Plans indiens de Diwali : craquelins verts, nouvelles directives et plus – C’est ainsi que les gens célébreront Diwali cette année

Plusieurs gouvernements des États du pays ont imposé divers types de restrictions pour contrôler la pollution de l’air et contrôler la pandémie.

Alors même que les gens se préparent à célébrer le plus grand festival de l’année, l’aggravation permanente de la pollution de l’air et la peur de la propagation de la pandémie de coronavirus vont freiner l’esprit de fête. Plusieurs gouvernements des États du pays ont imposé divers types de restrictions pour contrôler la pollution de l’air et contrôler la pandémie. Alors que quelques États sujets à une grave pollution de l’air ont imposé des interdictions complètes sur les pétards, d’autres États ont autorisé les gens à brûler des pétards « verts » qui émettent beaucoup moins de gaz nocifs dans l’atmosphère. Voici comment différents États célébreront le festival cette année.

Delhi: À la tête du gouvernement dans sans doute la ville la plus polluée du pays, le gouvernement de Delhi avait interdit l’utilisation de pétards dans la ville quelques semaines à l’avance. Le ministre en chef Arvind Kejriwal avait interdit l’utilisation de pétards le 15 septembre. CM Kejriwal a cité la priorité sur la santé des personnes plutôt que la célébration et a déclaré que cette décision était essentielle pour sauver la vie des gens.

Maharashtra: Sans recourir à aucune mesure coercitive ou interdiction, le gouvernement de l’État du Maharashtra a exhorté les gens à ne pas utiliser de pétards et à allumer une lampe à la place. Le ministre en chef Uddhav Thackeray a également exhorté les résidents de l’État à ne pas surcharger le marché des achats de Diwali et à respecter toutes les directives sur le coronavirus.

Pendjab: Le gouvernement de l’État du Pendjab a autorisé les habitants de l’État à faire éclater des biscuits salés pendant la fenêtre de deux heures à l’occasion de Diwali. Cependant, l’utilisation de pétards a été complètement interdite dans quelques régions de l’État, notamment Jalandhar et Mandi Gobindgarh, en raison des niveaux élevés de qualité de l’air dans ces régions.

Uttar Pradesh: Le gouvernement de l’UP a également adopté une approche sélective pour les régions qui ont des normes de qualité de l’air médiocres, y compris la région de la capitale nationale (RCN) dans l’État où l’utilisation de pétards a été complètement interdite. Le gouvernement a également précisé que l’utilisation de pétards sera interdite dans les villes où la qualité de l’air est mauvaise ou pire.

Assam: L’Assam Pollution Control Board a également imposé l’interdiction d’utiliser des pétards. Cependant, le conseil d’administration a autorisé les résidents de l’État à éclater des craquelins verts pendant une fenêtre de temps limitée de deux heures entre 20 heures et 22 heures.

