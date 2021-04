[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Season 5, Episode 12 of This Is Us, “Both Things Can Be True.”]

Comme toujours, le passé reflète le présent dans le drame à succès de NBC This Is Us. Et dans l’épisode du 6 avril, «Les deux choses peuvent être vraies», les plans liés au mariage tissent des histoires qui nous font aller et venir.

Alors que Kevin (Justin Hartley) se prépare pour ses noces avec Madison (Caitlin Thompson) au milieu d’une pandémie, le scénario passé de Jack (Milo Ventimiglia) le voit chercher à bestie Miguel (Jon Huertas) pour l’aider à élaborer son propre plan de proposition. Mélangez pas mal de stars invitées, et vous avez un épisode mémorable. Ci-dessous, nous décomposons le drame de la famille Pearson.

La ruée vers l’autel de Kevin et Madison

L’épisode s’ouvre sur l’image de kiosques à journaux tenant un tabloïd avec une photo de la grande bague de fiançailles au doigt de Madison. Mais mis à part les paparazzis embêtants, la publicité ouvre toutes sortes de portes alors que l’un des représentants de Kevin informe le couple que leur lieu de mariage numéro un est maintenant disponible après la couverture du tabloïd. Il semble que toutes les décisions soient prises à un rythme effréné, des tenues au meilleur homme.

Mais alors que la décision de Madison de choisir Kate (Chrissy Metz) comme demoiselle d’honneur est facile, le plan de Kevin de demander à Randall (Sterling K.Brown) d’être son meilleur homme est plus compliqué compte tenu de leur lien fragile après une rupture de plusieurs mois.

Alors que Madison se rend quelque temps dans le parc local, l’oncle Nicky (Griffin Dunne), qui s’installe pour une longue visite, offre un coup de main à Kevin. De retour à Los Angeles avec Rebecca (Mandy Moore), non vue dans l’épisode, Miguel, nouvellement vacciné, rejoint les hommes de la maison de Kevin pour aider à s’organiser. Alors que Kevin se prépare à rédiger un e-mail à Randall, Miguel et Nicky se lancent dans la planification du menu du dîner de répétition.

Se sentant aigre envers Miguel, Nicky franchit la ligne quand ils se mettent en colère après le discours du dîner de répétition. Nicky ne pense pas que Miguel devrait être autorisé à parler, affirmant que Miguel a volé la femme de Jack et l’a remplacé en tant que frère. Cela bouleverse naturellement Miguel, qui dit à Nicky qu’il ne lui doit pas d’explication, mais qu’il ne s’est jamais précipité sur Rebecca alors que le couple s’est réuni 13 ans après la mort de Jack.

Plus tard dans la nuit, après le départ de Miguel, Nicky l’appelle pour s’excuser. Miguel accepte et, en guise d’offre de paix, demande à Nicky de porter un toast ensemble lors du dîner de répétition, et partage qu’il n’a jamais remplacé Nicky en tant qu’ami aux yeux de Jack.

Quant à Madison, elle et Toby (Chris Sullivan), toujours au chômage, se débarrassent de certaines choses lors d’une conversation franche au parc. Alors que Toby aime ses enfants, le père admet qu’il manque de travail et qu’il passe moins d’heures avec sa famille. Madison partage qu’elle veut se marier dans un lieu plus petit que ce qu’ils prévoient actuellement. Se promettant mutuellement «Ce qui est dit sur le terrain de jeu reste sur le terrain de jeu», Toby et Madison choisissent d’aborder leurs sentiments de différentes manières.

Nous reviendrons à Toby plus tard, mais Madison ne perd pas de temps à parler à Kevin, lui disant que quand elle et sa famille ont fait un voyage au Japon, c’était l’un des moments les plus heureux de sa vie. Pour cette raison, elle veut se marier dans un jardin local qui lui rappelle celui qu’elle a visité au Japon. Son honnêteté est payante car Kevin accepte facilement.

Ce qui n’est pas aussi facile, c’est de traiter avec Randall. Il l’appelle d’être le meilleur homme – il est bon avec ça! – mais lorsque Kevin essaie d’évoquer des sujets plus intimes, Randall dit qu’il a eu un moment particulièrement difficile en thérapie de groupe (détaillé ci-dessous) et qu’il est dénoncé. Le couple prévoit de se réunir à Philadelphie afin de pouvoir parler face à face à la place.

