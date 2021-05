“ Plantados ” montre les prisonniers du régime de Castro ⋆ .

Plantados (plantadosfilm.com)

Les prisonniers du régime Castro passent des décennies derrière les barreaux mais refusent de céder.

Si Nelson Mandela avait été cubain plutôt que sud-africain, il n’aurait jamais reçu le prix Nobel de la paix ni ne serait devenu une icône des droits de l’homme et un homme d’État du XXe siècle. Au lieu de cela, il aurait été un «plantado», l’un des prisonniers politiques (les «immobiles») qui a refusé de coopérer avec le régime en échange de peines plus courtes et de peines moins sévères.

«Coopérer» signifiait accepter le programme de rééducation et d’endoctrinement mis en place au début des années 1960 par Fidel Castro et Che Guevara, alors en charge de «La Cabaña», une forteresse du XVIIIe siècle transformée en prison et camp d’exécution.

Pour la plupart des plantados qui ont passé des décennies dans les cellules de Castro, il n’y a pas eu de rédemption, sauf chez certains dans la communauté d’exil du sud de la Floride à Cuba. Beaucoup en Occident, y compris les champions autoproclamés des droits civils, étaient inconscients du sort des prisonniers politiques de Castro – souvent délibérément.

C’est pourquoi Plantados, un nouveau film réalisé par Lilo Vilaplana, est important. Sorti récemment au Miami Film Festival, il suit l’histoire de Ramón, un ancien plantado qui s’est échappé et découvre des années plus tard que son tortionnaire, le lieutenant Mauricio López, vit en toute impunité avec sa famille à Miami.

La découverte de Ramon nous ramène, à travers sa mémoire douloureuse, dans les prisons de Castro, où il a subi les pires tortures et a été témoin d’exécutions et d’actes de violence indicibles contre d’autres prisonniers politiques. Les punitions comprenaient le fait d’être jeté dans des tranchées d’égout, de devoir rester nu pendant des jours dans de minuscules cellules partagées par quatre prisonniers, où un seul pouvait s’allonger pour dormir, de subir des passages à tabac de routine, de regarder l’humiliation à laquelle leurs proches étaient soumis lorsqu’ils leur rendaient visite, et d’autres expériences dégradantes.

À Miami, Ramón et sa famille, parmi lesquels le fils de Jorge (surnommé «le poète» par d’autres détenus), décédé dans la prison de Mauricio, sont confrontés au dilemme impossible: tuer Mauricio et venger leurs souffrances ou tenter de l’amener à justice, qui ne donnerait probablement aucun résultat devant les tribunaux américains.

Les plantados étaient connus pour favoriser la justice plutôt que la vengeance, mais c’est une chose d’avoir des principes dans l’abstrait et une autre de devoir affronter le dilemme en chair et en os. Le film de Vilaplana présente au spectateur la gamme déchirante de dilemmes moraux et de drames psychologiques dérivés de l’histoire des plantados.

À un moment donné, l’épouse de l’un des prisonniers dit à son mari qu’elle et sa famille vivent comme des parias pour avoir été associées à des contre-révolutionnaires, sans parler des humiliations sexuelles subies en entrant en prison les jours de visite.

L’histoire des plantados et de leurs persécuteurs comporte également des implications morales durables pour ces derniers. La famille de Mauricio, confrontée aux détails de son passé honteux, refuse d’abord de reconnaître la vérité – c’est-à-dire d’accepter qu’elle a été aveugle aux atrocités commises par le mari et le père aimant dans le passé.

Et puis il y a la question cruciale de la responsabilité de ceux qui ont servi dans les prisons de Castro pour exécuter les ordres qu’ils ont reçus. À un moment donné, un caporal qui jette les prisonniers dans les tranchées d’égout dit à l’un d’eux, un dissident: «Vous faisiez partie des vainqueurs et vous avez fini avec les vaincus. . . et nous nous sommes rangés du côté des communistes. Ce qu’il lui dit, c’est que dans un système totalitaire, il n’y a qu’une seule façon de survivre.

Des années plus tard, Mauricio, confronté à Ramón et à son neveu, leur dit qu’il n’était pas responsable de la mise en place du système; il ne faisait que suivre les ordres: «Si ça n’avait pas été moi, ça aurait été quelqu’un d’autre. . . . Maintenant je suis avec toi.

Mais la morale de Plantados est que vous avez toujours le choix, quelle que soit l’étroitesse des options et la pénibilité des circonstances. Ils ont opté pour la résistance en sachant que cela pourrait leur coûter la vie, comme lorsqu’ils prélevaient du sang de leurs propres veines pour colorer un morceau de tissu en rouge afin de pouvoir le brandir depuis la fenêtre de leur cellule, comme s’il s’agissait d’un drapeau soviétique, tout en se moquant d’une visite. dignitaire.

Mario Chanes de Armas, qui a passé 30 ans dans les cellules de Castro, est mort sans que le monde reconnaisse son héroïsme. Eusebio Peñalver Mazorra, qui a enduré 28 ans de torture, dont certains à motivation raciale parce qu’il était noir, n’a jamais obtenu le prix Nobel de la paix – ni les autres qui ont vécu pour raconter l’histoire et donner de brefs témoignages personnels à la fin du film de Vilaplana. Aucun d’entre eux ne recevra la reconnaissance qu’il mérite.

Le film de Vilaplana commence, ne fait que commencer, pour rendre justice à ces héros immuables.