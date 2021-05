Plans d’investissement systématiques: sans frais supplémentaires, obtenez une assurance jusqu’à Rs 50 lakh avec le fonds commun de placement SIP!

La couverture d’assurance SIP est une fonctionnalité supplémentaire fournie par les sociétés MF à leurs investisseurs.

Si vous êtes convaincu qu’investir dans des fonds communs de placement par le biais de plans d’investissement systématiques (SIP) peut être une bonne approche pour épargner pour les objectifs à long terme, voici une nouvelle qui pourrait en améliorer les avantages. Votre SIP dans les fonds communs de placement peut être assorti d’une couverture d’assurance-vie gratuite. Un tel avantage de la couverture d’assurance SIP est, cependant, offert par les maisons de fonds communs de placement depuis de nombreuses années maintenant. Si vous souhaitez améliorer votre assurance-vie, voici comment vous pouvez non seulement épargner pour vos objectifs à long terme grâce au SIP, mais également obtenir une protection de la vie.

La couverture d’assurance SIP est une fonctionnalité supplémentaire fournie par les sociétés MF à leurs investisseurs. La couverture d’assurance prend la forme d’une assurance temporaire et sera disponible en tant que police d’assurance collective. Il n’y aura aucune prime à payer par les investisseurs et la couverture d’assurance sera gratuite. Cependant, une telle couverture d’assurance ne sera proposée que sur des régimes MF spécifiques proposés par la société de gestion de fonds et ne s’appliquera que si l’investisseur a opté pour un SIP de 36 mois.

Le montant de la couverture vie continuera d’augmenter après la première année. Par exemple, la couverture peut être 20 fois la première année, 75 fois la deuxième année et 120 fois à partir de la troisième année. Ainsi, si le montant mensuel du SIP est de Rs 10 000, la couverture sera de Rs 2 lakh, Rs 7,5 lakh et Rs 12 lakh à partir de la 3ème année.

La couverture maximale sera plafonnée et variera selon les maisons de fonds. Certains offriront une couverture allant jusqu’à Rs 21 lakh, tandis qu’avec d’autres, elle atteindra 50 Rs lakh sur tous les régimes, plans et folios pris ensemble. Alors que toute personne âgée de 18 à 50 ans peut bénéficier de la prestation d’assurance SIP, l’âge de cessation de la couverture peut aller jusqu’à 55 ou 60 ans.

Mais une fois que vous vous êtes inscrit à cet avantage supplémentaire, assurez-vous de continuer avec le SIP jusqu’à ce que le terme soit choisi. Vous pourriez devoir payer une pénalité. De plus, tout retrait partiel, une sortie anticipée mettra fin à la couverture pour le porteur de parts.

Que faire

Il y a quelques choses à garder à l’esprit en optant pour de telles offres d’assurance SIP gratuites.

Tout d’abord, optez pour une telle facilité dans les régimes qui ont réalisé des performances constantes sur le long terme et qui ont régulièrement battu leur indice de référence.

Deuxièmement, ne dépendez pas entièrement du montant de la couverture vie de ces offres. Idéalement, il faudrait conserver une couverture vie d’au moins 10 fois le revenu net annuel. Le montant de l’assurance SIP ne peut que compléter votre couverture existante.

Troisièmement, vous affectez les investissements SIP à vos objectifs à long terme. Même en retirant un montant partiel pour atteindre votre objectif, la couverture cessera. Tenez compte de ces facteurs avant de décider d’opter pour des plans d’assurance SIP gratuits.