En attendant, certaines femmes intéressantes repèrent cette photo tabloïd de l’actualité des fiançailles – les ex de Kevin, Sophie (Alexandra Breckenridge), Zoe (Melanie Liburd) et Cassidy (Jennifer Morrison). Ils sourient aux nouvelles, mais leur réapparition pourrait-elle suggérer des retrouvailles et, peut-être, des problèmes?

Randall et Beth affrontent de nouveaux obstacles

Beth (Susan Kelechi Watson) commence l’épisode en insistant sur la rencontre avec Alex (Presley Alexander), autre significatif de Tess (Eris Baker), qui utilise les pronoms qu’ils / eux. Maman Carol (Phylicia Rashad) propose d’aider Beth, mais est repoussée. Quant à Randall, il assiste pour la première fois à la thérapie de groupe susmentionnée dans un parc voisin, écoutant les histoires de compatriotes de couleur adoptés par des familles blanches. C’est beaucoup à assimiler et il se retrouve à préférer écouter plutôt que partager dans ce cadre particulier.

De retour à la maison, Beth rencontre Alex et fait de son mieux pour être un bon hôte, mais Tess emmène Alex à l’étage. Assise avec Carol, Beth essaie de se calmer, mais quand Déjà (Lyric Ross) descend et mentionne que la porte de Tess est fermée, Beth décide d’enquêter.

Quand elle ouvre la porte, Tess et Alex se séparent à quelques secondes de s’embrasser, provoquant une scène majeure. Tess panique et est impolie avec sa mère, ce qui conduit Beth à la réprimander alors qu’elle demande à Alex de partir. Tess accuse Beth de porter un jugement en disant: « J’ai vu comment tu nous regardais. » Beth discute ensuite avec Carol, admettant que malgré son acceptation initiale de la sortie de Tess, elle a du mal à abandonner les rêves qu’elle avait pour sa fille.

Carol dit à Beth qu’elle doit s’adapter rapidement si elle veut maintenir sa relation avec sa fille, et elle retourne donc à l’étage pour une discussion. Beth rassure Tess qu’elle l’aime et pense qu’elle est parfaite telle qu’elle est.

Kate retourne au travail

Kate commence à travailler à l’école de musique pour enfants aveugles que le bébé Jack fréquente parfois, alors que Toby s’attaque au battement de papa au foyer. Bien qu’elle se présente à l’heure, le nouveau collègue de Kate Phillip (star invitée Chris Geere) n’est pas impressionné, mentionnant qu’il se présente une heure plus tôt pour la configuration. Tout au long de la journée, Kate se retrouve distraite par son téléphone, attendant le mot de Toby sur l’état de ses bébés sans elle.

Phillip n’est pas content et il lui dit qu’elle n’était pas son premier choix pour le poste, ce qui implique que si elle ne fait pas ses preuves rapidement, l’arrangement ne fonctionnera pas. Bien sûr, Kate parvient à impressionner lorsqu’elle encourage une jeune chanteuse à sortir de sa coquille tout en interprétant un air de Broadway.

Quand elle rentre à la maison et partage son triomphe, cela décourage Toby de parler des préoccupations qu’il a exprimées au parc avec Madison, ce qui pourrait être problématique étant donné qu’il lutte contre la dépression. Sa décision de refouler ses sentiments se retournera-t-elle contre lui?

Miguel aide avec la proposition de Jack

Dans une chronologie passée, Miguel et Jack, se préparant à la proposition de Jack, sont dans l’appartement de Rebecca pendant qu’elle est absente, recréant leur premier rendez-vous de carnaval. Jack révèle qu’il n’a toujours pas entendu le père de Rebecca parler de sa possible bénédiction de leur union, mais cela ne l’arrête pas. Le plan heurte la route lorsque Jack pratique sa proposition avec la bague sur Miguel, et les bijoux se coincent à son doigt. Pour aggraver les choses, le père de Rebecca, Dave (Tim Matheson), se présente à l’appartement, s’excusant pour sa réponse retardée.

Il donne une demi-bénédiction en disant qu’il va tolérer ça parce que Rebecca va faire ce que Rebecca va faire. Miguel n’est pas cool avec ça. Il chante les louanges de Jack, disant à Dave qu’il devrait être fier de voir sa fille épouser l’homme qui travaille dur. Les remarques semblent adoucir Dave, qui aide les hommes à retirer l’anneau coincé au doigt de Miguel. L’ironie est épaisse, les gens, étant donné qu’une bague similaire finira par arriver au doigt de Miguel pour de vrai.

