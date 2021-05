Plans d’investissement Infra: Inde et États-Unis

Pour une économie de 3 billions de dollars de PIB en FY2022, ce plan est un engagement substantiel en faveur d’une croissance tirée par l’investissement.

Le président américain Joe Biden a récemment annoncé un plan en deux parties pour investir aux États-Unis: la première partie du plan détaille un investissement de 2,2 billions de dollars dans des infrastructures «dures», et la deuxième partie, le plan des familles, investit 1,8 billion de dollars en «soft ” Infrastructure. Le plan combiné, à environ 4 billions de dollars sur dix ans, est destiné à l’investissement dans une économie dont le PIB CY2021 devrait être de 22 billions de dollars.

L’Inde avait annoncé un ambitieux programme d’investissement appelé National Infrastructure Pipeline (NIP) pour une période de six ans se terminant l’exercice 2025 de 111 billions de roupies (ou 1,5 billion de dollars) en 2019, avant l’épidémie de Covid-19. Ce plan vise à réaliser des investissements dans un large éventail d’infrastructures matérielles et de secteurs sociaux. Pour une économie de 3 billions de dollars de PIB en FY2022, ce plan est un engagement substantiel en faveur d’une croissance tirée par l’investissement.

Il est instructif de comparer le plan Biden avec le NIP de l’Inde, car les deux plans cherchent à investir de manière significative dans leurs pays. Leur motivation, la composition du plan, les domaines d’intervention et les plans de financement offrent un aperçu des similitudes et des différences dans la façon dont les deux pays abordent les investissements.

Motivation

Le plan Biden met en évidence deux facteurs importants distincts pour ces investissements: la Chine et le changement climatique. Alors que tous les autres aspects des investissements tels que la création d’emplois, la modernisation des infrastructures, la redynamisation de l’économie, en particulier après une pandémie, etc. tiennent, l’accent est clairement mis sur les deux C. L’accent est mis sur une directive claire visant à «surpasser» la Chine. Le climat est mentionné 20 fois dans la fiche d’information du plan. L’investissement dans le changement climatique est considéré à la fois comme une force pour le bien de la planète et une source d’innovation.

Le PNI de l’Inde se concentre sur l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. La facilité de vie a reçu autant d’importance que la facilité de faire des affaires en Inde. La croissance économique en Inde a propulsé des millions de ménages dans un segment de consommation dynamique de la classe moyenne – des investissements massifs dans les infrastructures de base sont nécessaires pour maintenir le cycle vertueux de la croissance.

Composition et mise au point

L’Inde a détaillé une liste des investissements sectoriels et sous-sectoriels au cours des six prochaines années, avec une large voie tracée au fil du temps. Les secteurs clés de l’Inde comprennent l’énergie (y compris les énergies renouvelables), les routes, les chemins de fer, les infrastructures urbaines et rurales et l’irrigation. Il y a un appel spécial pour l’infrastructure sociale qui comprend l’école et l’enseignement supérieur, la santé et le bien-être de la famille, les sports et le tourisme – cela représente 52 milliards de dollars du plan de 1,5 billion de dollars de l’Inde. Il existe de nombreux autres secteurs comme les ports, les aéroports, les infrastructures agricoles et les infrastructures industrielles qui compensent le reste.

Le plan Biden est explicitement divisé en deux composantes à peu près égales, comme mentionné ci-dessus. L’accent est mis spécifiquement sur les familles: une idée sous-jacente clé est que, à mesure que les services de garde d’enfants, d’éducation et de soins à domicile pour les personnes âgées deviennent plus disponibles, cela permettra de libérer du temps pour les soignants, en particulier les femmes. Le plan Biden met également explicitement l’accent sur l’innovation: les investissements dans la National Science Foundation, la R&D, l’innovation et la compétitivité, la résilience aux catastrophes – tous trouvent une mention. Il y a également une allocation de 50 milliards de dollars pour l’industrie des semi-conducteurs, une initiative intéressante étant donné les manchettes mondiales créées par cette industrie.

Certaines des dépenses (800 milliards de dollars) répertoriées dans le cadre du plan Biden sont des augmentations de crédits d’impôt. Ce ne sont pas des investissements dans la manière dont l’Inde compte dans le cadre de son PIN: c’est l’équivalent des avantages ciblés que l’Inde offre sous la direction du PM-Kisan Samman Nidhi Yojana. Incidemment, le plan Biden a également assorti l’augmentation des crédits d’impôt avec un investissement de 80 milliards de dollars dans l’Internal Revenue Service (IRS) pour collecter plus de revenus.

Financement

Les deux pays ont suivi des approches uniques pour financer un tel déploiement d’investissements.

Le plan Biden est clair, c’est qu’une grande partie de ces investissements sera financée par une augmentation des revenus. L’administration Biden a maintenant lancé un appel mondial pour augmenter l’impôt minimum sur les sociétés. Localement aussi, l’impôt sur les plus-values ​​devrait augmenter, tout comme les niveaux généraux des impôts, en particulier pour les hauts revenus. Étant donné que les impôts sur les sociétés, les revenus et les gains en capital sont en grande partie déterminés au niveau fédéral, la perception et l’investissement dans le cadre de ce plan seront en grande partie une question fédérale.

L’Inde, en revanche, a créé un large éventail d’options de financement. Alors que le gouvernement central entreprendra environ les deux cinquièmes des investissements (39%), les gouvernements des États doivent trouver un quantum de ressources similaire (40%) dans le cadre du PIN. Le cinquième des investissements restants devrait provenir du secteur privé. Le gouvernement central s’est créé une marge de manœuvre importante en actualisant la trajectoire du déficit budgétaire de l’Inde.

Dans un article précédent, nous avions noté que l’assouplissement des objectifs de déficit budgétaire équivaut à 550 milliards de dollars d’espace budgétaire accru pour le gouvernement. En fonction de la manière et de l’endroit où l’espace budgétaire excédentaire est canalisé, cela crée une marge de manœuvre suffisante pour que le gouvernement indien respecte son engagement dans le cadre du PIN. Il est intéressant de noter que les revenus réalisés pour le gouvernement ont été plus élevés que prévu au cours des mois de mars et avril, avant que la deuxième vague de Covid-19 ne frappe. Si la tendance antérieure se poursuit, les ressources disponibles auprès des gouvernements pour l’investissement pourraient déclencher une croissance économique significative tirée par les capex.

Le financement des investissements en capital par le gouvernement peut être motivé par une augmentation des recettes ou une augmentation du déficit budgétaire: ce qui est plus approprié pour un pays dépend également de son ratio dette / PIB et de sa capacité à assurer le service de cette dette. Le ratio de la dette souveraine au PIB de l’Inde, bien qu’ayant augmenté en raison de la forte expansion budgétaire et de la contraction de la croissance au cours de l’exercice 2021, est toujours inférieur à 90%. Les États-Unis, en revanche, ont un ratio dette / PIB d’environ 130% au T4CY2020. L’Inde a choisi une politique de déficit et de dépenses, tandis que les États-Unis ont une politique de taxation et de dépense.

Conclusion

Deux des plus grandes démocraties se sont lancées dans un plan d’investissement massif qui sera mis en œuvre au cours des prochaines années. Comme l’objectif est de mieux reconstruire pour créer un confort de vie, les investissements dans les nouvelles technologies et l’innovation devraient également recevoir un coup de pouce. Cela devrait créer des opportunités fantastiques pour les investisseurs en infrastructures.

L’auteur travaille pour le Fonds national d’investissement et d’infrastructure (NIIF). Les opinions sont personnelles

