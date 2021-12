Plans verts : NTPC recherche des investisseurs stratégiques pour sa branche énergie propre

L’entreprise vise à atteindre 60 000 mégawatts (MW) de capacité verte d’ici 2032 par rapport au niveau actuel d’environ 1 300 MW, et souhaite disposer de 8 000 MW de base d’énergie renouvelable installée d’ici FY23.

La NTPC, gérée par l’État, recherche des investisseurs stratégiques dans sa filiale à 100 % NTPC Renewable Energy (NREL), a déclaré un haut responsable de l’entreprise au courant du développement. Pour atteindre l’objectif de monétisation des actifs du gouvernement, NTPC envisage de lancer des offres publiques initiales (IPO) de certaines de ses filiales, y compris NREL, et les « investisseurs stratégiques devraient être amenés avant l’introduction en bourse », a ajouté la personne.

La société visera à avoir des investisseurs mondiaux réputés en tant que partenaires dans son important plan d’expansion de la capacité d’énergie verte, ce qui peut également potentiellement rendre NREL plus attrayant pour une introduction en bourse.

Comme FE l’a signalé plus tôt, le processus d’introduction en bourse de NREL devrait être terminé au cours de l’exercice 23. NTPC avait incorporé NREL pour se concentrer sur son activité d’énergie verte en octobre 2020, et son introduction en bourse devrait générer une valeur significative, compte tenu des performances du marché d’autres sociétés d’énergie renouvelable qui ont des objectifs d’ajout de capacité beaucoup plus faibles.

Le partenariat avec NTPC est considéré comme une voie d’investissement attrayante dans le secteur des énergies renouvelables du pays pour des acteurs tels que des investisseurs financiers ou des fiducies d’investissement. En avril, l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, avait qualifié l’Inde d’« opportunité d’investissement brûlante » en raison des efforts du pays pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le panier énergétique. L’Inde s’est fixé pour objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées du niveau actuel de 104 gigawatt (GW) à 500 GW d’ici 2030. La société injectera probablement environ 15 à 20 % de capitaux propres dans les projets d’énergie renouvelable, tandis que le reste des dépenses sera fait de dettes. « Progressivement, la participation de NTPC peut même descendre en dessous de 50 % dans la filiale », a déclaré la personne susmentionnée.

NREL a déjà reçu l’approbation du ministère des énergies nouvelles et renouvelables de l’Union pour créer un parc d’énergies renouvelables de 4 750 MW à Rann of Kutch à Khavada, dans le Gujarat, qui sera le plus grand parc solaire à être construit dans le pays. La société avait cité les tarifs les plus bas de Rs 1,99/unité et Rs 2/unité lors des enchères solaires de 2021, soutenue par ses coûts de dette relativement plus bas en raison de son soutien gouvernemental et de ses notes positives. Il a également récemment cité le tarif le plus bas de Rs 2,17/unité pour la construction de 500 MW de projets solaires au Rajasthan lors de la vente aux enchères menée par la Solar Energy Corporation of India.

NREL a également invité les fabricants de modules nationaux à manifester leur intérêt pour l’achat de 15 000 MW de panneaux solaires pour ses projets au cours des cinq prochaines années, et a l’intention de publier la demande de proposition pour le même dans les « deux prochains mois », un autre a déclaré un haut responsable de l’entreprise. Gardant à l’esprit les futurs plans d’ajout de capacité d’énergie renouvelable de l’entreprise, NREL « souhaite conclure des partenariats d’approvisionnement à long terme pour les modules solaires photovoltaïques afin de développer son portefeuille d’énergies renouvelables soit par le biais d’approvisionnements directs soit par le biais d’un contrat de fabrication », la société mentionné.

