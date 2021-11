« Plant ne passera pas le neuvième tour. »

11/03/2021 à 07:27 CET

.

Le boxeur mexicain Saul « Canelo » lvarez est arrivé ce mardi à Las Vegas en provenance de San Diego et est entré dans la MGM Grand Arena au rythme de mariachi et avec la chanson de « Guadalajara » pour s’assurer plus tard que le combat d’unification des super-moyens de samedi devant l’usine américaine de Caleb il ne passerait pas le neuvième tour.

« Je suis très clair que le combat sera défini en ma faveur entre le septième et le neuvième round », a déclaré lvarez que jouera les titres du World Boxing Council (WBC), de l’Organisation mondiale (WBO) et de l’Association mondiale (WBA), tandis que Plant présentera celui de la Fédération Internationale de Boxe (IBF).

Álvarez, qui s’est dit heureux de retourner à Las Vegas, où il a fait ses débuts en 2013, a insisté sur le fait que le combat n’est qu’une étape de plus dans son héritage en affrontant un bon rival.

Ce sera le huitième fois que «Canelo» Álvarez arrive au MGM GrandIl faut se rappeler qu’en novembre 2019, il a éliminé le Russe Sergey Kovalev pour s’imposer comme le quadruple champion du monde.

« Rien de nouveau pour moi, il n’y a pas de différences et c’est toujours un plaisir de revenir à Las Vegas », a déclaré Álvarez, 31 ans et 56-1-2, avec 38 victoires obtenues par KO. « C’est quelque chose de très important pour mon héritage ce qui est en jeu samedi avec l’unification du titre et Je veux entrer dans l’histoire avec la victoire. »

Álvarez, qui prendra Sac de 40 millions de dollars pour 10 pour Plant, Il a souligné qu’il n’a rien de personnel contre le champion américain, mais qu’il utiliserait toutes ses qualités pour remporter la victoire.

« J’aime la boxe, Il l’a apprécié au maximum quand je suis sur le ring. »lvarez a souligné. « C’est un bon combattant, mais ce n’est pas nouveau pour moi, car j’ai déjà affronté d’autres qui ont également été très bons. »

Le champion mexicain est persuadé que l’opportunité historique qu’il a d’unifier les titres ne la laissera pas passer et, au contraire, il saura tirer le meilleur de sa boxe sur le ring.

« Nous avons fait une excellente préparation, nous sommes prêts pour le grand duel et je suis sûr qu’avec l’aide de tous, nous entrerons dans l’histoire », a réitéré Álvarez. « Le triomphe passera par le Mexique et tous ceux qui ont toujours fait confiance à mon parcours de professionnel ».

Álvarez a insisté sur le fait que Être aux portes d’un combat d’unification est quelque chose qui en soi motive déjà, mais dans son cas il le fera aussi pour donner une grande joie à tous les Mexicains