Plantes toxiques pour les chiens : Quelles fleurs vénéneuses éloigner votre animal de compagnie | Nature | Nouvelles

Jonquille

Cette fleur jaune vif est un choix populaire pour de nombreux parterres de fleurs bien entretenus, mais représente un risque pour votre ami à quatre pattes.

Les jonquilles contiennent de la lycorine et d’autres alcaloïdes toxiques pour les chiens, a déclaré à Newsweek le Dr Jerry Klein, expert vétérinaire en chef de l’American Kennel Club.

Les symptômes d’empoisonnement comprennent les vomissements, la salivation, la diarrhée, l’hypotension artérielle et même les tremblements. Les bulbes sont la partie la plus toxique de la plante, prévient la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA).

Oreille d’éléphant

Ces plantes domestiques courantes contiennent des cristaux d’oxalate de calcium insolubles et mâcher ou mordre les feuilles ou la tige libérera ces cristaux provoquant un effet toxique, prévient la ligne d’assistance Pet Poison. Très rarement, un gonflement des voies respiratoires supérieures se produit, rendant la respiration difficile.

Si elle est consommée, cette plante peut provoquer une irritation buccale, des brûlures intenses et une irritation de la bouche, des lèvres, de la langue, une bave excessive, des vomissements et des difficultés à avaler, prévient l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA).

Digitale pourprée

Bien que belles à regarder, toutes les parties de ces fleurs délicates – des graines aux pétales – sont extrêmement toxiques pour les chiens et l’ingestion peut provoquer une insuffisance cardiaque et même la mort, prévient la ligne d’assistance Pet Poison.

La plante contient des glycosides cardiaques tels que la digitoxine, la digoxine et la digitaline.