Plant sera légitime face à Canelo : Payer et organiser Haymon

La bataille entre Canelo Álvarez et Caleb Plant, pour l’unification de tous les titres de champion des super-moyens, serait déjà convenue et l’annonce officielle serait faite dans les derniers jours de ce mois. Il aurait lieu à Las Vegas, bien que cela n’ait pas encore été déterminé. L’événement sera distribué dans un PPV sur PBC Fox et Canelo récolterait le plus gros sac à main de toute sa carrière.

Le fait qu’enfin, argent à travers, l’événement se déroule dans les locaux de la société d’Al Haymon nous permet d’imaginer les premières clés du parcours précédent à ce combat. Dans ce cas, le travail de cette vidéo est de répondre à la question à un million de dollars : à quoi s’attendre de Caleb Plant ? Sera-ce une version américaine d’Avni Yildirim, Rocky Fielding, Sergey Kovalev ou Callum Smith ? Ou verrons-nous un adversaire qui finalement un rival qui est une opposition légitime pour le Mexicain ? La première réponse est positive et les premières clés permettent de le démontrer.

Dans cette vidéo nous mettons cinq bonnes raisons de croire que Plant sera bel et bien un rival compétitif et que rechercher un bon résultat fera partie de ses objectifs dans ce combat, au-delà du chèque à encaisser après l’événement. L’aspect boxe, l’aspect émotionnel, le poids sur la balance, le sac de Canelo et les immatériels font partie des raisons que nous exposons sur la légitimité attendue de Plant en tant que rival de Canelo Álvarez.