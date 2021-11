Plans Fortnite Competitive 2022 – Duo FNCS, changements de format, mise à jour des événements en personne et plus

Epic Games a présenté des plans provisoires pour Fortnite compétitif en 2022.

Fortnite compétitif a prospéré en 2021 avec une multitude de compétitions Fortnite Champion Series (FNCS) de plusieurs millions de dollars. La pandémie de COVID-19 a garanti qu’aucun événement, y compris une deuxième Coupe du monde de Fortnite, ne se produirait hors ligne jusqu’à ce que l’avenir devienne plus évident. En conséquence, les sept régions de serveurs mondiales de Fortnite ont eu presque une année entière de tournois sous le format trios pour établir ses meilleurs joueurs.

Avec Fortnite tournant la page du chapitre 3 le mois prochain, le FNCS Grand Royale de ce week-end sera la dernière compétition du chapitre 2. Epic Games a organisé la toute première Hype Hour précédant l’événement, où la diffusion a parcouru l’année et a fourni des informations pour ce à quoi les fans et les joueurs peuvent s’attendre en 2022.

Aujourd’hui, ESTNN décompose tout ce que nous avons appris sur l’avenir compétitif de Fortnite.

Événements tiers en cours d’examen

Les fans et les joueurs espéraient qu’Epic annoncerait la Fortnite World Cup 2022 lors du Hype Hour Show. Malheureusement, cela n’a pas abouti. Au lieu de cela, Epic a révélé que les tournois hors ligne tiers acceptaient désormais les propositions de compétitions en personne. Étant donné que DreamHack hébergera un réseau local Fortnite le mois prochain, il semble probable que davantage d’événements Fortnite hors ligne se produiront l’année prochaine, en attendant les directives et restrictions en matière de soins de santé publique.

Cependant, Epic n’a pas annoncé la prochaine Coupe du monde de Fortnite, comme la plupart s’y attendaient.

Les formats concurrents passent des trios aux duos

Epic Games a annoncé le passage aux Duos après une année entière de tournois Trio Fortnite Champion Series. Le prochain FNCS aura lieu en février, les joueurs ont donc une pause de deux mois entre les compétitions majeures. Epic a également révélé un changement de format et de qualification pour les futurs tournois FNCS.

Voici une ventilation complète du format et de la structure standard à l’avenir :

Qualifications

Epic Games s’en tiendra à deux qualifications hebdomadaires FNCS Les équipes peuvent toujours gagner un passage direct vers les séries de finales de la saison Les points détermineront toujours la qualification pour les demi-finales Les qualifications hebdomadaires seront réduites de quatre tours à trois.

Demi finales

Les demi-finales consistent en une manche à un seul lobby. Les matchs des demi-finales auront lieu le vendredi, le samedi et le dimanche de la deuxième semaine. Les duos de pool qui ne remportent pas de Victory Royale progresseront sur la base de la « nouvelle technologie de tournoi » qui récompense la cohérence à la fin de chaque session de demi-finale quotidienne. le classement des points de la série Le processus se répète jusqu’à ce que les 50 sièges des finales de la saison aient été pourvus

Nouveau format de point de match

Ce nouvel ajout à la série Fortnite Champion mérite d’être couvert à lui seul. Epic Games a créé un système de « Match Point », où, si une équipe atteint le seuil de points désigné et remporte deux Victory Royales, elle recevra immédiatement le championnat FNCS. Le tournoi se poursuivra comme d’habitude si une équipe n’accomplit pas ces deux exploits.

Epic a expliqué son raisonnement pour ce changement critique :

« Notre objectif principal avec la mise en œuvre de cette nouvelle technologie est de continuer sur la voie où Victory Royales a un impact énorme pour n’importe quel match donné, tout en équilibrant soigneusement les victoires d’un match avec un placement et des éliminations de tournoi cohérents. Nous prévoyons de faire en sorte que le seuil de points soit suffisamment important pour que la probabilité que la finale se termine tôt le premier jour soit faible. Nous voulons que la clôture anticipée d’un tournoi FNCS soit un événement rare et passionnant, avec des droits d’influence majeurs. »

En substance, une équipe qui est vraiment de loin la meilleure remporterait la première victoire du FNCS grâce au format Match Point. Cependant, l’objectif est d’en faire le résultat le moins probable.

Changement de format de gobelet en espèces

Les tournois hebdomadaires de la Cash Cup de Fortnite existent en tant qu’entraînement de haut niveau pour chaque région. Ces compétitions sont ouvertes uniquement aux joueurs classés dans la Ligue des champions et offrent des parties finales intenses et une cagnotte hebdomadaire mineure. En 2022, le format connaîtra un ajustement bien nécessaire.

Epic Games a choisi de faire des Cash Cups deux tours au lieu d’un seul, chaque tour se déroulant sur deux jours différents. Leur raisonnement pour ce changement est « d’améliorer la qualité et l’intégrité de ces tournois alors que des prix en espèces sont en jeu ». C’est un ajustement bienvenu qui rendrait idéalement les jeux plus compétitifs.

Les tournois hebdomadaires s’étendront également aux joueurs Contender et Open League, où ceux du même niveau peuvent s’affronter dans des compétitions Cash Cup organisées simultanément.

Consensus

Il semble de plus en plus probable qu’Epic Games accueillera une autre Coupe du monde de Fortnite, peut-être même en 2022. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera au cours des prochains mois à cet égard. La plupart de la communauté accueille favorablement le changement de format en Duos. Alors que les trios en 2021 étaient un délice, il sera rafraîchissant de voir quelle combinaison de joueurs nous verrons en 2022. Fortnite compétitif va dans la bonne direction, et l’année prochaine sera cruciale pour son avenir.

