Plans iPad OLED : abandonnés pour 2022, pourraient arriver en 2023

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement corrobore l’affirmation de Ming-Chi Kuo selon laquelle Apple avait abandonné son projet d’iPad OLED cette année, mais suggère que des discussions avec Samsung sont en cours et que nous pourrions en voir un en 2024.

Les deux sources ont déclaré que la pierre d’achoppement répondait aux exigences de qualité exigeantes d’Apple à un prix raisonnable…

Fond

Nous avons précédemment résumé les différentes technologies d’affichage et les incertitudes entourant les plans d’Apple pour l’iPad.

Les écrans iPad Pro de génération précédente, ainsi que les écrans actuels pour les modèles non Pro, utilisaient des panneaux LCD IPS avec rétroéclairage LED conventionnel. Les modèles Pro de la génération actuelle utilisent des écrans LCD IPS avec rétroéclairage miniLED, c’est-à-dire beaucoup plus de LED de taille beaucoup plus petite pour un contrôle plus précis des zones éclairées et éteintes […] Nous savons également que l’objectif à long terme d’Apple est de passer aux écrans microLED, qui ont plus en commun avec l’OLED qu’avec l’écran LCD rétroéclairé. Il y a cependant deux choses dont nous ne savons pas avec certitude. Un, quand nous verrons des iPads microLED. Cette technologie est à un stade de développement assez précoce et devrait apparaître en premier dans l’Apple Watch. Il pourrait s’écouler de nombreuses années avant qu’il n’atteigne les iPad et les MacBook. Deuxièmement, si Apple passera directement des écrans LCD rétroéclairés miniLED aux écrans microLED, ou s’il disposera de modèles OLED dans l’intervalle. La société utilise actuellement OLED pour l’iPhone et l’Apple Watch.

Kuo a déclaré l’année dernière qu’Apple avait travaillé sur un iPad OLED cette année, mais avait abandonné ces plans.

Apple travaille toujours sur les plans OLED iPad

L’Elec confirme aujourd’hui l’abandon des plans antérieurs pour un iPad OLED cette année, mais affirme qu’Apple est toujours en discussion avec Samsung Display pour fabriquer des écrans pour un modèle OLED.

Samsung Display aura besoin d’une commande d’un volume substantiel d’Apple pour étendre ses panneaux IT OLED Gen 8.5 (2200x2500mm) cette année […] Samsung Display développe la technologie pour qu’Apple réponde à leurs exigences en matière de technologie et de prix pour les panneaux […] Le couple avait collaboré l’année dernière à un projet de développement d’un iPad OLED de 10,86 pouces, qui a été interrompu au troisième trimestre. Apple avait voulu des panneaux avec une structure tandem à deux piles – où il a deux couches d’émission – au lieu de la structure classique à pile unique.

La conception des panneaux souhaitée par Apple serait plus lumineuse qu’un écran OLED conventionnel, mais le rapport indique que Samsung ne pourrait pas fabriquer ces panneaux à un prix que la société de Cupertino était prête à payer, en utilisant sa technologie de fabrication existante.

Mais cette exigence a rendu le projet financièrement non viable pour Samsung Display, car il ne pouvait pas fabriquer suffisamment de panneaux au bon prix, ont déclaré des sources.

Un processus de fabrication de nouvelle génération résoudrait le problème, mais cela nécessiterait un investissement important et ne pourrait pas être commercialisé avant 2024.

Si Samsung Display parvient à obtenir une commande suffisamment importante auprès d’Apple cette fois-ci, il pourra finaliser un plan de dépenses au cours du deuxième trimestre et commencer à commander l’équipement nécessaire au cours du troisième trimestre. L’équipement sera ensuite probablement livré en 2023 – avec un iPad commercial arborant une dalle OLED attendu en 2024.

Il n’est toujours pas certain que cela se produise, car Apple travaille vers son objectif à plus long terme de microLED, donc pour l’instant, nous devrons attendre et voir.

Photo : Sorin Gheorghita/Unsplash

