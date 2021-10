Plante Caleb en excellent état pour affronter Canelo

Le champion invaincu IBF des super-moyens Caleb « Sweethands » Plant a mené une formation virtuelle avant son affrontement tant attendu pour le titre de 168 livres contre la superstar mexicaine, champion du monde en quatre divisions et champion unifié des super-moyens WBC, WBA et WBO, Saúl « Canelo » Álvarez, qui aura lieu le samedi 6 novembre, en direct sur SHOWTIME PPV® depuis le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions.

L’invaincu Plant a suivi une formation virtuelle, où il a montré qu’il était en excellente condition pour l’important défi à venir.

Le vainqueur du combat du 6 novembre entrera dans l’histoire en tant que premier champion du monde incontesté à 168 livres.

Caleb Plant a commenté à la fin de l’entraînement, quelques aspects du combat :

«C’est personnel pour moi, mais chaque combat m’est personnel. J’ai beaucoup sacrifié pour ce sport et je me suis donné complètement, donc quiconque se met en travers de mes objectifs me le rend personnel. Peu importe qui est.

«Il y a beaucoup de choses que j’ai qui vont lui poser des problèmes dans le combat. Tous les combattants disent que c’est leur meilleur camp, mais je le pense honnêtement. Je n’ai eu aucune blessure, un combat incroyable et je suis prêt à gagner.

« J’ai beaucoup de respect pour ce sport. Je me suis consacré à la boxe et j’ai sacrifié chaque jour. Je veux mon nom dans ces livres d’histoire. Le 6 novembre est un grand pas vers cet objectif ».

« J’ai une belle opportunité devant moi. Je n’ai pas pris de raccourcis dans ma formation. Je suis préparé physiquement, mentalement et spirituellement ».