fondamentalement, il s’agit de dire, nous n’avons pas besoin de connaître chaque personne. Nous devons connaître une cohorte de personnes, même si vous voulez leur parler, vous pouvez leur parler, mais la confidentialité doit être absolument primordiale. Mais, pour cela, les gens doivent prendre en charge leurs comptes et je pense que nous permettons aux gens de déterminer très facilement ce qu’ils veulent montrer ou ne pas montrer.

Lorsque vous lancez une campagne, quelle approche adoptez-vous ?

Nous essayons de parler à la masse. Nous ciblons très spécifiquement les enfants avec ce que nous faisons avec le programme « Be Internet Awesome ». Deuxièmement, nous disons, sensibiliser les gens à des choses simples, qui sont bien connues et c’est là qu’intervient la campagne de masse « Plus sûr avec Google ». sera là demain. Notre approche est donc massive et directe en plus de permettre aux gens de comprendre et d’apprendre à ce sujet. Même si vous voyez la campagne Google Pay pour les paiements, elle indique « Jaldi Karenge, Jaldbaazi Nahi ».

Voice est présenté comme le prochain grand espace pour les spécialistes du marketing. Comment vous assurez-vous que cet endroit restera un endroit sûr, en particulier avec la montée en puissance des objets connectés ?

La voix va devenir très importante avec le temps car il est difficile de taper dans toutes les langues indiennes sur un téléphone portable. La voix deviendra la méthode la plus simple pour accéder, parcourir le contenu. La bonne chose du point de vue des fonctionnalités de sécurité, quoi que nous fassions pour la vidéo et le texte, les mêmes fonctionnalités de sécurité sont appliquées à la voix. Cela est largement dû au fait que le contenu est partagé entre les utilisateurs. Nous constatons une augmentation très significative de l’utilisation de la voix comme moyen de recherche et d’utilisation.

